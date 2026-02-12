Hiện tại, đây được xem là cao trào của mùa phim Tết khi các nhà sản xuất liên tục tăng tốc công tác truyền thông: teaser nối teaser, poster phủ sóng mạng xã hội, trailer dồn dập tung ra để giành lợi thế trước giờ G. Đường đua mùng 1 Tết Nguyên Đán vì thế quy tụ không ít cái tên nặng ký, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt cả về độ nhận diện lẫn suất chiếu. Giữa bối cảnh đó, Huyền Tình Dạ Trạch chọn ra rạp sớm hơn một tuần, vào ngày 10/2. Bước đi này được xem như cách “né” va chạm trực diện với loạt bom tấn mùng 1, đồng thời tận dụng quãng thời gian tiền Tết để tiếp cận khán giả trước khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm nhất.

Huyền Tình Dạ Trạch không chỉ thu hút người xem nhờ chủ đề sử thi Việt Nam, cũng như hình ảnh Chử Đồng Tử - Tiên Dung, mà còn nhờ dàn cast toàn trai xinh gái đẹp. Bên cạnh loạt nam thần điển trai, body như tạc tượng thì dàn diễn viên nữ cũng nhận về sự quan tâm không kém. Lê Trần Thanh Tâm, nữ chính của bộ phim, ngay lập tức thu hút độ thảo luận cao trên MXH nhờ sắc vóc "hoa nhường nguyệt thẹn".

Trong bộ trang phục đậm màu sắc huyền sử, Thanh Tâm mang đến làn gió mới với đường nét mộc mạc, giản dị, đúng chuẩn tinh thần bộ phim hướng tới. Tuy nhiên, không vì vật mà Thanh Tâm trở nên mờ nhạt giữa một loạt diễn viên thực lực. Mỹ nhân gen Z vẫn toát lên vẻ xinh xắn, nét ngài sắc sảo nhưng không kém phần mềm mại.

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hình ảnh của Thanh Tâm nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều khán giả để lại bình luận như “visual này mà đóng phim cổ trang là hợp quá trời”, “đẹp kiểu trong veo, như bước ra từ truyền thuyết”, “gen Z mà không hề lệch tông với bối cảnh sử thi”. Không ít ý kiến còn cho rằng tạo hình lần này giúp Thanh Tâm ghi điểm rõ rệt so với những dự án trước, đặc biệt ở thần thái dịu dàng và ánh mắt có chiều sâu hơn.

Việc cái tên Thanh Tâm xuất hiện trong các bảng thảo luận trending cho thấy sức hút truyền thông của cô dần có dấu hiệu tăng trưởng. Trong cuộc đua phim Tết vốn khốc liệt từng ngày, chỉ riêng việc tạo được làn sóng bàn luận sôi nổi đã là một lợi thế không nhỏ cho Huyền Tình Dạ Trạch. Ở ngoài đời, Thanh Thâm sở hữu nhan sắc ngọt ngào, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn khiến người xem liên tưởng đến mỹ nhân Cảnh Điềm. Dù chưa tham gia nhiều dự án nhưng chỉ visual tự nhiên này, Thanh Tâm được kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng tiến trong tương lai.

Trong phim, Xuân Phúc hóa thân chàng trai lao động nghèo sống thời Văn Lang. Trên poster được công bố, diễn viên vẽ hình xăm trên mặt, đội mũ lông chim, đeo nhiều trang sức. Đây là trang phục Chử Đồng Tử mặc khi quay một nghi lễ trang trọng, sau khi kết hôn với công chúa Tiên Dung do diễn viên trẻ Lê Trần Thanh Tâm đóng. Theo nhà sản xuất, diễn viên nữ chính của phim đang học năm ba tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô sinh năm 2005, là gương mặt mới của làng điện ảnh.

Trong Huyền tình Dạ Trạch, cô được tạo hình nhuộm răng đen, xăm mình, mặc váy ngắn. Dù khoảng cách tuổi tác khá xa và lần đầu hợp tác, hai diễn viên chính được nhà sản xuất khen đóng rất ăn ý khi tái hiện một truyền thuyết tình yêu nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.