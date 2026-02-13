Valentine này, còn gì tuyệt hơn khi đắm mình trong những bộ phim ngôn tình “ngọt sâu răng”, nơi từng ánh mắt, cái chạm tay hay lời tỏ tình đều khiến trái tim rung lên những nhịp yêu say đắm. Từ thanh xuân học đường trong trẻo đến những chuyện tình trưởng thành đầy mê hoặc, cùng xem ngay những bộ phim dưới đây để có một mùa Valentine ngọt ngào và đáng nhớ bên người ấy.

Vụng Trộm Không Thể Giấu

Nếu là một “mọt phim” chính hiệu của dòng phim ngọt sủng, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ Vụng Trộm Không Thể Giấu. Câu chuyện về cô nàng Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) mới biết yêu và "ông anh" Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) luôn âm thầm bảo vệ cô, cùng hành trình theo đuổi tình yêu từ hai phía vượt qua mọi thử thách để đi đến cái kết viên mãn, đã tạo nên vô số khoảnh khắc ngọt ngào khiến người xem phải thốt lên rằng "ông trời nợ tôi một Đoàn Gia Hứa".

Từ lần Tang Trĩ vô tình để quên vở ở ký túc xá và được Đoàn Gia Hứa hẹn gặp trả lại, ngồi kèm cô học bài, mối tình thầm lặng giữa hai người đã lặng lẽ nảy mầm. Chai sữa anh mua khi ấy trở thành kỷ vật chứa đựng bao tâm tư thiếu nữ của cô. Bước ngoặt xảy ra khi Đoàn Gia Hứa bị viêm ruột thừa, Tang Trĩ lo lắng chăm sóc anh trong bệnh viện, khiến mối quan hệ “anh - em” dần thay đổi. Dù đã động lòng, cả hai nhiều lần hiểu lầm và giấu kín tình cảm, cho đến khi anh chính thức ngỏ lời muốn theo đuổi cô. Sau những lần lỡ hẹn và nỗ lực bù đắp, Đoàn Gia Hứa cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý vào đúng sinh nhật mình, mở ra mối quan hệ chính thức bằng nụ hôn đầu nhẹ nhàng, trân trọng. Từ đó, họ cùng nhau vượt qua tự ti, ngượng ngùng và những bối rối tuổi trẻ để bước vào quãng thời gian yêu đương ngọt ngào, ấm áp.

Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Giữa mùa hè đầy tiếng ve ở vùng Khánh Nghi mưa nhiều phương Nam, Từ Chi (Lưu Hạo Tồn) tình cờ gặp Trần Lộ Chu (Vương An Vũ), mở đầu cho chuyện tình bắt nguồn từ một hiểu lầm dở khóc dở cười. Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nhĩ Đông Thỏ Tử trên Tấn Giang, tác phẩm nhanh chóng gây sốt nhờ nguyên tác vốn là “tượng đài” thanh xuân với những màn tương tác ngọt ngào và cảm xúc tinh tế.

Lấy bối cảnh sau kỳ thi đại học, câu chuyện xoay quanh Từ Chi và Trần Lộ Chu, chàng trai điển trai, kiêu ngạo. Vì muốn gặp mẹ của anh, Từ Chi chủ động tạo ra hàng loạt cuộc chạm trán và tiếp cận khiến Trần Lộ Chu lầm tưởng cô thích mình. Dù sự thật sớm được làm rõ, quãng thời gian ở bên nhau đã khiến tình cảm âm thầm nảy nở, biến hiểu lầm ban đầu thành mối tình thanh xuân ngọt ngào.

Bí Mật Nơi Góc Tối

Bí Mật Nơi Góc Tối mở màn ấn tượng trên Douban với 6,9 điểm, nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ màu phim trau chuốt và nội dung vườn trường nhẹ nhàng. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nhĩ Đông Thố Tử, xoay quanh quãng đời cấp ba đầy ý nghĩa của “Lọ Lem học đường” Châu Tư Việt (Từ Mộng Khiết). Cô trở thành bạn cùng bàn với Đình Di (Trần Triết Viễn) thiên tài toán học có phần ngỗ ngược và khó gần. Từ chỗ là một đôi “oan gia” không ưa gì nhau, cả hai dần trở thành bạn tốt, cùng nỗ lực học tập, trưởng thành và rồi nảy sinh tình cảm. Dù đã bước sang tuổi 27, Từ Mộng Khiết vẫn gây sốt với màn "hồi xuân" ngoạn mục khi hóa thân cực ngọt vào vai nữ sinh 16 tuổi. Phản ứng hóa học bùng nổ giữa cô và Trần Triết Viễn cùng thông điệp cùng nhau nỗ lực vì tương lai đã giúp bộ phim chiếm trọn tình cảm của khán giả trẻ.

Khó Dỗ Dành

Khó Dỗ Dành do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Cù Hữu Ninh, vừa công bố đã nhanh chóng dẫn đầu tìm kiếm. Là tác phẩm “chị em” của Vụng Trộm Không Thể Giấu, phim lần này xoay quanh Tang Diên, người anh trai “khẩu xà tâm phật” và câu chuyện tái ngộ với Ôn Dĩ Phàm, cô bạn cùng bàn năm xưa mà anh từng thầm thương.

Sau nhiều năm xa cách, Ôn Dĩ Phàm trở về quê làm việc và tình cờ gặp lại Tang Diên. Từ những lần chạm mặt gượng gạo đến tình huống phải sống chung dưới một mái nhà, cả hai dần gỡ bỏ hiểu lầm và xích lại gần nhau. Trong quá khứ, họ từng có lời hẹn ước nhưng Ôn Dĩ Phàm đột ngột rời đi vì mang trong mình tổn thương sâu kín, khiến Tang Diên đau đáu suốt nhiều năm. Khi bí mật dần được hé lộ, hành trình chữa lành và theo đuổi tình yêu từ hai phía chính thức bắt đầu.

Bạch Kính Đình khắc họa một Tang Diên kiêu ngạo nhưng chung tình, còn Chương Nhược Nam thể hiện hình ảnh Ôn Dĩ Phàm mong manh mà mạnh mẽ, tạo nên một câu chuyện thanh xuân đan xen tiếc nuối và hy vọng đầy chờ đợi.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Giữa thị trường phim Hoa ngữ cạnh tranh khốc liệt với vô vàn tác phẩm mới mỗi tháng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn giữ vững vị thế "tượng đài" bất tử. Cứ mỗi mùa tuyển sinh, những hình ảnh về ngôi trường đại học trong mơ lại được khán giả trẻ rầm rộ chia sẻ, minh chứng cho sức hút bền bỉ của bộ phim do Dương Dương và Trịnh Sảng đóng chính.

Được coi là huyền thoại của dòng phim thanh xuân vườn trường, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn này từng "làm mưa làm gió" khắp châu Á vào năm 2016. Phim dệt nên giấc mơ thanh xuân lộng lẫy thông qua mối tình ngọt ngào giữa Bối Vy Vy, hoa khôi khoa Công nghệ thông tin tài sắc vẹn toàn và "đại thần" Tiêu Nại, nam thần toàn năng của mọi cô gái. Từ những lần sát cánh chiến đấu trong thế giới ảo đến cuộc gặp gỡ định mệnh ngoài đời thực, cả hai đã viết nên một câu chuyện tình yêu viên mãn, cùng nhau khởi nghiệp và đi đến bến đỗ hôn nhân. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lâm Ngọc Phân, bộ phim không chỉ mở ra kỷ nguyên cho dòng ngôn tình võng du (game online) mà còn thiết lập hình mẫu nam chính "vạn năng", trở thành tiêu chuẩn vàng cho các bộ phim thần tượng cho đến tận ngày nay.

Anh Đào Hổ Phách

Màn tái hợp của bộ đôi "nhan sắc" Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch, cùng sự bảo chứng từ đội ngũ sản xuất lừng danh của Minh Lan Truyện, mang lại một hành trình thanh xuân đầy hoài niệm và lay động. Xuyên suốt dòng thời gian từ năm 1999 đến 2014, bộ phim dệt nên câu chuyện tình 11 năm đầy cảm xúc giữa cô gái rạng rỡ Lâm Kỳ Lạc (Triệu Kim Mạch) và chàng thủ khoa thiên tài nhưng mang tâm hồn cô độc Tưởng Kiêu Tây (Trương Lăng Hách). Sự ấm áp và kiên định của Kỳ Lạc như ánh nắng ban mai, từng bước sưởi ấm và đưa Kiêu Tây thoát khỏi thế giới toán học khô khan lẫn sự ngột ngạt của bóng ma quá khứ gia đình. Dù từng có lúc phải đẩy nhau ra xa dưới sự kiểm soát của người mẹ, nhưng bản năng tình yêu và lòng dũng cảm đã giúp họ vượt qua nghìn trùng xa cách để rơi vào "bẫy ngọt ngào" của định mệnh.

Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi

Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi dệt nên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn giữa nữ biên đạo trẻ Quý Thu (Lư Dương Dương) và xạ thủ tài năng vừa về nước Chu Tử Khiêm (Hà Dữ). Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, nhưng sự thay đổi ngoại hình quá lớn sau nhiều năm xa cách khiến Quý Thu không thể nhận ra "nhóc tì" năm xưa ngay trong lần đầu tái ngộ. Chỉ đến khi cùng tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế, những sợi dây duyên nợ mới bắt đầu kết nối họ lại một lần nữa, đánh thức những cảm xúc thân thuộc tưởng chừng đã ngủ quên.

Giữa những áp lực bủa vây của công việc và sự nghiệp, Quý Thu luôn gồng gánh vai trò là chỗ dựa vững chãi cho đồng nghiệp và bạn bè. Thế nhưng, đằng sau nụ cười gượng gạo trấn an mọi người là một tâm hồn cũng biết mệt mỏi, và chính Chu Tử Khiêm đã xuất hiện đúng lúc để trở thành bến đỗ bình yên cho cô. Về phía Tử Khiêm, dù luôn tỏ ra rạng rỡ, anh lại mang trong mình nỗi nhớ nhung da diết kéo dài từ năm 11 tuổi. Đứng trước người con gái mình thương, chàng trai kiên cường ấy lại trở nên luống cuống, chỉ biết gửi gắm tình yêu sâu đậm qua những lời "khẩu xà tâm phật" đầy tinh tế: "Đem nỗi nhớ nói thành một cuộc hẹn, đem lòng thích nói thành một giấc mơ".

Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp

Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp chính là một bản tình ca thuần khiết, vẽ nên bức tranh tuổi 17 đầy mộng mơ của cô nàng Trần Tiểu Hy. Dù vẫn khai thác đề tài thanh xuân vườn trường quen thuộc, bộ phim vẫn đủ sức gây sốt nhờ hành trình "nữ truy" đầy kiên trì nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Trước vẻ lạnh lùng và những lời từ chối phũ phàng của nam thần nhà đối diện Giang Thần, Tiểu Hy vẫn dùng sự lạc quan và trái tim chân thành nhất để từng bước tiến vào thế giới của anh.

Sức hút khó cưỡng của tác phẩm còn đến từ màn phản ứng hóa học bùng nổ của bộ đôi Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt. Sự chênh lệch chiều cao "đũa lệch" cực kỳ ngọt ngào (1m88 và 1m60) cùng diện mạo trẻ trung của hai gương mặt mới đã mang đến một hơi thở thanh xuân vô cùng chân thực. Đặc biệt, lối diễn xuất tự nhiên của Thẩm Nguyệt đã khắc họa trọn vẹn một Tiểu Hy tinh nghịch, đôi chút kỳ quặc nhưng lại ấm áp vô ngần, dễ dàng chinh phục trái tim của bất cứ ai từng bước qua những năm tháng học trò.

Hoán Vũ

Hoán Vũ kể về Kiều Thanh Vũ (Trương Tịnh Nghi), cô gái 16 tuổi cùng gia đình chuyển nhà sau cái chết đầy nghi vấn của chị gái Kiều Bối Vũ. Không chấp nhận sự im lặng và thái độ che giấu vì “giữ thể diện” của cha mẹ, Thanh Vũ quyết tâm điều tra sự thật với sự giúp đỡ của bạn cùng lớp Minh Thịnh (Chu Dực Nhiên). Càng đào sâu, cô càng phát hiện nhiều bí mật liên quan đến cả ngôi làng và những bất công chị gái từng chịu đựng.

Giữa áp lực gia đình và định kiến dư luận, Thanh Vũ vẫn kiên trì tìm công lý, thậm chí không ngại đối đầu với người thân. Song song hành trình vạch trần sự thật là mối tình trong trẻo nảy nở giữa cô và Minh Thịnh, tạo nên câu chuyện thanh xuân vừa gai góc vừa chữa lành. Với diễn xuất giàu cảm xúc của Trương Tịnh Nghi và Chu Dực Nhiên, bộ phim khắc họa chân thực những mâu thuẫn gia đình Á Đông, đồng thời tôn vinh hành trình trưởng thành và tự cứu rỗi đầy lay động.

Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

Với sự góp mặt của dàn sao trẻ đầy sức hút như Hình Phi và Lâm Nhất, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta đã tạo nên một cơn sốt thực sự khi cán mốc 47 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày ra mắt. Bộ phim mở ra một không gian đầy màu sắc hồng phấn, xoay quanh mối nhân duyên "dở khóc dở cười" giữa chàng thiên tài vật lý có phần lập dị Cố Vị Dịch và cô nàng thực tập sinh ngọt ngào Tư Đồ Mạt.

Chính tình huống định mệnh đưa cả hai về sống chung dưới một mái nhà đã trở thành chất xúc tác tuyệt vời cho hàng loạt khoảnh khắc "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Dù thường xuyên đấu khẩu, nhưng sự ăn ý của cả hai lại khiến khán giả cảm giác như đang dõi theo một cặp vợ chồng son đầy hạnh phúc. Đặc biệt, khoảng cách chiều cao "đũa lệch" cực phẩm giữa Lâm Nhất (1m87) và Hình Phi (1m62) đã tạo nên những khung hình lãng mạn đến nao lòng, khiến bất cứ mọt phim ngôn tình nào cũng phải xuýt xoa vì sự xứng đôi vừa lứa này.



