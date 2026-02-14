Trong dịp Tết 2026, phòng vé Trung Quốc hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc đua vô cùng khốc liệt với loạt tác phẩm chất lượng, được đầu tư công phu ra rạp. Đáng chú ý nhất phải kể đến Kinh Trập Vô Thanh. Đây là dự án điện ảnh do đạo diễn hàng đầu Trương Nghệ Mưu cầm trịch, có sự tham gia của dàn cast toàn sao gồm Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai, Lôi Giai Âm, Dương Mịch, cùng với đó là sự hiện diện của Lưu Thi Thi và Lưu Diệu Văn trong tư cách khách mời.

Kinh Trập Vô Thanh quy tụ dàn cast đình đám.

Chính nhờ đội hình cực khủng này mà ngay từ khi mới khởi động, Kinh Trập Vô Thanh đã nhận được không ít sự chú ý. Càng đến gần dịp Tết 2026, sự chú ý dành cho nó lại càng nhiều. Bộ phim cũng được không ít người đoán rằng sẽ đạt thành tích tốt tại phòng vé dịp Tết.

Dẫu vậy mới đây, Kinh Trập Vô Thanh bất ngờ vướng vào lùm xùm lớn. Cụ thể, trên mạng lan truyền tin Kinh Trập Vô Thanh khi bị Nhóm rạp phim Sơn Tây tố cáo can thiệp vào việc sắp xếp suất chiếu.

Phía rạp phim nói rằng đã cho Kinh Trập Vô Thanh 23% suất chiếu dịp Tết 2026. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng phía phát hành phim lại không hài lòng và bắt ép rạp phim phải tăng suất chiếu thêm nữa. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự chủ kinh doanh của rạp.

Thế nhưng với sự cạnh tranh khốc liệt của mùa phim Tết 2026, đơn vị phát hành tác phẩm này bị tố vẫn dùng đến những "quyền lực ngầm" để đảm bảo doanh thu.

Không chỉ vậy, phía phát hành phim Kinh Trập Vô Thanh còn đơn phương chặn cổng bán vé Taopiaopiao của rạp, đòi lại máy lấy vé, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Thậm chí, nhân viên của đơn vị phát hành còn dừng việc cấp mã khóa chiếu phim. Theo phía rạp phim, đây là hành động ỷ vào việc có vị thế trên thị trường mà cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm Luật Xúc tiến Công nghiệp Điện ảnh và các quy ước tự quản của ngành.

Đơn tố cáo này đã được gửi lên cơ quan quản lý, đề nghị được bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cũng như xử lý phù hợp để đảm bảo môi trường kinh doanh được lành mạnh, công bằng.

Thông tin này xuất hiện kéo theo nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người không khỏi cảm thán trong làng giải trí Trung Quốc, mảng điện ảnh đúng là sân chơi của "tư bản", nơi những dự án được chống lưng bởi những người quyền thế luôn nắm giữ lợi thế lớn, Kinh Trập Vô Thanh là một trong số đó. Các tác phẩm khác dù có hay nhưng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có thể cố gắng giành lấy thị trương ít ỏi còn lại.