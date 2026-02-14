Theo Sina, cứ mỗi dịp Lễ Tình Nhân Valentine, các đoàn phim luôn tận dụng cơ hội để giới thiệu cặp đôi nam nữ chính trong dự án của mình. Năm nay, nhiều dự án hot với sự kết hợp của nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích khiến khán giả chú ý. Trong đó, Trương Lăng Hách có tới 3 dự án chờ chiếu. Mạnh Tử Nghĩa cũng không kém khi kết hợp với ba nam diễn viên.

Nổi bật trong số đó là hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ trong phim cổ trang Bạch Nhật Đề Thăng (tên cũ Mộ Tư Từ). Nội dung phim sẽ xoay quanh mối tình giữa nữ quỷ vương (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thiếu niên tướng quân (Trần Phi Vũ). Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba rực rỡ trong bộ váy đỏ, thần thái rạng rỡ cực kỳ cuốn hút người xem.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp tuyệt mỹ trong phim Bạch Nhật Đề Thăng

Trương Lăng Hách không hổ danh nam diễn viên 9X được o bế nhất giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Anh liên tục vào các đoàn phim khác nhau và có 3 dự án đang chờ chiếu là Trục Ngọc (đóng chung với Điền Hi Vi), Quy Loan (diễn cùng Lâm Duẫn) và Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (thành đôi với Vương Sở Nhiên). Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.

Phim Trục Ngọc của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi sắp lên sóng

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có nội dung về thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) của gia đình quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ khi còn nhỏ. Thanh Dịch được Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) giúp đỡ, cả hai đem lòng yêu mến nhau nhưng phải xa cách do thời cuộc. Khi gặp lại, Nhậm Tố Tố lại là vị hôn thê của anh trai Thanh Dịch khiến cả hai có nhiều hiểu nhầm.

Trong khi đó, Quy Loan kể về Ôn Du nổi danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Lương gặp phải cảnh loạn loạn, trở thành đối tượng bị các thế lực tranh đoạt giữa thời loạn. Trên đường trốn chạy, nàng gặp Tiêu Lệ - một kẻ xuất thân thấp kém, mang tiếng ác khắp nơi. Cả hai từ hiểu nhầm mâu thuẫn dần giúp đỡ lẫn nhau và nảy sinh tình yêu.

Cặp đôi "cậu - mợ" dân quốc Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được khen đẹp đôi

Dự án Quy Loan của Trương Lăng Hách chưa quay xong

Mạnh Tử Nghĩa được khán giả đặt nhiều kỳ vọng khi tái hợp với bạn diễn Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử trong dự án mới Thượng Công Chúa. Trong đó, Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai công chúa Mộ Vãn Dao tôn quý, phải lòng chàng thư sinh nghèo Ngôn Thượng sau khi được chàng cứu giúp.

Ngoài ra, Mạnh Tử Nghĩa còn hai dự án khác Tam Tuyến Mê Hồi, đóng cặp với Vương Hoằng Nghị. Nữ diễn viên đóng vai quận chúa Thẩm Tịch Hòa trong phim cổ trang Bách Hoa Sát, bạn diễn là Hà Dữ vai thái tử Tiêu Hoa Ung. Hai người nên duyên trong một cuộc liên hôn với nhiều toan tính, nhưng rồi lại nảy sinh tình cảm.

Mạnh Tử Nghĩa lại đóng cặp với Lý Quân Nhuệ trong Thượng Công Chúa

Nam diễn viên Vương Hoằng Nghị đóng chung với Mạnh Tử Nghĩa trong phim đề tài trinh thám

"Búp bê màn ảnh" Điền Hi Vi cũng giới thiệu hình ảnh trong dự án cổ trang được quan tâm của cô là Giá Kim Thoa. Trong phim này, Điền Hi Vi diễn hai vai: cô gái nghèo A Sửu và Ngụy Nhiêu - tiểu thư danh giá của hầu phủ. Hai nhân vật đổi thân phận với nhau tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm, khiến số phận của họ thay đổi bất ngờ. Bạn diễn của cô là nam diễn viên điển trai Diêm An.

Điền Hi Vi một mình đóng hai vai trong Giá Kim Thoa

Trong Mộng Hoa Đình, Trương Tịnh Nghi vào vai nàng công chúa mù Đề La, rất thông minh và khao khát tự do sống trong vương thất của nước Chú Liễn. Một đêm nọ, trong cung bất ngờ nổ biến, cuộc sống êm đềm của Đề Lan cũng đột nhiên thay đổi, đồng thời, nàng cũng đánh thức năng lực tiên tri của mình. Trần Triết Viễn vào vai Thang Càn Tự - một tướng quân trẻ tuổi mang trong mình nhiệm vụ bí mật. Thang Càn Tự tới lãnh thổ Chú Liễn và vô tình ký kết hôn ước với công chúa Đề Lan. Nhờ đó mối liên kết sâu sắc giữa cả 2 được hình thành, họ nhận định người kia chính là mảnh ghép tâm hồn của mình...

Trương Tịnh Nghi trở lại với Mộng Hoa Đình

Bộ phim Lan Hương Như Cố cũng giới thiệu poster ngọt ngào của hai nhân vật chính Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Phim xoay quanh câu chuyện của cô nàng Thẩm Gia Lan, người vốn xuất thân danh giá khi là cháu của Thẩm đại học sĩ nhưng gia tộc bị diệt môn khiến Thẩm Gia Lan trở thành nha hoàn. Dù số phận có nghiệt ngã, thế nhưng Hứa Lan Hương không chịu đầu hàng số phận. Cô quyết tâm truy tìm sự thật, minh oan cho gia tộc với sự giúp đỡ của hôn phu Lâm Cẩm Kỳ, cháu trai trưởng của Lại bộ Thượng thư.

Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên 9X có thành tích rating tốt nhất

Bộ phim truyền hình Xán Như Phồn Tinh có sự góp mặt của Ngu Thư Hân và Trần Tĩnh Khả cũng giới thiệu hình ảnh ngọt ngào mới mừng Lễ Tình Nhân. Trong đó, Ngu Thư Hân sẽ vào vai cô giáo trường trung học muốn vực dậy đội bóng đá của trường. Trần Tĩnh Khả đóng Vương Pháp là một huấn luyện viên giỏi từng có cơ hội công tác tại một đội bóng ở Anh, thế nhưng vì lý do nào đó, anh đã từ bỏ công việc này.

Ngu Thư Hân làm cô giáo trong phim mới

Ngụy Đại Huân và Triệu Kim Mạch đóng cặp trong phim Không Thể Thay Thế

Lư Dục Hiểu chụp chung cùng Lâm Nhất trong dự án Chiết Ánh Trăng

Lư Dục Hiểu đang đóng cặp với Đàn Kiện Thứ trong phim Sao Không Chung Thuyền Qua Sông