Bộ phim Không Giới Hạn do dàn diễn viên trẻ Steven Nguyễn, Minh Trang, Tô Dũng và Anh Đào đóng chính nhận được sự quan tâm của khán giả. Phim có nội dung về cuộc sống của người lính trong thời bình. Trong đó, khán giả dành sự yêu thích đặc biệt với cặp đôi Lợi (Tô Dũng) và Linh (Anh Đào).

Anh Đào được yêu thích với vai gái quê trong bộ phim Không Giới Hạn

Lợi là đội trưởng đội dân quân tự vệ xã, được mô tả là nhân vật có tính cách nóng nảy cộc cằn, mang trong lòng mối căm hận, mâu thuẫn với Kiên (Steven Nguyễn) khi cho rằng anh trai qua đời vì lỗi của Kiên. Trong khi đó, Linh là cô gái làng chài hài hước đáng yêu, thường xuyên khắc khẩu với Lợi nhưng cũng rất yêu anh.

Những cảnh cãi vã của cặp đôi khiến khán giả thích thú vì "rất đời và cũng rất đáng yêu". Linh và Lợi thường xuyên tấu hài khiến khán giả cười ngặt nghẽo, trên các trang MXH, hàng trăm bình luận thể hiện sự yêu mến cặp đôi này và mong họ có thêm đất diễn.

Dù nhiều lời thoại bị cho là sến nhưng nhờ cách diễn duyên dáng của Anh Đào, cảnh phim vẫn được khán giả yêu thích

"Lợi giống lão chồng tôi quá, cộc cằn nhưng rất thương em", "Cứ xem đôi này là cười không nhặt được mồm, yêu thế chứ lại", "Anh Đào diễn duyên quá, đóng gái quê cực hợp", "Không thích phim đâu nhưng do Anh Đào diễn thật quá nên lại xem", "Em này diễn hay pha chút hài hước, xem thấy lôi cuốn", "Hai bạn này diễn rất hay nhất là Anh Đào", "Thích nhất Anh Đào, phim nào có Anh Đào phim đó cũng rất hay", "Bạn này diễn hay hơn nữ chính, tự nhiên không gượng ép", "Mình rất thích hai nhân vật này, xem phim chỉ mong đến cảnh diễn của hai nhân vật này, yêu lắm", "Thằng khó tính gặp đứa thích nhây", "Xem đoạn này không nhịn được cười với 2 đứa", "Đôi này làm nam nữ chính mới đúng", "Đạo diễn tăng thêm đất diễn cho đôi này đi", "Anh Đào và Tô Dũng diễn tự nhiên, Linh chân quê mộc mạc, Lợi cắm cảu nhưng tình cảm, cả hai cứu bộ phim", "Đôi này gánh phim chứ nam nữ chính xem nhạt"...

Anh Đào chia sẻ để vào vai Khánh Linh, cô đã phải trang điểm cho xấu đi, làn da đen vì rám nắng, mặc trang phục quê mùa và đi dép của mẹ. Nữ diễn viên không ngại làm xấu mình để hóa thân hoàn hảo vào nhân vật cô gái ngư dân miền biển tính tình chất phác. Chính vì vậy, khán giả khen ngợi Anh Đào có diễn xuất đa dạng trên màn ảnh.

Anh Đào được yêu thích nhờ lối diễn xuất tự nhiên, lời thoại rất "đời", đóng vai nào ra vai đó. Cô diễn xuất vừa tay, có khả năng tạo chemistry cực mạnh với các bạn diễn nam như Đình Tú, Trọng Lân và hiện tại là Tô Dũng.

Anh Đào biểu cảm phong phú, tự nhiên

Không Giới Hạn do Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội phối hợp thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực những sự cố thiên tai lớn như động đất hay sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển... Đồng thời cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra.

Anh Đào và Tô Dũng từng diễn chung trong phim Lối Về Miền Hoa. Dù không nên duyên nhưng kinh nghiệm diễn chung giúp cả hai thấu hiểu nhau và tạo nên sự ăn ý trong Không Giới Hạn.

Anh Đào tự làm xấu mình để hóa thân vào nhân vật, tạo tiếng cười cho khán giả