Valentine 2026, Steven Nguyễn chứng minh: lời tỏ tình khiến nàng rung động nhất chính là “Cho em đi xem phim cả đời”

Tưởng như có tất cả nhưng Steven Nguyễn vẫn bị người yêu bỏ rơi?

Mở đầu đoạn phim ngắn đang viral, nam chính Steven Nguyễn ra sức níu kéo bạn gái bằng những món đồ giá trị: từ chìa khóa xe sang đến cả một tệp sổ đỏ dày cộp. Thế nhưng, đáp lại sự hào nhoáng đó chỉ là cái quay lưng lạnh lùng của cô gái, để mặc Steven đứng bơ vơ giữa làn tuyết trắng. Khi tưởng chừng mọi hy vọng đã dập tắt, Steven Nguyễn đã có một pha "quay xe" đi vào lịch sử ngành thả thính. Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng: "Cho em đi xem phim cả đời!", anh đã khiến cô gái quay lại nở nụ cười hạnh phúc.

Steven Nguyễn với gương mặt "không góc chết" trong dự án mang về deal hời đặt vé xem phim chỉ từ 75.000 đồng trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY app. Ảnh: VNPAY.

Hóa ra trong tình yêu thời hiện đại, lời tỏ tình chân thành nhất đôi khi chỉ là đặt xé xem phim mà không cần xếp hàng, cùng nhau chia sẻ túi bắp rang và lặng im theo từng khung hình trên màn ảnh. Không cần quà cáp xa xỉ, điều giới trẻ tìm kiếm là những khoảnh khắc được cười chung một nhịp, xúc động cùng một câu chuyện.

Câu nói này ngay lập tức trở thành lời tỏ tình quốc dân của năm 2026, khẳng định một chân lý: Muốn lấy lòng nàng, hãy bắt đầu từ những buổi hẹn hò lãng mạn tại rạp phim. Giữa muôn vàn trào lưu, đi xem phim vẫn là trải nghiệm hẹn hò kinh điển.

Steven Nguyễn và câu nói gây bão mùa Valentine: "Tôi sẽ đưa em đi xem phim cả đời".

Đặt vé qua ứng dụng ngân hàng và VNPAY app chỉ 75.000 đồng

Thứ khiến cô gái mỉm cười không phải là vật chất phù phiếm, mà là sự tinh tế của người đàn ông biết cách chăm sóc trải nghiệm của bạn gái. Để chuẩn bị cho một mùa Valentine "Tuyệt đối điện ảnh - Tuyệt đối hời", Steven Nguyễn đã sử dụng dịch vụ đặt vé xem phim của VNPAY.

Thay vì để nàng phải chờ đợi dưới mưa tuyết hay xếp hàng dài mệt mỏi tại rạp, một "soái ca công nghệ" thực thụ chỉ cần mất 30 giây thao tác trên ứng dụng của các ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank…) hoặc VNPAY app là đã có ngay cặp vé ở vị trí ghế đẹp nhất. Sự ga-lăng đôi khi chỉ đơn giản là chuẩn bị chu đáo mọi thứ để buổi hẹn hò diễn ra mượt mà, nhanh gọn mà vẫn cực kỳ thoải mái, giúp cả hai dành trọn thời gian bên nhau.

Đặc biệt, chiến dịch "Tuyệt đối điện ảnh – Tuyệt đối hời" còn mang đến ưu đãi cực hời cho hội anh em trong dịp Valentine và Tết này với mức giá đồng giá chỉ 75.000 đồng/vé dành cho khán giả tại khu vực Hà Nội và TP.HCM; đồng giá chỉ 69.000 đồng/vé đối với khán giả ở các tỉnh, thành khác.

Bí kíp để đưa nàng đi xem phim cả đời nằm gọn trong tầm tay với ứng dụng ngân hàng và VNPAY. Ảnh: VNPAY.

Việc đưa crush đi xem phim "cả đời" như lời hứa của Steven Nguyễn chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Đôi khi bí kíp để có một tình yêu bền vững nằm ngay ở sự tâm lý và những buổi hẹn hò đầy cảm xúc được chuẩn bị chu đáo chỉ bằng vài cú chạm trên smartphone.