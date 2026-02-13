Ngày 13/2, trang Sina đưa tin báo cáo tài chính của Đài truyền hình Hong Kong TVB đã thông báo tin mừng nhà đài có sự khởi sắc, lội ngược dòng sau 8 năm thua lỗ. Thành tích này có được là nhờ sự thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Nữ Hoàng Tin Tức 2.

Đài TVB vinh danh phim Nữ Hoàng Tin Tức 2 giúp nhà đài vực dậy sau 8 năm lỗ nặng

Theo đó, Nữ Hoàng Tin Tức 2 không chỉ là một tác phẩm giải trí mà còn là "cỗ máy in tiền" cho nhà đài. Phim thu về tới 30 thương hiệu hợp tác quảng cáo. Đặc biệt, tác phẩm thiết lập kỷ lục nền tảng với tối đa 11 quảng cáo trong một tập, đứng đầu về cả số lượng khách hàng lẫn doanh thu quảng cáo phim Hong Kong trên toàn mạng.

Không những vậy, Nữ Hoàng Tin Tức 2 còn giúp khán giả Đại lục quan tâm tới phim Hong Kong nói chung và phim TVB nói riêng khi phát sóng song song tại Hương Cảng - Đại lục và đạt được nhiều thành tích khả quan.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của đài TVB dự kiến đạt 350 triệu HKD, tăng ít nhất 18% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng ước tính đạt hơn 50 triệu HKD.

Xa Thi Mạn và Nữ Hoàng Tin Tức đạt nhiều thành tựu

Trước đó, đài TVB liên tục thua lỗ trong suốt 8 năm từ 2018. Công ty rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng phải liên tục cắt giảm nhân sự. Năm 2022, đài TVB thông báo mức lỗ ròng đạt mức 700 triệu HKD.

Trong khi đó, Nữ Hoàng Tin Tức 1 ra mắt năm 2023 thành công bùng nổ. Nội dung gây cấn về cuộc chiến chốn công sở, nhân vật chính là những nữ MC thông minh đầy tham vọng đã khiến khán giả châu Á say mê. Những câu thoại ấn tượng, diễn xuất đa chiều của dàn diễn viên trong một bộ phim lấy bối cảnh đài truyền hình đã tạo cơn sốt với khán giả Đại lục, trong khi những tác phẩm tương tự của Trung Quốc đại lục bị chê không có kiến thức chuyên môn, chỉ "suốt ngày nói chuyện yêu đương". Nhờ thành công của phần 1, phần 2 được khán giả đón nhận và các nhà đầu tư cũng không ngần ngại rót vốn vào phim.

Xa Thi Mạn đạt kỷ lục nữ diễn viên giành nhiều giải Thị hậu nhất của TVB

Trong đó, nhân vật nữ chính Văn Tuệ Tâm cũng giúp Xa Thi Mạn thu về vô số cúp Thị hậu. Tháng 1 vừa qua, cô tiếp tục đoạt giải Nữ chính xuất sắc trong Lễ trao giải TVB Awards 2025, giúp Xa Thi Mạn trở thành diễn viên nhận nhiều danh hiệu Thị hậu nhất trong lịch sử 59 năm thành lập của TVB. Trước đó, cô từng đoạt ngôi Thị hậu với các tác phẩm: Tứ Trùng Tấu Phượng Hoàng (2006), Sứ Đồ Hành Giả (2014) và Nữ Hoàng Tin Tức (2023).

Xa Thi Mạn sinh năm 1975 và là một trong những minh tinh tiêu biểu của TVB và Hong Kong. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Thâm Cung Nội Chiến, Cung Tâm Kế, Pháp Chứng Tiên Phong... Khi sang Đại lục đóng phim, cô cũng ghi dấu ấn với vai diễn Kế Hoàng hậu trong Diên Hi Công Lược. Xa Thi Mạn được trả lương cao nhất đoàn phim và cao nhất trong số các diễn viên Hương Cảng làm việc tại Đại lục.