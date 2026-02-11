Anh Hùng Xạ Điêu và Tiêu Chiến trắng tay

Minh Vũ, Theo tienphong.vn 21:22 11/02/2026
Trong cuộc đua cho giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong, bộ phim Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả do Tiêu Chiến đóng chính trượt 18 hạng mục.

Trang 163 đưa tin ngày 10/1, ban tổ chức giải thưởng Kim Tượng (Hong Kong, Trung Quốc) đã công bố danh sách các cá nhân và tác phẩm được đề cử. Tuy nhiên, bộ phim Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả (Anh hùng xạ điêu: Anh hùng vĩ đại) do Tiêu Chiến đóng chính, đạo diễn Từ Khắc cầm trịch đã trượt 18 hạng mục.

Anh Hùng Xạ Điêu và Tiêu Chiến trắng tay- Ảnh 1.

Phim Anh hùng xạ điêu của Tiêu Chiến trắng tay.

Việc không giành được đề cử nào khiến Tiêu Chiến bị chê cười. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa liên quan đến sự việc này nhận về tới 50 triệu lượt đọc, nhưng đa số ý kiến khán giả cho rằng kết quả này là xứng đáng.

Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Phim thu về 689 triệu NDT, tuy nhiên vẫn bị đánh giá là lỗ so với chi phí sản xuất và số tiền phải bỏ ra để quảng bá, giữ suất chiếu dịp Tết nguyên đán.

Khi phim công chiếu bị đánh giá là lạm dụng kỹ xảo, thiếu các phân đoạn võ thuật mãn nhãn, vốn là điểm mạnh của đạo diễn Từ Khắc. Màu phim tối, cảnh quay không rõ nét với phần kỹ xảo xấu.

Bên cạnh những điểm yếu về mặt hình ảnh, Anh hùng xạ điêu 2025 gây tranh cãi lớn nhất ở diễn xuất và ngoại hình của nam chính Tiêu Chiến. Nam diễn viên bị đánh giá có tạo hình kém sắc, bụi bặm, không thể hiện được sự hiên ngang của Quách Tĩnh. Vóc dáng Tiêu Chiến nhỏ nhắn gầy gò, khí chất thư sinh trong khi Quách Tĩnh được miêu tả là người cao lớn mày rậm nam tính.

Anh Hùng Xạ Điêu và Tiêu Chiến trắng tay- Ảnh 2.

Phim bị chê nhiều về kỹ xảo, nội dung và diễn xuất.

Diễn xuất và biểu cảm của Tiêu Chiến trong phim thường xuyên bị khán giả chế thành gói cảm xúc (meme) chê cười. Phim thất bại cả về mặt danh tiếng lẫn doanh thu. Tuy nhiên, do đạo diễn Từ Khắc là nghệ sĩ lớn của giới điện ảnh Hong Kong, nên nhiều khán giả vẫn hy vọng phim có được những đề cử khác nhau để an ủi.

Tại giải thưởng Kim Tượng lần này, Cổ Thiên Lạc gây chú ý khi nắm trong tay 2/5 đề cử Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) với các tác phẩm là Thám tử tư gia Tầm Tần ký (tên khác Cỗ máy thời gian ).

Anh Hùng Xạ Điêu và Tiêu Chiến trắng tay- Ảnh 3.

Cổ Thiên Lạc được đặt nhiều kỳ vọng sẽ lên ngôi Ảnh đế.

Chương Tử Di nhận được đề cử Ảnh hậu với phim Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng tại ngõ Bán Tương ). Trong khi đó, Thư Kỳ nhận được hai đề cử Đạo diễn xuất sắc và Đạo diễn mới xuất sắc với bộ phim Girl . Trước đó, Thư Kỳ đã giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30.

Phạm Băng Băng từng giành giải Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Lễ trao giải Kim Mã do Đài Loan, Trung Quốc tổ chức, với bộ phim Địa mẫu nhưng lại vắng bóng trong danh sách đề cử lần này.

Tại Giải thưởng Kim Tượng Hong Kong lần thứ 44, tác phẩm nhận được nhiều đề cử nhất là Phong lâm hỏa sơn với 12 giải, Tầm Tần ký của Cổ Thiên Lạc nhận được 11 đề cử, Tương viên lộng: Huyền án : 7 đề cử.

Anh Hùng Xạ Điêu và Tiêu Chiến trắng tay- Ảnh 4.

Thư Kỳ thành công với bộ phim đầu tiên trong vai trò đạo diễn.

Danh sách đề cử Giải thưởng Kim Tượng Hong Kong lần thứ 44


* Giải Phim hay nhất

- Thế ngoại (Another World)

- Tạm biệt UFO (Ciao, UFO)

- Phong lâm hỏa sơn (Sons of the Neon Night)

- Tầm Tần ký (Back to the Past)

- Tương viên lộng: Huyền án (She’s Got No Name)


* Giải Đạo diễn xuất sắc

Thư Kỳ – Cô Gái

Ngô Khải Trung – Thế ngoại

Lương Bách Kiên – Tạm biệt UFO

Lý Tử Tuấn, Chu Văn Nho – Thám tử tư

Trần Khả Tân, Hàn Soái – Tương viên lộng: Huyền án


* Giải Nam chính xuất sắc

Cổ Thiên Lạc – Thám tử tư

Trương Kế Thông – Kim đồng

Lương Gia Huy – Bắt Gió truy ảnh

Cổ Thiên Lạc – Tầm Tần ký

Trần Gia Lạc – Tình yêu như tôi


* Giải Nữ chính xuất sắc

Mã Lệ – Nữ hoàng sủi cảo

Hứa Ân Di – Ngón áp út

Liêu Tử Dư – Tình yêu như tôi

Chương Tử Di – Tương viên lộng: Huyền án

Trần Pháp Lạp – Chuộc mộng


* Giải Nam phụ xuất sắc

Trần Trạm Văn – Vụ án mạng chưa rõ danh tính

Viên Phú Hoa – Nữ hoàng sủi cảo

Hoàng Hựu Nam – Tạm biệt UFO

Lâm Gia Hy – Tam lang liều mạng

Đỗ Đức Vỹ – Phong lâm hỏa sơn


* Giải Nữ phụ xuất sắc

Đặng Đào – Cô gái không bình thường

Huệ Anh Hồng – Nữ hoàng sủi cảo

Vệ Thi Nhã – Tạm biệt UFO

Bào Khởi Tĩnh – Phong lâm hỏa sơn

Đằng Lệ Danh – Tầm Tần Ký

