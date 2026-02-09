Lễ trao giải WeChoice Awards 2025 dù đã thành công khép lại nhưng vẫn tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt khi trở thành một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất năm. Không chỉ quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt, WeChoice Awards 2025 còn gây choáng ngợp bởi quy mô tổ chức hoành tráng, loạt tiết mục trình diễn được đầu tư chỉn chu cùng hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tuyến cùng lúc. Giữa rừng visual sáng bừng thảm đỏ năm nay, cái tên được nhắc tới rất nhiều, thậm chí được cư dân mạng ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ” của WeChoice Awards 2025, chính là Lê Hạ Anh.

Hạ Anh đẹp chấn động tại thảm đỏ WeChoice 2025

Nữ diễn viên cùng ekip Mưa Đỏ nhận chiếc cúp danh giá

Xuất hiện tại lễ trao giải với tư cách nữ chính của bộ phim Mưa Đỏ - tác phẩm thắng lớn tại WeChoice năm nay, Lê Hạ Anh ngay lập tức chiếm trọn spotlight. Với bộ cánh lộng lẫy, khoe vai trần quyến rũ, nữ diễn viên khiến khán giả không thể rời mắt nhờ nhan sắc trong trẻo, khí chất thanh thoát và thần thái dịu dàng hiếm thấy. Trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Lê Hạ Anh được nhận xét là đẹp không góc chết, càng nhìn càng cuốn, đúng chuẩn mỹ nhân khiến người đối diện phải phát hờn vì quá hoàn hảo.

Chỉ sau ít giờ, hình ảnh của Lê Hạ Anh đã phủ sóng khắp mạng xã hội. Nhiều netizen không ngần ngại gọi cô là “thần tiên tỷ tỷ” đẹp nhất nhì WeChoice Awards 2025. Với mọi đường nét đều cực kỳ hoàn hảo, Hạ Anh gây choáng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp nổi bật giữa dàn mỹ nhân đình đám.

Nhan sắc xứng đáng phong thần của Lê Hạ Anh trên thảm đỏ

Không chỉ dừng lại ở thảm đỏ, Lê Hạ Anh còn khiến WeChoice Awards 2025 bùng nổ khi góp mặt trong một tiết mục biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, trợ diễn cho ca sĩ Hoàng Dũng. Đây cũng chính là khoảnh khắc giúp tên tuổi cô leo top thảo luận trên mạng xã hội ngay trong đêm trao giải. Với khả năng nhập vai nhanh, cảm xúc dâng trào và đặc biệt là cảnh khóc đầy cảm xúc, Lê Hạ Anh khiến khán giả theo dõi trực tiếp không khỏi nổi da gà.

Màn thể hiện của cô được đánh giá là tuyệt đối điện ảnh, thậm chí nhiều người cho rằng Lê Hạ Anh xứng đáng được “phong thần” diễn xuất ngay trên sân khấu WeChoice Awards 2025. Không cần lời thoại, không cần bi lụy quá mức, chỉ bằng ánh mắt, biểu cảm và những giọt nước mắt đúng lúc, nữ diễn viên đã hoàn toàn chinh phục người xem, biến tiết mục âm nhạc trở thành một khoảnh khắc nghệ thuật giàu cảm xúc.

Màn trình diễn của Hạ Anh trên sân khấu WeChoice 2025

Lê Hạ Anh là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt, từng bước xây dựng tên tuổi bằng sự nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ với nghề. Cô không ồn ào, không chiêu trò, nhưng lại ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và ngoại hình ngày càng thăng hạng theo thời gian. Với Mưa Đỏ, Lê Hạ Anh thực sự có cú bứt phá rõ rệt khi vừa chứng minh được khả năng gánh vai nữ chính điện ảnh, vừa tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.