Sau 33 tập, phim Gia đình trái dấu cuối cùng đã đi đến hồi kết. Ở tập cuối, bộ phim khép lại hành trình dài đầy cảm xúc bằng một cái kết không thể viên mãn hơn đối với các nhân vật.

Bỏ qua lỗi lầm của chồng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận bé Nhi làm con gái. Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) khi biết chuyện thì vô cùng xúc động: "Anh không biết phải nói thế nào. Anh phải may mắn lắm thì trong cuộc đời này anh mới gặp được em". Ông cũng cảm ơn các con vì dù mắc sai lầm lớn như thế, ông vẫn được vợ bao dung, được các con vẫn yêu quý, tôn trọng.

Vân và Đức cuối cùng đã được ở bên nhau.

Ông Thăng cuối cùng làm hoà với thông gia khi biết ông Phi liều mình chặn xe để đưa con gái đi bệnh viện. Cả hai trở thành bạn bè thân thiết sau nhiều mâu thuẫn. Trong khi đó, ông Phi cũng nói lời xin lỗi với Vân vì trước đây đã khắt khe với cô.

Khoảnh khắc viên mãn ở tập cuối là phân cảnh cầu hôn đầy lãng mạn của Đức. Sau nhiều sóng gió, Đức có thể chính danh gọi Vân là "vợ", là người anh che chở cả đời. Câu nói: "Phạm Hoàng Như Vân, cho phép anh Vũ Đình Đức được cưới em làm vợ" cùng cái gật đầu của Vân đã khép lại bộ phim trong tiếng hò reo chúc phúc của tất cả mọi người.

Ở phía bên dưới, ông Phi cũng chủ động nắm tay bà Ánh, mở ra tương lai tươi sáng cho cặp đôi "gương vỡ lại lành".

Ông Phi và bà Ánh "gương vỡ lại lành".

Sau hàng loạt những tình tiết căng thẳng, Gia đình trái dấu khép lại với cái kết viên mãn. Nhiều khán giả cảm thấy hài lòng vì gia đình ông Phi, bà Ánh cuối cùng đã có được hạnh phúc.

"Phim hay kết đẹp, nhưng những gì đẹp nhất chỉ có trên phim", "Cái kết thật đẹp cho các cặp đôi trong gia đình trái dấu", "Cái kết tuyệt vời, ai diễn cũng tự nhiên", "Phim hay tuyệt vời. Kết phim có hậu, hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn đạo diễn và dàn diễn viên xuất sắc", "Bỏ phim Việt Nam cũng 10 năm. Giờ xem được bộ phim này cảm xúc ghê mà giờ hết rồi, giá như có thêm mấy tập nữa nhỉ"..., khán giả bình luận.

Tuy nhiên, cũng người tiếc nuối cho rằng kết thúc này khá chóng vánh, vội vàng, chưa đủ thoả mãn người xem. Một số người thì mong đạo diễn sẽ sản xuất thêm phần hai để có thể xem trọn vẹn hơn.

Gia đình trái dấu do đạo diễn Vũ Trường Khoa bắt đầu lên sóng từ 1/12/2025. Phim Khai thác đề tài tình thân trong bối cảnh xã hội hiện đại, bộ phim mở ra một góc nhìn thẳng thắn, đôi khi gai góc nhưng cũng đầy ấm áp về cách các thành viên trong gia đình học cách chấp nhận, tôn trọng và đồng hành cùng nhau, dù mỗi người là một “mảnh ghép trái dấu”.

Phim có tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị cùng nhiều diễn viên trẻ như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương...

Ở những tập đầu phát sóng, bộ phim liên tục gây tranh cãi vì những tình tiết phi lý, thiếu thực tế. Tuy nhiên càng về sau, phim lại trở nên hấp dẫn với nhiều tình tiết gay cấn. Nhiều sóng gió ập đến gia đình nhân vật chính khiến khán giả luôn hồi hộp chờ đợi mỗi tập lên sóng.



