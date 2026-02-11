Tết Nguyên Đán đang cận kề, kéo theo đó là sự quan tâm đặc biệt từ khán giả đối với chuỗi phim Tết sắp ra mắt vào mùng 1 Âm lịch. Ngày 10/12, Box Office Vietnam bắt đầu cập nhật doanh thu bán vé sớm khiến nhiều khán giả bất ngờ khi Thỏ Ơi!!, dự án điện ảnh do Trấn Thành thực hiện, chỉ ghi nhận con số vỏn vẹn 3 triệu đồng. Thông tin này nhanh chóng gây bão MXH, hút độ thảo luận cao, thậm chí có ý kiến đặt dấu hỏi về sức hút của bộ phim giữa đường đua phim Tết đang nóng lên từng giờ.

Tuy nhiên, đến sáng 11/2, Trấn Thành đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Nam nghệ sĩ cho biết số liệu hiển thị trước đó chưa được cập nhật đầy đủ. Anh chia sẻ: “Có một số fan thắc mắc về số liệu trên Box Office nhắn tin cho Thành liên tục, thì xin thưa với cả nhà là chắc do mạng lag quá nên chưa cập nhật hết thôi ạ!”.

Theo thông tin Trấn Thành công bố, doanh thu bán vé sớm của Thỏ Ơi!! tính đến sáng 11/2 đã đạt 349 triệu đồng, con số cao hơn rất nhiều so với mức vài triệu đồng xuất hiện trước đó. Sau đó, Box Office Vietnam cũng điều chỉnh lại dữ liệu, phản ánh sát hơn tình hình thực tế. Với mức 349 triệu đồng tiền bán vé sớm, Thỏ Ơi!! hiện tạm thời dẫn đầu cuộc đua phòng vé Tết. Trong khi đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng ghi nhận khoảng 73 triệu đồng, Báu Vật Trời Cho đạt 34 triệu đồng và Mùi Phở dắt túi khoảng 10 triệu đồng trong cùng thời điểm.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng gần như “quay xe” trong vòng một buổi sáng. Nếu tối hôm trước còn bàn tán xôn xao vì con số vài triệu đồng, thì đến khi doanh thu thực tế được cập nhật lên 349 triệu đồng, nhiều người cho biết họ đã bị sốc. Không ít khán giả bất ngờ khi doanh thu bán vé sớm của Thỏ Ơi!! nhiều gấp gần 5 lần phim của Trường Giang. Chính những con số này góp phần làm nên một mùa phim Tết sôi động và nhiều bất ngờ.

Thỏ Ơi!! đánh dấu màn tái xuất của Trấn Thành ở đường đua phim Tết, nối tiếp chuỗi dự án từng gây tiếng vang như Nhà Bà Nữ, Mai hay Bộ Tứ Báo Thủ. Qua những hình ảnh, teaser hay trailer đầu tiên, bộ phim được hé lộ sẽ nghiêng về màu sắc tâm lý - xã hội, khai thác khía cạnh gai góc và có phần u tối hơn so với các tác phẩm trước đây của anh. Bên cạnh đó, thị trường phim Tết năm nay được dự đoán cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ nội địa cùng ra rạp, đồng nghĩa Thỏ Ơi!! sẽ không dễ dàng “một mình một ngựa” như những mùa trước.