Mới đây, Lễ trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra vào ngày 7/2 có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ hàng đầu Vbiz. Rất nhiều ngôi sao đã xuất hiện với những bộ trang phục lộng lẫy, khoe nhan sắc thách thức cam thường.

Trong đó, cặp đôi vàng của màn ảnh Việt là Lương Thế Thành - Thúy Diễm xuất hiện với trang phục tone-sur-tone nổi bật. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm chia sẻ: "Hai vợ chồng cùng tham dự Wechoice 2025 đêm qua. Trang phục lấy ý tưởng từ gốm sứ theo tiêu chí dresscode tôn vinh những thiết kế của Việt Nam, vừa truyền thống vừa mang sự hiện đại hướng đến một kỷ nguyên mới. Cảm ơn cả ê-kip đã tất bật cùng hai vợ chồng để có những hình ảnh thật đẹp trong lễ tôn vinh các giải thưởng của năm 2025".

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm xuất hiện nổi bật tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2025

Cặp đôi mặc thiết kế có họa tiết gốm sứ truyền thống

Màn đầu tư trang phục của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành không hề uổng công khi khán giả liên tục khen ngợi nhan sắc cặp đôi. Hai nghệ sĩ đều ở lứa tuổi 40 nhưng dường như họ không hề già đi mà ngày càng sang trọng thời thượng. Một số khán giả bình luận so với loạt ảnh từ những ngày đầu Thúy Diễm và Lương Thế Thành bên nhau, qua hơn 10 năm họ vẫn mãi ngọt ngào và đẹp đôi như vậy.

Trong sự kiện, nam diễn viên Lương Thế Thành liên tục nắm tay, chăm sóc bà xã vì Thúy Diễm diện một áo khoác có phần đuôi dài khó di chuyển. Sự tình tứ của hai nghệ sĩ cũng chứng minh những tin tức họ trục trặc trong hôn nhân vào giữa năm 2025 là không chính xác.

Hai nghệ sĩ đều đã qua tuổi 40 nhưng vẫn rất trẻ trung nổi bật

Màn đầu tư trang phục, make-up giúp vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm ghi điểm với khán giả bởi sự chuyên nghiệp chỉn chu, gu thời trang sang trọng

Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên từ năm 2013. Ranh Giới Tình Yêu là tác phẩm se duyên cho hai diễn viên. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần nảy sinh tình cảm, trở thành người yêu rồi chính thức về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào năm 2016, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Ngoài ra, cặp trai tài gái sắc của màn ảnh Việt từng đóng chung trong các phim như Trái Tim Hoa Hồng, Rau Muống Tháng Chín,...

Lương Thế Thành chia sẻ điều anh thích ở Thuý Diễm là vì cô có bản tính dễ thương, không bon chen, không háo hức với cuộc sống xa hoa và cả hai có thể trao đổi và thấu hiểu nhau trong chuyện tình cảm lẫn công việc.

Với đặc thù nghề nghiệp của mình, khi đóng phim họ có thể xa nhà vài tháng. Tuy nhiên, Thúy Diễm chia sẻ thời gian không bận công việc cô luôn dồn sức chăm có gia đình nhỏ. Hai diễn viên có một con trai sinh năm 2018.

Hai gnhệ sĩ từng vướng tin đồn hôn nhân trục trặc nhưng họ phủ nhận

Thuý Diễm bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009, nhanh chóng để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua các vai diễn trong loạt phim như Sóng Tình, Mùa Thu Đi Một Nửa, Trái Tim Hoa Hồng... Cô được khen có khả năng diễn xuất đa dạng, đảm nhận đủ các dạng nhân vật từ dịu dàng đến mạnh mẽ, quyết đoán.

Lương Thế Thành sinh năm 1982, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Với gương mặt điển trai, nam diễn viên bắt đầu đóng phim ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những bộ phim truyền hình gắn liền với tên tuổi của Lương Thế Thành có thể kể đến Miền Đất Phúc, Cổng Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm, Mùi Ngò Gai, Một Ngày Không Có Em, Ải Mỹ Nhân... Lương Thế Thành đoạt giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất của HTV Awards 2009 và từng nhận đề cử giải Mai Vàng 2015.

Thúy Diễm ngày càng đẹp mặn mà

Nữ diễn viên khoe những đường cong gợi cảm với chiếc váy ngắn

Phần tà áo dài giúp thiết kế của cô trở nên sang trọng, quyền lực

Lương Thế Thành - Thúy Diễm là cặp đôi vàng của màn ảnh Việt với 10 năm hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc