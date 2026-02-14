Trở lại với đường đua điện ảnh sau xấp xỉ nửa thập kỷ, Trường Giang gây chú ý khi đảm nhận vai trò đạo diễn trong phim Nhà Ba Tôi Một Phòng. Phim tập trung vào tình cha con giữa nhân vật ông Thạch của Trường Giang và An (Đoàn Minh Anh đóng), cùng với đó là dàn khách mời "sít rịt" đợi khán giả khám phá. Sau một thời gian đồn đoán, cái tên được xem là "lá bài tẩy" cuối cùng của Nhà Ba Tôi Một Phòng đã xuất hiện - HIEUTHUHAI.

Trên trang cá nhân của mình, Trường Giang bất ngờ thông báo về sự xuất hiện đặc biệt của HIEUTHUHAI. Nam rapper đã xuất hiện tại sự kiện họp báo phim tối 13/2, trở thành tâm điểm truyền thông và trên mạng xã hội. Và sau suất chiếu sớm của bộ phim, nhiều người đã phấn khích khi thấy HIEUTHUHAI xuất hiện trong bộ phim chứ không chỉ dừng lại ở vai trò khách mời, đến ủng hộ đàn anh.

Trường Giang công bố HIEUTHUHAI có sự xuất hiện đặc biệt tại họp báo phim Nhà Ba Tôi Một Phòng

Với màn xuất hiện trong phim Nhà Ba Tôi Một Phòng, đây là lần thứ 2 mà HIEUTHUHAI "lấn sân" sang diễn xuất. Lần đầu tiên, anh chàng cũng hợp tác với Trường Giang nhưng là trong web drama mang tên Chủ Tịch Giao Hàng. Anh vào vai tổng tài mang nét phản diện, gây cuốn hút bởi tính cách "bad boy".

HIEUTHUHAI trong Chủ Tịch Giao Hàng

Là một trong những nghệ sĩ được săn đón với lịch trình dày đặc bậc nhất Vbiz hiện nay, HIEUTHUHAI rất hiếm khi nhận các dự án nào ngoài sở trường âm nhạc. Thậm chí trong một phỏng vấn trước đây, Trấn Thành cũng từng thú nhận rằng không dễ để mời HIEUTHUHAI đóng phim vì anh chàng quá bận rộn. "Tôi cũng từng mời HIEUTHUHAI chứ. Tôi nói, em ơi, hay là một dịp nào đó anh em mình cùng hợp tác làm lớn một lần đi. Em có thích đóng phim không, anh rất muốn mời em đóng phim của anh. Nó chỉ hứa suông thôi. HIEUTHUHAI bận rộn lắm, làm gì có thời gian", Trấn Thành kể.

Trấn Thành chia sẻ không dễ để mời được HIEUTHUHAI đóng phim

Mặt khác, HIEUTHUHAI đã gắn bó với Trường Giang suốt nhiều năm thông qua chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Đây là show truyền hình đặt bệ phóng quan trọng cho sự phát triển danh tiếng vượt bậc của nam rapper, được cả nước biết đến và yêu thích. Vì lẽ đó, việc HIEUTHUHAI xuất hiện trong phim điện ảnh trở lại của đàn anh là điều dễ hiểu. Trước đó, anh cũng sẵn lòng góp mặt tại đêm fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm như một cách ủng hộ người anh đã luôn nâng đỡ, tạo "mảng miếng" cho anh chàng.

HIEUTHUHAI thân thiết với Trường Giang

Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết năm 2026.