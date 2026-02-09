Mới đây, mục Điểm phim của CCTV6 đã đưa tin bộ phim điện ảnh Tiêu Nhân có mức chi phí sản xuất lên tới 700 triệu nhân dân tệ. Với con số này, để có thể hòa vốn, tác phẩm buộc phải đạt doanh thu từ 2,1 tỷ nhân dân tệ trở lên trong mùa phim Tết Nguyên đán 2026 - một mục tiêu được đánh giá là vô cùng khó khăn.

Tiêu Nhân là dự án phim điện ảnh cực kỳ đáng mong chờ với những khán giả yêu thích dòng phim võ hiệp.

Nguyên nhân khiến Tiêu Nhân bị đội vốn nghiêm trọng đến từ việc đoàn phim phải quay lại nhiều phân đoạn sau scandal lớn liên quan đến Na Nhĩ Na Thiến, diễn viên giữ vai trò quan trọng trong dự án. Sự cố này không chỉ làm gián đoạn tiến độ mà còn khiến chi phí sản xuất tăng mạnh, đẩy bộ phim vào thế "ngàn cân treo sợi tóc" khi ra rạp.

Thử thách càng trở nên khắc nghiệt hơn khi Tết Nguyên đán 2026 được dự báo là mùa cạnh tranh cực gắt của phòng vé Trung Quốc với sự góp mặt của hàng loạt dự án lớn. Trong bối cảnh khán giả có quá nhiều lựa chọn, việc giành suất chiếu đẹp và duy trì độ nóng trong nhiều ngày liên tiếp sẽ là bài toán không hề dễ dàng đối với Tiêu Nhân.

Nếu thất bại, đây không chỉ là cú đánh mạnh về tài chính mà còn gây tổn thất lớn về tinh thần đối với các nhà đầu tư cũng như toàn bộ ê-kíp sản xuất.

Dù vậy, bất chấp áp lực nặng nề, khán giả vẫn dành nhiều kỳ vọng cho Tiêu Nhân và mong mỏi bộ phim sẽ không thất bại. Lý do là bởi bộ phim quy tụ dàn diễn viên được xem là huyền thoại sống của dòng phim võ thuật Trung Quốc như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Huệ Anh Hồng, Tạ Đình Phong... Họ là những cái tên gắn liền với tuổi trẻ và ký ức của nhiều thế hệ người xem.

Sự góp mặt của nhiều tượng đài của dòng phim võ thuật, đặc biệt là nam chính Ngô Kinh chính là sự bảo chứng cho chất lượng của tác phẩm.





Thêm nữa, trong bối cảnh phim võ thuật Trung Quốc đã thoái trào suốt nhiều năm, sự góp mặt của Ngô Kinh với vai nam chính được xem như một bảo chứng hiếm hoi cho chất lượng. Ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên được đánh giá là gương mặt hàng đầu của dòng phim hành động - võ thuật với năng lực chuyên môn được công nhận từ lâu.

Không chỉ dàn sao gạo cội, các diễn viên trẻ tham gia Tiêu Nhân cũng được nhận xét là có khả năng thực hiện cảnh hành động thực thụ, phá vỡ định kiến lâu nay về việc sao trẻ trên màn ảnh Trung Quốc "chỉ múa võ chứ không biết đánh võ".

Tiêu Nhân mang đến hơi thở của những bom tấn võ hiệp từng làm nên thương hiệu cho điện ảnh Trung Quốc.

Thông qua trailer và những video hậu trường được chia sẻ, khán giả có thể cảm nhận rõ sự tâm huyết và đầu tư nghiêm túc của ê-kíp sản xuất. Tiêu Nhân mang đậm hơi thở của những bom tấn võ hiệp từng làm nên thương hiệu cho điện ảnh Trung Quốc, nơi mỗi diễn viên đều nỗ lực cả về diễn xuất lẫn luyện tập võ thuật để tạo ra những thước phim mãn nhãn, chân thực và giàu cảm xúc.

Với tất cả những yếu tố đó, dù con đường phía trước đầy chông gai, Tiêu Nhân vẫn được xem là một dự án xứng đáng nhận được kỳ vọng và sự ủng hộ của khán giả trong mùa phim Tết Nguyên đán 2026.