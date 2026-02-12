Trấn Thành: Cha mẹ đẻ con thì phải tự quản lý, tự nhiên không cho người ta làm phim

Chiều 12/2, buổi họp báo ra mắt Thỏ Ơi!!, dự án điện ảnh mới nhất của Trấn Thành, đã chính thức diễn ra ở TP.HCM. Là tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý nhất, cũng như đạt doanh thu chiếu sớm cao nhất trên đường đua phim Tết, Thỏ Ơi!! nghiễm nhiên thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và chông chúng. Trước khi bước vào thảm đỏ buổi tối, Trấn Thành cùng dàn cast và ekip đã ngồi lại và cùng chia sẻ, đối thoại và bàn luận về quá trình làm phim.

Khi được hỏi về việc những câu thoại mang tính chửi thề trong phim, chẳng hạn cách nói lái như “đan mạch”, liệu có gây ảnh hưởng đến giới trẻ hay không, Trấn Thành thoáng khựng lại vài giây trước khi trả lời dứt khoát. Anh cho rằng bộ phim được gắn nhãn T18, đồng nghĩa với việc chỉ khán giả từ 18 tuổi trở lên mới được phép vào rạp. “18 tuổi thì không còn là trẻ con nữa. Mình là phụ huynh, mình phải cấm con mình coi những điều đó. Cha mẹ đẻ con là tự quản lý chứ, tự nhiên không cho người ta làm phim,” anh nói. Theo nam đạo diễn, việc quản lý con cái thuộc trách nhiệm của phụ huynh, không thể vì lo ngại mà ngăn cản nhà làm phim sáng tạo trong phạm vi phân loại đã quy định.

Trấn Thành thẳng tắhng đáp trả về câu hỏi liệu những câu từ chửi trong phim sẽ ảnh hưởng tới khán giả trẻ

Trấn Thành nhấn mạnh mỗi bộ phim đều có đối tượng khán giả riêng, và hệ thống phân loại độ tuổi được đặt ra chính là để đảm bảo điều đó. “Mình là cha mẹ thì phải tự quản lý con mình. Phân loại là để từng đối tượng xem phim phù hợp,” anh chia sẻ. Đồng thời, anh cũng đặt lại vấn đề một cách thẳng thắn: không ít người từng lén xem những nội dung bị hạn chế khi còn nhỏ, nhưng rồi vẫn trưởng thành. Theo anh, quá trình lớn lên luôn đi kèm với sự va chạm và tự nhận thức. “Ba mẹ già là một chuyện, còn chuyện mình lớn lên là một chuyện khác,” Trấn Thành bày tỏ, cho rằng sự trưởng thành của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào một vài câu thoại trong phim.

Anh cho biết mỗi bộ phim đều có đối tượng khán giả riêng, và hệ thống phân loại độ tuổi được đặt ra chính là để đảm bảo điều đó

Phát ngôn này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều ngay tại khán phòng và trên mạng xã hội. Một số khán giả đồng tình, cho rằng hệ thống phân loại độ tuổi đã tồn tại để bảo vệ người xem, và việc giáo dục con cái không thể “khoán trắng” cho nhà làm phim. Họ cho rằng quan điểm của Trấn Thành là thực tế, phản ánh đúng ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm gia đình.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn. Một bộ phận cho rằng dù gắn nhãn T18, phim Việt phát hành dịp Tết, thời điểm cả gia đình thường cùng ra rạp, vẫn có khả năng tiếp cận nhóm khán giả trẻ theo nhiều cách khác nhau. Vì thế, yếu tố ngôn ngữ cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong bối cảnh văn hóa đại chúng có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nam nghệ sĩ bất ngờ trước câu hỏi của phóng viên

Giữa những tranh luận, không thể phủ nhận rằng câu trả lời của Trấn Thành tiếp tục cho thấy phong cách quen thuộc của anh: thẳng thắn, trực diện và sẵn sàng đối thoại. Và cũng như nhiều phát ngôn trước đây, quan điểm lần này nhiều khả năng sẽ còn được bàn luận khi Thỏ Ơi!! chính thức bước vào giai đoạn công chiếu rộng rãi.