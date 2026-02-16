Tối 15/2, đài truyền hình Liêu Ninh, Trung Quốc phát sóng chương trình đại nhạc hội Xuân Vãn tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ. Điểm nhấn của sự kiện là màn cưỡi ngựa lên sân khấu của tài tử Vu Thích.

Tiết mục này đã đạt rating 1,5%, đứng top 1 về tỷ suất người xem trong bảng xếp hạng của các đài vệ tinh. Phần biểu diễn ca khúc Đêm Nay Hướng Về Phương Bắc của Vu Thích cũng đạt mức rating 2,25, đứng Top 1 khung giờ phát sóng bao gồm cả các kênh của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV.

Vu Thích là diễn viên đầu tiên cưỡi ngựa lên sân khấu Xuân Vãn

Các tiết mục của nam diễn viên đều đứng Top 1 rating

Bên cạnh thành tích rating ấn tượng, khán giả dành nhiều lời khen cho khả năng điều khiển ngựa và tư thế oai phong của Vu Thích. Vu Thích là nghệ sĩ đầu tiên dám cưỡi ngựa lên sân khấu biểu diễn. Giữa đám đông nghệ sĩ biểu diễn, ánh sáng và âm thanh mạnh mẽ thay đổi liên tục, Vu Thích thể hiện tài điều khiển ngựa, khiến chú ngựa Bin An Doanh Doanh ngoan ngoãn bước đi, hoàn thành sân khấu một cách hoàn hảo.

Đài truyền hình Liêu Ninh, Trung Quốc dùng thành ngữ "tiên y nộ mã" ca ngợi phong thái rực rỡ cưỡi ngựa mạnh mẽ, thần thái kiêu ngạo của người trẻ tuổi nhưng tràn đầy sức sống mà Vu Thích thể hiện trên sân khấu.

Đài truyền hình Liêu Ninh miêu tả Vu Thích có phong thái như tiên nhân

Hồi tháng 11/2025, Vu Thích được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Trung tâm Thể thao Cưỡi Ngựa Bắn Cung thuộc Hiệp hội Thể thao Dân tộc Thiểu số Trung Quốc, chứng minh khả năng điều khiển ngựa cực điêu luyện của nam diễn viên.

Đầu năm 2026, Vu Thích sẽ gặp khán giả trong dự án phim cổ trang võ thuật Tiêu Nhân. Nam diễn viên là một trong ba diễn viên chính gồm Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Vu Thích thể hiện vai Thụ được đánh giá là vai diễn khó tìm diễn viên nhất và khó xây dựng tạo hình nhất, vai diễn được miêu tả là "ngọc diện quỷ", kẻ có ngoại hình đẹp nhưng lại rất tàn ác. Vẻ đẹp tựa tiên nhân, phóng khoáng như kiếm sĩ nhưng tính cách bá đạo lạnh lùng u ám phải dung hòa với nhau vì vậy đây được đánh giá là một thử thách với cả đoàn phim và diễn viên đảm nhận nhân vật.

Tuy nhiên, tạo hình và diễn xuất của Vu Thích đã nhận được đánh giá cao từ công chúng. Khán giả so sánh vẻ ngoài của anh đáp ứng sự ăn khớp hoàn hảo như trong tiểu thuyết gốc, bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1996 còn có khả năng võ thuật xuất sắc, khí chất cổ điển hoang dã rất hợp với phim cổ trang.

Các từ khóa liên quan tới Vu Thích như "Vu Thích Tiêu Nhân" thu hút tới hơn 30 triệu lượt đọc, "Vu Thích tóc dài muối tiêu trong Tiêu Nhân" cũng thu về 60 triệu người xem, thậm chí không có một lời chê bai nào chứng minh tạo hình mới của nam diễn viên rất bùng nổ MXH.

Vu Thích đóng chính bên cạnh các đàn anh Ngô Kinh, Tạ Đình Phong

Vu Thích nổi tiếng từ bộ phim điện ảnh Phong Thần (2003). Nam diễn viên sinh năm 1996 đóng vai Cơ Phát, được khen ngợi có khí chất cuốn hút, tài cưỡi ngựa bắn cung tuyệt đỉnh hiện tại giới diễn viên trẻ Cbiz không ai sánh bằng. Chỉ với một bộ phim Vu Thích được khen ngợi có phong thái "đế vương trời sinh", còn là "diễn viên điện ảnh do ông trời ban xuống".

Để nhận được cơ hội đảm nhận vai Cơ Phát, sao nam Mông Cổ đã vượt qua 15.000 ứng viên sáng giá, cùng một số tân binh khác gia nhập trại huấn luyện Phong Thần vào năm 2018. Dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc của Ô Nhĩ Thiện được đầu tư lên đến 9400 tỷ đồng chính thức ra rạp phần 1 vào năm 2023, tạo nên "cơn sốt" lớn và được xem là "mang phim thần thoại cổ trang Hoa ngữ lên đỉnh cao trở lại".

Thành công của vai Cơ Phát giúp tên tuổi Vu Thích vượt sáng, anh có thêm nhiều cơ hội lớn như đóng Trường Không Chi Vương cùng Vương Nhất Bác, Châu Đông Vũ, cùng Lưu Diệc Phi thuyết minh cho phim kỷ niệm 100 năm Disney Wish , cũng như nhận nhiều giải thưởng lớn như Tân binh và Diễn viên của năm tại Đêm hội Weibo, đồng thời góp mặt trong gần 30 tạp chí lớn nhỏ khác nhau chỉ trong năm 2023.