Thời gian gần đây, trên MXH khán giả bàn luận rôm rả về mâu thuẫn giữa cặp mẹ chồng - nàng dâu. Những câu chuyện này khiến khán giả nhớ tới nhân vật bà Phương (NSND Lan Hương) trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng từng khiến cô con dâu Vân (Bảo Thanh) nhiều phen đau khổ.

Không ít khán giả thừa nhận, họ từng cho rằng xã hội hiếm người quá quắt như bà Phương và cũng Sống Chung Với Mẹ Chồng là bộ phim cường điệu quá mức, nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh thực tế, không ít người "quay xe" xin lỗi biên kịch vì phim quá giống đời thực.

Sống Chung Với Mẹ Chồng từng là bộ phim "gây bão" MXH năm 2017

Trong phim bà Phương (NSND Lan Hương) là một người có tư duy ích kỷ, thích kiểm soát, chiều chuộng và muốn "sở hữu con trai". Không những vậy, bà còn chê con dâu Vân là gái quê, gia đình không có điều kiện vì vậy luôn áp đặt các quy tắc khắt khe, chèn ép Vân. Hình ảnh bà Phương khá giống với nhân vật mẹ chồng trong các clip đang nổi thời gian gần đây. Và hậu quả là cả Vân và cô con dâu trong câu chuyện đều quyết định ly hôn để tự giải thoát cho mình.

Bà Phương trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng có nhiều câu nói "gây bão" khiến khán giả nhớ mãi suốt 9 năm như "Vợ chỉ là một đứa xa lạ, ở đẩu ở đâu về, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi", "Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc mới có một đứa con dâu như chị", "Phụ nữ đi lấy chồng việc quan trọng là chăm chồng, sinh con. Cả hai việc đấy còn chưa hoàn thành thì những mối quan hệ khác có quan trọng gì", "Mẹ nói cho con biết, không bao giờ được cho con gái đè lên đầu lên cổ. Sau này, không bao giờ ngóc đầu được lên đâu con ạ. Nhớ đấy",...

Bà Phương với tính cách khắt khe, coi thường con dâu, ích kỷ khiến nhiều khán giả nữ sợ hãi, ngao ngán cuộc sống hôn nhân

Những câu thoại của bà Phương đến nay vẫn được khán giả sử dụng

Trong phim, có những cảnh khiến khán giả nhận xét là "cường điệu", "quá lố" như khi bà Phương lao vào phòng tân hôn chỉ trích con dâu vì dám ngồi lên người con trai. Hay khi Thanh và Vân đang thân mật ôm hôn trong phòng, bà Phương cũng đột ngột mở cửa bước vào. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng tình huống này thực sự xảy ra ở ngoài đời. Những chia sẻ của chị em về bộ phim thậm chí còn khiến nhiều cô gái chưa kết hôn ám ảnh.

Có thể nói, nhân vật bà Phương với mái tóc xoăn, tính cách khó chịu xét nét đã trở thành vai diễn kinh điển trên màn ảnh Việt. Để đến khi trên MXH xuất hiện lùm xùm mới, người ta nghĩ ngay đến nhân vật này.

Khán giả không ngờ 9 năm sau, họ chứng kiến bà Phương có một phiên bản thật ngoài đời

Thậm chí, những tình tiết cường điệu kịch tính trong phim cũng có thật

Trước khi nhận vai bà Phương trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, NSND Lan Hương đã là một gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt, từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Gió Làng Kình, Đường Đời, Những Ngọn Nến Trong Đêm ...

Vai diễn bà mẹ chồng cay nghiệt, khắt khe nhưng cũng đầy tổn thương bên trong giúp bà trở thành "hiện tượng" mạng xã hội năm 2017. Sau đó, NSND Lan Hương vẫn miệt mài đóng phim: Thương Ngày Nắng Về (2021), Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình (2023), Hoa Sữa Về Trong Gió (2024), Dịu Dàng Màu Nắng (2025)…