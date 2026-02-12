Hot: Săn Flash Sale vé xem phim giảm 50% đúng giờ Ngọ cho buổi hẹn Valentine "10 điểm"

Đặt vé qua ứng dụng ngân hàng giúp các bạn trẻ tha hồ xem phim mà không lo về giá

Thử thách nhân đôi khi hẹn hò trong mùa lễ hội

Năm nay, lễ tình nhân Valentine trùng với kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ khiến nhu cầu giải trí tại các rạp chiếu phim tăng mạnh. Hàng loạt bom tấn ra mắt đúng thời điểm vàng kéo theo tình trạng "cháy vé" ở nhiều khung giờ đẹp, khiến việc tìm kiếm suất chiếu lý tưởng trở nên khó khăn.

Thực tế, không ít các bạn trẻ ngày nay rơi vào tình huống "dở khóc dở cười", thậm chí tranh cãi vì không thống nhất được kế hoạch vui chơi. Sự chủ quan đặt vé muộn hoặc ngẫu hứng đến rạp mới mua vé khiến nhiều buổi hẹn hò lãng mạn bỗng chốc trở thành trải nghiệm thiếu trọn vẹn.

Nhìn lại năm ngoái, vào dịp Valentine không ít cặp đôi đã phải "ăn quả đắng".Linh và Khôi (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) từng hào hứng lên kế hoạch đi xem phim ngay sau giờ làm việc cuối năm. Tuy nhiên, dự định nhanh chóng "bể kèo" khi toàn bộ suất chiếu khung 19h đều thông báo hết chỗ, buộc cả hai phải thay đổi lịch trình trong tiếc nuối.

Chung hoàn cảnh, My và Quân (cặp đôi yêu xa) chỉ có vài ngày ngắn ngủi để gặp gỡ trực tiếp trong kỳ nghỉ Tết. Thế nhưng, khoảng thời gian quý giá này lại trở nên kém vui khi liên tục lỡ hẹn với các tựa phim "hot" do thói quen đặt vé quá trễ.

Flash Sale giờ Ngọ: Bí kíp để không "bể kèo" hẹn hò phút chót

Năm nay, khi Valentine ngay sát dịp nghỉ Tết, nhằm "gỡ rối" bất tiện và mang đến những phút giây thư giãn trọn vẹn trong kỳ nghỉ Tết và Valentine, BIDV triển khai ưu đãi Flash Sale "Giờ Ngọ" như một món quà lì xì thiết thực. Khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng BIDV SmartBanking vào khung giờ 11h00 – 13h00 hàng ngày từ 12/02 - 22/02/2026 và nhập mã BIDVPHIM2026 để hưởng mức giảm 50% (tối đa 100.000 đồng) cho tất cả các rạp.

Tính năng đặt vé xem phim trên ứng dụng BIDV SmartBanking

Trải nghiệm đặt vé xem phim trên BIDV SmartBanking giúp các cặp đôi chủ động trong buổi hẹn hò. Toàn bộ thao tác từ chọn phim, chốt ghế đến thanh toán đều được gói gọn trong một ứng dụng mà không cần chuyển đổi qua lại giữa nhiều nền tảng.

Lựa chọn này giúp khách hàng không cần đến sớm xếp hàng hay lo quên vé. Vé điện tử được lưu trữ tự động ngay trên ứng dụng sau khi thanh toán thành công, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và check-in nhanh chóng tại rạp.

Bên cạnh đó, việc thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch. Sự thuận tiện này góp phần mang đến trải nghiệm xem phim suôn sẻ, hạn chế những "hụt hẫng" vào phút chót.

Khi việc đặt vé cũng trở thành ngôn ngữ tình yêu

Hoạt động "canh" Flash sale giờ đây không chỉ là cách tiết kiệm chi phí mà còn trở thành một cách giải trí nhỏ giúp hâm nóng tình cảm lứa đôi. Thay vì loay hoay tìm kiếm suất chiếu, việc cùng nhau săn vé mang lại những trải nghiệm vừa thú vị vừa thiết thực.

Hoạt động "săn vé" xem phim trở thành nghi thức giúp các cặp đôi hâm nóng tình cảm

Với Linh và Khôi, khoảng thời gian nghỉ trưa thêm phần hào hứng khi cả hai cùng nhau thao tác đặt vé, chọn chỗ. Trong khi đó, mức ưu đãi hấp dẫn giúp My và Quân có thể thoải mái thưởng thức 2-3 bộ phim bom tấn trong kỳ nghỉ Tết mà không phải bận tâm về chi phí.

Những chuẩn bị nhỏ này giúp các buổi hẹn xem phim diễn ra trọn vẹn hơn. Mùa Tết năm nay vì thế cũng hạn chế được những sự cố gián đoạn không đáng có, tạo điều kiện để các cặp đôi tận hưởng trọn vẹn thời gian bên nhau.

Bên cạnh ưu đãi Flash Sale Giờ Ngọ, khách hàng còn có thể tham gia game "Đón Mã du xuân" trên BIDV SmartBanking để nhận được các mã giảm giá xem phim như giảm 50% tối đa 50.000 đồng, giảm 50% tối đa 30.000 đồng hoặc đồng giá vé 10.000 đồng ở tất cả các rạp, cùng cơ hội trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và hàng trăm nghìn giải thưởng giá trị khác. Những ưu đãi này giúp khách hàng tối ưu chi phí và tăng thêm trải nghiệm trong mùa lễ hội.

Hãy cùng "người ấy" truy cập BIDV SmartBanking trong khung giờ 11h00 – 13h00 để săn vé xem phim ưu đãi và tận hưởng một mùa lễ hội đong đầy cảm xúc!

