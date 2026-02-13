Tối 13/2, bầu không khí ở TP.HCM nóng lên khi buổi họp báo ra mắt Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức sáng đèn. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trường Giang ở vai trò diễn viên, đồng thời là lần đầu tiên ngồi ghế đạo diễn và nhà sản xuất. Vì thế, Nhà Ba Tôi Một Phòng nhận được sự kỳ vọng lớn trên đường đua phim Tết Việt. Thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao Vbiz được yêu thích như Trường Giang, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Lê Khánh, Thuý Ngân, Trương Quỳnh Anh, Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI...

Dàn cast Nhà Ba Tôi Một Phòng

Dàn sao Việt hội tụ tại thảm đỏ

Nhã Phương chiếm trọn spotlight tại sự kiện của ông xã với giao diện vô thực như nữ thần. Cô bước tới thảm đỏ trong váy trắng metallic óng ánh bắt mắt, điểm xuyết với đó là tà áo choàng tone-sur-tone, giúp tổng thể tạo hình trở nên sang trọng, quyền lực nhưng vẫn được nét nữ tính. Qua ống kính cam thường, Nhã Phương hiện lên nét căng, da dẻ mướt mườn mượt không cần đến filter. Dù bụng có lộ "bé mỡ" nhưng vóc dáng của cô vẫn là miễn chê. Trạng thái và phong độ nhan sắc của nữ diễn viên chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.

Nhã Phương visual mướt mườn mượt qua ống kính cam thường

Gây chú ý không kém là Midu trong bộ áo dài cách tân màu đỏ lạ mắt. Người đẹp khoe vẻ ngoài tươi tắn, nhí nhảnh và trẻ trung không khác gì thiếu nữ đôi mươi. Khả năng hack tuổi của Midu khiến không ít người kinh ngạc, khi cô nàng đã ngấp nghé ngưỡng tứ tuần.

Midu nhí nhảnh, trẻ trung trong bộ áo dài cách tân

Hiền Hồ cũng là một nhân tố hút ống kính khi đây là lần hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lớn. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục trắng, biến tấu với váy lựa và áo đan len trendy. Hiền Hồ để tóc búi cùng layout makeup trung tính lạ lẫm, vô tình khiến giao diện trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Hiền Hồ nhợt nhạt, kém sắc lạ thường

Một số hình ảnh khác ở buổi họp báo:

Trường Giang

Lê Khánh

Anh Tú Atus

Như Vân

Khả Như - Ngô Kiến Huy

Quỳnh Châu

Lâm Vỹ Dạ

Gil Lê - Xoài Non

Huỳnh Đông - Ái Châu

Minh Tú

Kiều Minh Tuấn - Diệu Nhi

Thuý Ngân

Song Luân