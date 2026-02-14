Nguyên văn tâm thư của Thu Trang:

Thương gửi quý khán giả,

Trong những ngày cuối năm tất bật, Trang vẫn đang miệt mài ghi hình ở Vũng Tàu. Đứng trước biển, Trang có dịp nhìn lại tất cả - một cách bình tâm và chân thật nhất với chính mình.

Khi Ai Thương Ai Mến chính thức rời rạp, Trang biết một hành trình đã khép lại. Trang vui vì mình và ê-kíp đã đi đến tận cùng của sự cố gắng, đã dốc hết tâm sức cho đứa con tinh thần này. Nhưng nói không buồn thì không đúng. Trang chạnh lòng khi bộ phim chưa chạm được đến kỳ vọng về doanh thu như mong đợi.

Là người đứng mũi chịu sào cho dự án, Trang nghĩ mình cần nhìn thẳng vào sự thật. Kết quả như thế nào, Trang xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn. Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Và Trang hiểu, khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, thì mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó.

Thú thật, có những khoảnh khắc Trang buồn. Nhưng buồn không phải để than trách, mà để tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Những lời góp ý - dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn - Trang đều đọc và suy ngẫm. Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông, nhưng Trang tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề.

Trang vẫn là Trang - một người làm nghề với tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn khán giả. Và chính những trải nghiệm như thế này nhắc Trang phải học nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn, để lần sau khi trở lại, có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm trọn vẹn hơn.

Điều Trang trân quý nhất sau hành trình này không phải là con số, mà là sự quan tâm của khán giả. Những ai đã đi xem phim, những ai đã động viên, và cả những ai thẳng thắn góp ý - tất cả đều cho Trang thêm động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện hơn, không phụ sự tin yêu đó.

Cảm ơn khán giả vì đã thương, đã kỳ vọng, và cả khi thất vọng nhưng vẫn ở lại để góp ý. Trang xin ghi nhận tất cả như một bài học quý giá.

Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng Trang tin chỉ cần mình làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm, khán giả sẽ luôn nhìn thấy điều đó.

Thương và biết ơn rất nhiều.