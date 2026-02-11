Hạc Nam đang khiến mạng xã hội xôn xao với tin đồn khai gian tuổi thật. Theo thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên thực tế sinh năm 1993 nhưng lại sửa thành 1998. Có một người nhận là bạn học cùng lớp của cô khẳng định như vậy, còn cho biết tên đầy đủ của nữ diễn viên là Lý Hạc Nam.

Hạc Nam bị nghi ngờ khai gian tuổi, nhưng nhiều người nói rằng điều đó không quan trọng vì thực tế trông cô vẫn rất trẻ và xinh đẹp.

Các fan của Hạc Nam nhanh chóng phủ nhận, nói rằng không có chuyện thần tượng của mình khai gian tuổi. Trong khi với những netizen trung lập, nhiều người để lại ý kiến thực ra đối với họ, việc một diễn viên khai gian tuổi dù có hay không thì cũng chẳng quá quan trọng, quan trọng là người đó trông như bao nhiêu tuổi.

Đối với trường hợp của Hạc Nam, nhiều người đã dành những lời khen ngợi cho nhan sắc của cô. Có người bảo Hạc Nam sinh năm 1993 nhưng nhìn như 2003. Trong khi một người khác thậm chí nhận xét trông cô như phiên bản lai của 2 mỹ nhân nức tiếng Lý Nhược Đồng và Trần Nghiên Hy.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Hạc Nam: - 1993 mà trông như 2003 thế này. Trẻ măng, nét trong veo thật sự. - Nhưng mà nhìn bà ấy trẻ, nhìn ngang 2k nên 1998 nghe có vẻ đáng tin. - Bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là trông giống bao nhiêu tuổi. Nói chứ showbiz đầy người hot hơn cô này sửa tuổi, cô này vô danh mà bị moi ra, không biết có phải muốn hắc hồng không nữa. - Trông trẻ măng mà, chả nhẽ hack tuổi được. - Nét pha của Lý Nhược Đồng và Trần Nghiên Hy nhở.

Hạc Nam được khen ngợi rất nhiều khi vào vai phụ Thiên Cơ trong Nhập Thanh Vân.

Cô nàng Chung Lâm trong Phượng Hoàng Đài Thượng.

Cho những ai chưa biết, Hạc Nam là gương mặt mới nổi của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến chủ yếu nhờ vai nữ phụ Thiên Cơ trong bộ phim ngôn tình cổ trang Nhập Thanh Vân chiếu hồi năm ngoái. Ở bộ phim này, Hạc Nam vào vai Thiên Cơ, mang đến vẻ đẹp như tiên tử trong tranh vẽ. Thời điểm phim chiếu, nữ diễn viên từng khiến khán giả khen ngợi hết lời.

Hạc Nam cũng góp mặt trong dự án phim Thiên Đô Dị Văn Lục.

Ngoài vai phụ trong Nhập Thanh Vân, Hạc Nam còn từng góp trong phim Phượng Hoài Đài Thượng của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm với vai nữ phụ Chung Lâm. Dù chưa phải cái tên quá nổi, nhưng với nhan sắc cực kỳ ấn tượng và hợp cổ trang, cô hứa hẹn sẽ có nhiều bước tiến trong tương lai. Trước mắt, bộ phim tiếp theo mà khán giả tiếp tục được gặp Hạc Nam sẽ là Thiên Đô Dị Văn Lục, nơi cô sẽ hợp tác cùng 2 mỹ nam nổi tiếng là Hứa Khải và Ngụy Triết Minh.