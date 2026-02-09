Tầm Tần Ký: Cuộc phiêu lưu sóng gió nhất cuộc đời Cổ Thiên Lạc

Lấy bối cảnh sau hơn hai thập kỷ kể từ biến cố năm xưa, Tầm Tần Ký: Cỗ Máy Thời Gian (2026) là bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng theo chân Hạng Thiếu Long (do Cổ Thiên Lạc thủ vai) – người từng xuyên không từ hiện đại về thời Tần nay đã ẩn cư cùng gia đình. Cuộc sống tưởng chừng yên ổn bị đe dọa bởi nhóm người hiện đại của Ken, họ xuyên không từ tương lai về quá khứ với tham vọng thay đổi dòng lịch sử, soán ngôi Tần Vương Doanh Chính. Từ đây, Hạng Thiếu Long buộc phải tái xuất. Không chỉ để bảo vệ trật tự thời đại, mà còn để giữ lấy gia đình và những gì ông đã lựa chọn đánh đổi suốt hơn hai mươi năm.

Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc thủ vai) đã quy ẩn điền viên

Ở phần này, xuất hiện nhân vật mới là Ken (do Miêu Kiều Vỹ) thủ vai và Hạng Vũ (do Chu Giám Nhiên đảm nhận) góp phần đẩy yếu tố sáng tạo, kết hợp giữa viễn tưởng và lịch sử một cách nhuần nhuyễn. Nói về Ken, ông vốn là người giúp phát triển cỗ máy thời gian nhưng lại bị bỏ tù oan suốt 20 năm do sự cố biến mất của Hạng Thiếu Long. Anh ta quay về quá khứ để "đòi lại những gì đã mất" bằng cách âm mưu chiếm ngôi Tần Vương. Bên cạnh đó, mấu chốt về sự xuất hiện của Hạng Vũ tiếp nối câu chuyện nổi tiếng của Trung Quốc, chính là sự gặp gỡ định mệnh của hai nhân vật có thật là Hạng Vũ và Tần Thuỷ Hoàng, mở màn cho cuộc khởi nghĩa chống Tần sau này.

Ken (do Miêu Kiều Vỹ đóng) tập kích bất ngờ

Khi tham vọng lên ngôi, con người sẵn sàng làm mọi điều sai trái để giữ cho mình có chỗ đứng, nắm trong tay là quyền lực tối cao. Liệu một hoàng đế tàn bạo như Tần Vương có để mọi chuyện bị xáo trộn có thể gây mất ngôi vương? Mặt khác, Hạng Thiếu Long có còn chấp nhận ở lại quá khứ hay sẽ bị lay động và trở về tương lai trong câu chuyện lần này? Tất cả vẫn còn là một ẩn số. Bởi lẽ, trong thế giới nơi lịch sử có thể bị bẻ cong vì một kẻ đến từ tương lai, ranh giới của niềm tin về đúng và sai, trung thành và phản bội đều trở nên mong manh. Khi một người muốn trị vì thiên hạ một cách cực đoan, còn người kia lại có nhiều cơ hội đối phó với tương lai, vận mệnh lịch sử của một triều đại huy hoàng.

Sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội năm xưa lại là "điểm ăn tiền", là động lực để trở lại màn ảnh rộng với khán giả. Tuyên Huyên và Quách Thiện Ni tiếp tục đảm nhận lần lượt thành Ô Đình Phương và Cầm Thanh - hai người vợ của Hạng Thiếu Long, cùng chồng sống ẩn dật giữa thời loạn và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình trước những biến cố xuyên không. Trong khi đó, Lâm Phong trở lại với vai Triệu Bàn – Tần Vương Doanh Chính, một hoàng đế quyết đoán nhưng đầy nghi kỵ. Giờ đây trở thành mắt xích then chốt trong mối quan hệ thầy trò năm xưa với Hạng Thiếu Long trước thách thức khắc nghiệt khi kẻ thù mới dần lộ diện.

Tuyên Huyên và Quách Thiện Ni nhan sắc dường như không thay đổi sau hơn 2 thập kỷ

Cổ Thiên Lạc tiếp tục giữ vai trò trung tâm, là hạt nhân cảm xúc của toàn bộ câu chuyện. Từ hình ảnh Hạng Thiếu Long dí dỏm, hóm hỉnh trong phiên bản năm 2001, nam diễn viên đã cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong lần trở lại này. Trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn và mang khí chất của một người đã trải qua quá nhiều mất mát. Mỗi quyết định của nhân vật đều trở nên logic, táo bạo và nặng tính lựa chọn, không còn là phản xạ bản năng, mà là kết quả của những giằng xé giữa trách nhiệm, tình thân trước vận mệnh lịch sử.

Công nghệ CGI là điểm nhấn của phim

Sau hơn 25 năm, bộ phim trở lại với một diện mạo hoàn toàn lột xác về mặt hình ảnh. Đội ngũ sản xuất đã thực hiện hơn 2.000 cảnh quay ứng dụng kỹ xảo VFX nhằm tái hiện sự hùng vĩ của thành Hàm Dương cùng những trận chiến quy mô hàng vạn binh sĩ. Thay cho cách dàn dựng bằng diễn viên quần chúng truyền thống, hệ thống CGI được sử dụng để mở rộng không gian kiến trúc nhà Tần, tạo nên các chiến trường sống động, chân thực hơn. Đặc biệt, phim còn mạnh tay đầu tư vào hiệu ứng khoa học viễn tưởng cho cỗ máy thời gian và các thiết bị tương lai, mang lại trải nghiệm mượt mà như thật trên màn ảnh rộng. Đáng chú ý dự án lần này được chỉ đạo võ thuật bởi Hồng Kim Bảo - huyền thuật võ thuật điện ảnh Hong Kong để tạo ra các màn chiến đấu đối kháng đậm chất "Sci-Fi Action" (hành động viễn tưởng) mang đến trải nghiệm điện ảnh bùng nổ, gây cấn hơn bao giờ hết.

Tầm Tần Ký: Cỗ Máy Thời Gian (2026) trở lại không chỉ là màn tái xuất của một thương hiệu kinh điển, mà còn là nỗ lực làm mới câu chuyện xuyên không quen thuộc bằng góc nhìn hiện đại, kịch tính và giàu chiều sâu hơn. Từ đây, góp phần mở ra một chương mới đầy tham vọng cho dòng phim xuyên không Hong Kong trên màn ảnh rộng.

Tại Việt Nam, phim đang được trình chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.