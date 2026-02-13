Tối 12/2, buổi họp báo ra mắt Thỏ Ơi!! của Trấn Thành nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội khi thảm đỏ sự kiện quy tụ dàn khách mời đông đảo, được ví như "một nửa showbiz Việt". Với vị thế là một trong những nghệ sĩ có sức hút hàng đầu Vbiz và đồng thời đang nắm trong tay dự án dẫn đầu đường đua phim Tết 2026, mọi động thái, phát ngôn của Trấn Thành cùng ekip đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông lẫn công chúng.

Thảm đỏ đón chào hàng loạt tên tuổi lớn của làng giải trí nước nhà như Phương Anh Đào, Bảo Thy, Đông Nhi, Ngọc Trinh, Tóc Tiên, Thuý Ngân, Khả Ngân, Hari Won... biến nơi đây thành một đại tiệc toàn sao, ai nấy cũng xúng xính váy áo, đọ sắc khoe dáng. Nổi bật giữa rừng hoa, Đông Nhi xuất hiện trong bộ váy đỏ rực, khoe vẻ rạng rỡ và tươi tắn khi đã ngấp nghé tuổi tứ tuần.

Đông Nhi khoe sắc kiều diễm, trẻ trung trên thảm đỏ Thỏ Ơi!!

Nhuộm tóc màu đỏ cam, làn da trắng sữa của Đông Nhi càng thêm "bật tone bật nền", khiến cánh phóng viên không thể không chú ý. Là mẹ 2 con, Đông Nhi không còn giữ được đường nét ngọt ngào, thay vào đó là visual ngày càng mặn mà, đằm thắm nhưng không kém phần trẻ trung. Hoạt động trong showbiz 20 năm, người hâm mộ vẫn phải trầm trồ trước ngoại hình "hack tuổi" đỉnh cao của Đông Nhi.

Đặc biệt, khoảnh khắc nữ ca sĩ tới chụp ảnh, chúc mừng Trấn Thành trước hàng chục ống kính. Chiêm ngưỡng Đông Nhi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, nam nghệ sĩ tấm tắc không ngừng: "Sao em đẹp thế. Em bị đẹp. Đẹp quá!". Câu nói của Trấn Thành khiến netizen vô cùng thích thú, cho rằng đây là phản ứng chung của phần đông khán giả khi trực tiếp ngắm Đông Nhi.

Trấn Thành đụng độ "crush" Đông Nhi trên thảm đỏ

Một số bình luận của netizen: - Cổ xinh thật sự ý, mà sao trẻ lâu dữ vậy. - Đông Nhi cũng sắp 40 rồi mà trẻ quá. - Mẹ 2 con trông mòn con mắt là đây. - Trấn Thành xuýt xoa trước crush đời đầu. - Tôi cũng crush Đông Nhi hồi trẻ mà đến giờ vẫn luỵ cổ lắm. Giờ tôi cũng mẹ 2 con rồi nè.

Được biết, tại đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng vài năm trước, MC kiêm chủ hôn Trấn Thành bất ngờ tiết lộ rằng nhiều năm trước anh từng "cảm nắng" và chủ động theo đuổi Đông Nhi nhưng không thành công. Chia sẻ hài hước này lập tức khiến quan khách bật cười. Dẫu gây bất ngờ, câu chuyện chỉ được xem như một kỷ niệm vui của tuổi trẻ. Khi cả Trấn Thành lẫn Đông Nhi đều đã có hạnh phúc riêng, lời "tự thú" ấy đơn giản góp thêm chút duyên dáng và tiếng cười cho ngày cưới trọn vẹn.