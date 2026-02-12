Cận kề Tết Nguyên Đán, Trấn Thành đang đẩy mạnh công tác truyền thông cho bộ phim Thỏ Ơi!!, dự kiến sẽ công chiếu vào đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ. Thỏ Ơi!! được đánh giá là gương mặt đáng gờm nhất trên đường đua phim Tết Việt, với doanh thu bán vé sớm hiện tại lên tới gần 1,2 tỷ đồng. Các bài đăng gần đây của Trấn Thành đều xoay quanh Thỏ Ơi!! và nhận về lượt tương tác lớn, phần nào chứng minh sức hút của nam nghệ sĩ và bộ phim.

Sáng 12/2, Trấn Thành khiến fan “đứng ngồi không yên” khi khoe bộ quà tặng Thỏ Ơi!! năm nay đẹp đến mức anh phải thốt lên là “chấn động”. Từ bao lì xì cho đến bộ postcard full dàn nhân vật diện đồ “com-lê” cực chất, tất cả đều được chuẩn bị như một món quà xinh xắn dành tặng khán giả. Nam nghệ sĩ hào hứng kêu gọi mọi người nhanh tay đặt vé để có cơ hội trở thành những khán giả may mắn sở hữu bộ lì xì và postcard đặc biệt này. Anh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã thương và ủng hộ dự án, đồng thời nhắc mọi người tối nay chính thức ra mắt phim.

Giữa hàng loạt bình luận chúc mừng và bày tỏ sự phấn khích, phát ngôn của một netizen thu hút sự chú ý của Trấn Thành. Người này khẳng định: "Có pháo là hết muốn đi coi". Trấn Thành đã khéo léo đáp trả với giọng văn dí dỏm: "Coi đi! Mệt quá à! Sao hay vậy quá! Coi đi hay lắm! Năn nỉ đó! Mệt quá! Hay làm nũng quá!". Trấn Thành gây sốc khi "năn nỉ đó", thuyết phục vị khán giả khó tính, đồng thời giúp bầu không khí nhẹ nhàng hơn với sự hài hước của mình.

Nhiều người thích thú vì hiếm khi thấy một đạo diễn phim Tết, vốn đang nắm trong tay nhiều bom tấn hàng trăm tỷ, lại chọn cách mềm mỏng, thậm chí có phần “làm nũng” trước một bình luận tiêu cực. Không ít khán giả cho rằng chính sự dí dỏm này là “đặc sản” của Trấn Thành: thay vì đôi co căng thẳng, anh biến một ý kiến có phần phũ phàng thành tình huống giải trí, khiến phần bình luận rôm rả hơn hẳn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trung lập cho rằng những bình luận kiểu “có pháo là hết muốn coi” phản ánh phần nào sự dè dặt của một bộ phận người xem sau những tranh cãi trước đó, và cách Trấn Thành chọn đối diện bằng sự hài hước có thể xem là bước đi an toàn để xoa dịu dư luận.

Trước khi xuất hiện trong dự án điện ảnh của Trấn Thành, gần như không ai nghĩ Pháo lại có có duyên với màn ảnh rộng. Hành trình của cô từ trước đến nay gắn chặt với rap, với phòng thu, sân khấu và cộng đồng producer/rapper - một “hệ sinh thái” khá độc lập trong Vpop. Tần suất ra nhạc hay góp mặt trong MV của giọng ca Hai Phút Hơn vốn không dày đặc, càng chưa từng có tiền lệ lấn sân sang điện ảnh.

Nhưng chính sự “không liên quan” đó lại khiến lựa chọn này trở nên đáng tò mò. Việc Pháo “bẻ lái” sang đóng phim không đơn thuần là cú rẽ bất ngờ, mà có thể trở thành nhân tố tạo bất ngờ cho đường đua phim Tết 2026. Trấn Thành vốn nổi tiếng kỹ tính trong khâu chọn diễn viên, nên quyết định trao cơ hội cho một gương mặt tay ngang, kinh nghiệm diễn xuất bằng 0, rõ ràng không phải bước đi ngẫu hứng. Đây là canh bạc cho cả hai: nếu thành công, Pháo có thể mở ra một chương mới trong sự nghiệp và trở thành “ẩn số bùng nổ” của mùa phim Tết; còn nếu thất bại, đó sẽ là phép thử khắc nghiệt với hình ảnh và vị thế cô đã xây dựng trong giới rap.