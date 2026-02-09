Lễ trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra vào ngày 7/2, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Không chỉ là đêm tôn vinh những cá nhân, tập thể truyền cảm hứng, sự kiện còn trở thành bữa tiệc nhan sắc với màn đổ bộ ấn tượng của dàn sao trên thảm đỏ.

Thúy Ngân xuất hiện cực kỳ xinh đẹp tại WeChoice Awards 2025.

Trong số các mỹ nhân góp mặt, Thúy Ngân là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo xứng đáng được ví như tiên nữ giáng trần. Cô sở hữu gương mặt hài hòa không góc chết, làn da trắng mịn cùng thần thái rạng rỡ. Ở tuổi 34, Thúy Ngân cho thấy phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng, đồng thời toát lên khí chất tự tin, chín muồi của một nghệ sĩ ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.





Nói thêm về sự nghiệp của Thúy Ngân, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, cô từng giành được những thành công ở các đấu trường sắc đẹp. Cô đạt danh hiệu Á hoàng 1 Nữ hoàng Trang sức Việt Nam, lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, và tiếp tục ghi dấu ấn khi vào Top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Về sau, Thúy Ngân chọn rẽ hướng sang điện ảnh và đây là một quyết định đúng đắn.

Những năm qua, cô dần khẳng định vị trí trong lòng khán giả với loạt vai diễn đa dạng ở các dự án phim tạo tiếng vang lớn như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa, Nữ Chủ, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay.

Thúy Ngân ghi dấu ấn trên màn ảnh Việt với nhiều dạng vai diễn khác nhau.

Sau những thành công trên màn ảnh, sự xuất hiện nổi bật tại WeChoice Awards 2025 một lần nữa cho thấy Thúy Ngân đang ở giai đoạn viên mãn cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp, xứng đáng là một trong những gương mặt nữ diễn viên được quan tâm hàng đầu của showbiz Việt hiện nay.