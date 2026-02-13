A Thiền vừa chính thức tung video đóng máy và đã gây bất ngờ không nhỏ cho khán giả. Ban đầu, dự án này không nhận được quá nhiều kỳ vọng. Khi những hình ảnh leak được lan truyền, hai diễn viên chính tỏ ra không quá hợp nhau, thể hiện khoảng cách tuổi tác khá rõ rệt, tạo hình cũng chưa đủ ấn tượng để gây bùng nổ.

Bộ phim A Thiền gây bất ngờ cho khán giả.

Chuyển thể từ một tiểu thuyết ngôn tình bình thường, nhưng A Thiền được cải biển để trở nên đầy hứa hẹn.

Thế nhưng, video đóng máy vừa được công bố lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Lâm Nhất và Ngải Mễ đứng cạnh nhau cực kỳ đẹp đôi, visual sáng bừng khung hình. Không còn cảm giác lệch tông như lo ngại ban đầu, cặp đôi cho thấy phản ứng hóa học khá tự nhiên, khiến người xem bắt đầu trông đợi nhiều hơn vào dự án này.

Điểm đáng mong chờ nhất của A Thiền nằm ở phần kịch bản. Nếu như nguyên tác chỉ là một bộ ngôn tình khá quen thuộc, thì khi lên phim nó đã được cải biên mạnh tay. Phim bổ sung yếu tố trinh thám, vòng lặp thời gian và hoán đổi linh hồn - những chất liệu giúp câu chuyện trở nên bí ẩn và kịch tính hơn hẳn.

Trong phim, Lâm Nhất vào vai Trương Tĩnh Thiền, chàng trai mất đi cả cha lẫn mẹ. Ngải Mễ hóa thân thành Lý Vi Ý, cô gái chịu cú sốc khi chị gái tự sát. Nhờ một chiếc đồng hồ quả quýt bí ẩn, cả hai quay ngược thời gian về quá khứ và bất ngờ hoán đổi linh hồn cho nhau.

Từ đây, họ bước vào vòng lặp của thời gian, nỗ lực thay đổi vận mệnh, đồng thời dần phát hiện đằng sau mọi bi kịch là một âm mưu khổng lồ. Liệu họ có thể phá vỡ vòng xoáy định mệnh để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn?

Trong dàn nam diễn viên sinh sau năm 1995 của màn ảnh Hoa ngữ, Lâm Nhất là cái tên được đánh giá khá cao. Dù chưa thuộc hàng đỉnh lưu, anh sở hữu ngoại hình nổi bật, vóc dáng lý tưởng và diễn xuất ổn định. Điều này từng được thể hiện rõ trong phim Chệch Quỹ Đạo khi anh hợp tác cùng Lưu Hạo Tồn.

Về phía Ngải Mễ, cô được xem là "tiểu tiên nữ" thế hệ mới của Cbiz. Còn nhớ khi mới 13-14 tuổi, cô đã gây sốt với visual trong veo ở Vân Chi Vũ dưới ống kính đạo diễn Quách Kính Minh. Cho đến nay, mỹ nhân sinh năm 2008 đã tích lũy kinh nghiệm qua loạt vai phụ trong các phim như Vi Hữu Ám Hương Lai, Mặc Vũ Vân Gian, Trường Phong Độ, Thiếu Niên Ca Hành... Hiện tại, Ngải Mễ đang được đặt nhiều kỳ vọng khi liên tiếp đảm nhận vai chính trong A Thiền và Tước Cốt (đóng cùng Hầu Minh Hạo).

Từ một dự án từng bị nghi ngờ, A Thiền đang dần tạo được sức hút nhờ cú lột xác thực sự. Nếu yếu tố trinh thám có sự chặt chẽ, diễn xuất của cặp đôi chính đủ để xử lý kịch bản nặng đô này, bộ phim hoàn toàn có thể trở thành một trong những bất ngờ thú vị của màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới.