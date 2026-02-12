Tối 12/2, không khí tại TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi buổi họp báo ra mắt Thỏ Ơi!! chính thức diễn ra. Sự kiện nhanh chóng biến thành tâm điểm chú ý khi quy tụ đông đảo truyền thông, người hâm mộ cùng dàn nghệ sĩ đình đám của Vbiz. Làứng viên nặng ký trên đường đua phim Tết Việt sắp tới, vì thế Thỏ Ơi!! càng nhận được nhiều kỳ vọng sẽ bứt tốc tại phòng vé ngay khi công chiếu vào mùng 1 Tết Bính Ngọ. Thảm đỏ sự kiện gần như “quá tải” bởi sự xuất hiện của loạt gương mặt quen thuộc của Vbiz như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Bảo Thy, Ngô Kiến Huy, Phương Anh Đào, Thúy Ngân, Khả Ngân, Kỳ Duyên, Minh Triệu…

Đứng giữa vô số mỹ nhân Việt tài sắc, Phương Anh Đào gây mê hoặc với sắc vóc tựa nữ thần ở tuổi 34. Bước tới ánh đèn thảm đỏ, Phương Anh Đào diện lên mình chiếc đầm lệc vai màu đen tuyền, vừa tối giản mà lại toát ra vẻ sang trọng, thanh lịch. Mỹ nhân sinh năm 1992 gây xuýt xoa nhờ body khoẻ khoắn, vòng nào ra vòng nấy, để lại ấn tượng tràn đầy năng lượng. Làn da trắng phát sáng cùng vẻ ngoài rạng ngời của người đẹp Tro Tàn Rực Rỡ khiến cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Phương Anh Đào khiến thảm đỏ Thỏ Ơi!! đảo điên (Nguồn: TikTok)

Đặc biệt, dù nổi tiếng với visual được phong thần nhưng Thuý Ngân khi đứng cạnh Phương Anh Đào gần như trở nên "tàng hình". Đường nét hoàn hảo từ ngũ quan tới vóc dáng giúp Phương Anh Đào hài hoà, ăn hình hơn trước ống kính máy quay. Không ngoa khi nói, Thuý Ngân đã gặp phải đối thủ xứng tầm, bị phong ấn nhan sắc khi chung khung hình với Phương Anh Đào.

Thuý Ngân bật mode "tàng hình" khi đứng chung khung hình với Phương Anh Đào

Không ít ý kiến dành lời khen có cánh cho Phương Anh Đào, cho rằng cô thực sự thăng hạng visual trong thời gian gần đây. Nhiều bình luận nhận xét nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc, thần thái tự tin hơn. Đáng chú ý, netizen còn phát hiện ra một khả năng chỉ Phương Anh Đào sở hữu: đứng cạnh ai là người ấy đều bị lu mờ.

Một số bình luận của netizen: - Phương Anh Đào được gọi là đại mỹ nhân chưa nhỉ, đẹp quá. - Thuý Ngân đứng cạnh tàng hình luôn mà. - Khổ bà Thuý Ngân, đẹp thì đẹp thật nhưng Phương Anh Đào mạnh quá. - Giảm sức mạnh con tướng Phương Anh Đào giùm em với. - Có thể là người duy nhất khiến mọi người xung quanh tàng hình.

Thực tế, đây không phải lần đầu Phương Anh Đào rơi vào kịch bản chiếm trọn spotlight khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Từ những buổi công chiếu phim, lễ trao giải cho tới thảm đỏ thời trang, nữ diễn viên gần như luôn nằm trong nhóm sao được nhắc tên nhiều nhất sau mỗi lần lộ diện. Điều đáng nói là cô không cần trang phục quá cầu kỳ hay layout makeup đậm nét, mà vẫn đủ sức tạo hiệu ứng lan toả nhờ thần thái điện ảnh và gương mặt có tỷ lệ hài hòa, ăn hình dưới mọi góc máy.

Song song với việc gây sốt trên thảm đỏ, Phương Anh Đào cũng đang tất bật chuẩn bị cho dự án phim sắp ra mắt - Báu Vật Trời Cho - cũng là một trong những tác phẩm tham gia vào cuộc chiến phim Tết 2026. Sau dấu ấn diễn xuất được đánh giá cao ở Tro Tàn Rực Rỡ hay Mai, khán giả càng đặt kỳ vọng lớn vào màn thể hiện của cô.