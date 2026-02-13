Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ

Bạch Khởi - Ảnh: Nghĩa Lê - Clip: Team Sự Kiện, Theo Đời sống Pháp luật 21:23 13/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Thảm đỏ ra mắt bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo sao Vbiz tới tham dự.

Tối 13/2, bầu không khí ở TP.HCM nóng lên khi buổi họp báo ra mắt Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức sáng đèn. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trường Giang ở vai trò diễn viên, đồng thời là lần đầu tiên ngồi ghế đạo diễn và nhà sản xuất. Vì thế, Nhà Ba Tôi Một Phòng nhận được sự kỳ vọng lớn trên đường đua phim Tết Việt. Thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao Vbiz được yêu thích như Trường Giang, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Lê Khánh, Thuý Ngân, Trương Quỳnh Anh, Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI...

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 1.

Dàn cast Nhà Ba Tôi Một Phòng

Dàn sao Việt hội tụ tại thảm đỏ

Nhã Phương chiếm trọn spotlight tại sự kiện của ông xã với giao diện vô thực như nữ thần. Cô bước tới thảm đỏ trong váy trắng metallic óng ánh bắt mắt, điểm xuyết với đó là tà áo choàng tone-sur-tone, giúp tổng thể tạo hình trở nên sang trọng, quyền lực nhưng vẫn được nét nữ tính. Qua ống kính cam thường, Nhã Phương hiện lên nét căng, da dẻ mướt mườn mượt không cần đến filter. Dù bụng có lộ "bé mỡ" nhưng vóc dáng của cô vẫn là miễn chê. Trạng thái và phong độ nhan sắc của nữ diễn viên chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. 

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 2.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 3.

Nhã Phương visual mướt mườn mượt qua ống kính cam thường

Gây chú ý không kém là Midu trong bộ áo dài cách tân màu đỏ lạ mắt. Người đẹp khoe vẻ ngoài tươi tắn, nhí nhảnh và trẻ trung không khác gì thiếu nữ đôi mươi. Khả năng hack tuổi của Midu khiến không ít người kinh ngạc, khi cô nàng đã ngấp nghé ngưỡng tứ tuần. 

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 4.

Midu nhí nhảnh, trẻ trung trong bộ áo dài cách tân

Hiền Hồ cũng là một nhân tố hút ống kính khi đây là lần hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lớn. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục trắng, biến tấu với váy lựa và áo đan len trendy. Hiền Hồ để tóc búi cùng layout makeup trung tính lạ lẫm, vô tình khiến giao diện trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 5.

Hiền Hồ nhợt nhạt, kém sắc lạ thường

Một số hình ảnh khác ở buổi họp báo:

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 6.

Trường Giang

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 7.

Lê Khánh

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 8.

Anh Tú Atus

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 9.

Như Vân

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 10.

Khả Như - Ngô Kiến Huy

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 11.

Quỳnh Châu

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 12.

Lâm Vỹ Dạ

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 13.

Gil Lê - Xoài Non

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 14.

Huỳnh Đông - Ái Châu

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 15.

Minh Tú

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 16.

Kiều Minh Tuấn - Diệu Nhi

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 17.

Thuý Ngân

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 18.

Song Luân

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Midu đẹp mướt mượt thấy là mê, Hiền Hồ nhợt nhạt kém sắc không ngờ- Ảnh 19.

Diễm My 9x

Phải cẩn thận với Trường Giang
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày