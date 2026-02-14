Trong dịp Tết 2026, phòng vé Trung Quốc hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc đua vô cùng khốc liệt với loạt tác phẩm chất lượng, được đầu tư công phu ra rạp. Đáng chú ý nhất phải kể đến Kinh Trập Vô Thanh. Đây là dự án điện ảnh do đạo diễn hàng đầu Trương Nghệ Mưu cầm trịch, có sự tham gia của dàn cast toàn sao gồm Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai, Lôi Giai Âm, Dương Mịch, cùng với đó là sự hiện diện của Lưu Thi Thi và Lưu Diệu Văn trong tư cách khách mời.
Chính nhờ đội hình cực khủng này mà ngay từ khi mới khởi động, Kinh Trập Vô Thanh đã nhận được không ít sự chú ý. Càng đến gần dịp Tết 2026, sự chú ý dành cho nó lại càng nhiều. Bộ phim cũng được không ít người đoán rằng sẽ đạt thành tích tốt tại phòng vé dịp Tết.
Dẫu vậy mới đây, Kinh Trập Vô Thanh bất ngờ vướng vào lùm xùm lớn. Cụ thể, trên mạng lan truyền tin Kinh Trập Vô Thanh khi bị Nhóm rạp phim Sơn Tây tố cáo can thiệp vào việc sắp xếp suất chiếu.
Phía rạp phim nói rằng đã cho Kinh Trập Vô Thanh 23% suất chiếu dịp Tết 2026. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng phía phát hành phim lại không hài lòng và bắt ép rạp phim phải tăng suất chiếu thêm nữa. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự chủ kinh doanh của rạp.
Không chỉ vậy, phía phát hành phim Kinh Trập Vô Thanh còn đơn phương chặn cổng bán vé Taopiaopiao của rạp, đòi lại máy lấy vé, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Thậm chí, nhân viên của đơn vị phát hành còn dừng việc cấp mã khóa chiếu phim. Theo phía rạp phim, đây là hành động ỷ vào việc có vị thế trên thị trường mà cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm Luật Xúc tiến Công nghiệp Điện ảnh và các quy ước tự quản của ngành.
Đơn tố cáo này đã được gửi lên cơ quan quản lý, đề nghị được bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cũng như xử lý phù hợp để đảm bảo môi trường kinh doanh được lành mạnh, công bằng.
Thông tin này xuất hiện kéo theo nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người không khỏi cảm thán trong làng giải trí Trung Quốc, mảng điện ảnh đúng là sân chơi của "tư bản", nơi những dự án được chống lưng bởi những người quyền thế luôn nắm giữ lợi thế lớn, Kinh Trập Vô Thanh là một trong số đó. Các tác phẩm khác dù có hay nhưng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có thể cố gắng giành lấy thị trương ít ỏi còn lại.
Bình luận của netizen về vụ việc:
- 23% rồi mà còn chưa chịu.
- Suất chiếu đã 23% rồi mà còn ép tăng nữa á? Tăng nữa thì phim khác tính sao? Còn 5 phim cùng chiếu mà. Chế tác khủng vậy, chiếu ngon nghẻ thì kiểu gì các rạp chả tự gia tăng cho mà phải làm cái trò dùng quyền lực ngầm này nữa.
- Phim của tư bản lớn chèn ép phim nhỏ thì lấy gì làm lạ. Tui chắc chắn đây không phải trường hợp đầu tiên.
- 4 con AI khi được hỏi đều trả lời Tiêu Nhân sẽ thắng nên chắc "quốc sư" cũng lo, haha. Điện ảnh đúng là sân chơi của tư bản.
- Phim ra dịp Tết cạnh tranh khốc liệt đến mức phim có combo đại đạo + 3 ảnh đế + ảnh hậu + thị hậu + thị đế + lưu lượng hoa sinh đủ cả mà nhà phát hành vẫn phải chơi chiêu như này.
- Miếng bánh điện ảnh này tư bản lớn thu xếp hết rồi, phim không có tư bản chỉ có thể len lỏi giữa các khoảng hở để vươn lên thôi.