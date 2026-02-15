Theo Sina, cuộc đua phim điện ảnh chiếu dịp Tết Nguyên đán 2026 không được nhộn nhịp như các năm trước, đặc biệt doanh thu đặt trước của các phim rất ảm đạm. Trong đó, tác phẩm đề tài khoa học viễn tưởng Tinh Hà Nhập Mộng do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đóng chính bị đánh giá là "đội sổ", 7 ngày chỉ thu về gần 27 triệu NDT doanh thu đặt trước dù nam chính Vương Hạc Đệ đang được coi là sao nam có lượng người hâm mộ đông đảo nhất hiện nay.

Theo thống kê của trang bán vé Maoyan, suất chiếu ngày đầu của Tinh Hà Nhập Mộng chỉ đạt 7,2%, tỷ lệ khung giờ vàng chỉ có 3,7%, điều này ảnh hưởng rất lớn tới khả năng bán vé thúc đẩy doanh thu trong những ngày đầu của phim. Và càng về sau, khi doanh thu của Tinh Hà Nhập Mộng không tăng trưởng nhanh, phim sẽ bị đối thủ cạnh tranh cướp mất suất chiếu.

Tinh Hà Nhập Mộng bị cho là có "mở màn địa ngục" khi có tỷ lệ suất chiếu cực thấp, khó tăng trưởng doanh thu

Trang Sina cho biết thêm Tinh Hà Nhập Mộng là một bộ phim sử dụng rất nhiều kỹ xảo để xây dựng các thế giới giả tưởng khác nhau, với 1,38 triệu khung hình hiệu ứng đặc biệt. Độ phức tạp của mỗi khung hình rất cao, và chi phí dựng hình là khổng lồ, giới phân tích dự đoán chi phí sản xuất phim có thể lên tới 150-200 triệu NDT.

Tuy nhiên, với chi phí quảng cáo, các loại thuế và chia lợi nhuận cho rạp chiếu, Tinh Hà Nhập Mộng phải thu về ít nhất 400 triệu NDT mới hòa vốn. Song, con số này trở thành nhiệm vụ khó khăn khi bộ phim hiện tại có doanh thu đặt trước thấp, bị đánh giá là dự án không có tính cạnh tranh trong thị trường phim Tết năm nay. Vì vậy, tác phẩm này có thể lỗ vốn tới 1,500 tỷ VNĐ.

Phim có nhiều khung hình sử dụng kỹ xảo đặc biệt nên tốn kinh phí hơn

Trước đó, nhà sản xuất của Tinh Hà Nhập Mộng tự tin khẳng định đây là tác phẩm pha trộn giữa Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) và Inception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ), về một thế giới đa vũ trụ mang phong cách Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi trailer ra mắt, điều đọng lại trong tâm trí khán giả là diễn xuất giả trân trợn mắt và quá lố của hai diễn viên chính. Không những vậy, trên Douban, khán giả còn đánh giá hình ảnh của phim như đạo nhái (copy) từ 10 tác phẩm khoa học vũ trụ khác.

Tinh Hà Nhập Mộng là phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai xa khi thế giới phát triển hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, có phép mọi người làm bất kỳ điều gì trong giấc mơ của họ, tận hưởng sự tự do, sáng tạo và niềm vui thích chưa từng có. Tuy nhiên, cùng với lợi ích, hệ thống này tạo ra cuộc khủng hoảng nhận thức cho nhiều người khi không thể hoán đổi giữa thực tế và mộng ảo.

Nhà sản xuất quảng bá phim so sánh với nhiều siêu phẩm điện ảnh trên thế giới

Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu (Bưu Ca) là người quản lý của Lưu Mộng và phi truyền trưởng chiến hạm Tư Mông (Tống Thiến) phải cùng nhau giải quyết các hỗn loạn đang diễn ra giữa các giấc mơ.

Trong trailer, Vương Hạc Đệ và Tống Thiến có nhiều tạo hình khác lạ, có thế giới Ma Trận, hoạt hình, cơ giáp, truyện tranh 2D,... Hình ảnh trong đó được đánh giá vui nhộn, nhiều màu sắc và khác sáng tạo.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cả hai diễn viên chính là diễn xuất quá lố, thiếu chiều sâu, luôn trợn mắt trong mọi cảnh quay. Vương Hạc Đệ bị chê diễn lố, điểm yếu của tài tử còn ở giọng thoại gây khó chịu. Trong khi đó, Tống Thiến thiếu sức sống và không tạo được cảm giác hứng thú cho người xem.

Hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Tống Thiến bị chê diễn kém, không thu hút

"Sao đạo diễn dám giao vai chính phim điện ảnh cho Vương Hạc Đệ vậy, nhìn cậu ta thật lố lăng", "Vương Hạc Đệ mang sự cợt nhả từ ngoài đời vào trong phim", "Tống Thiến vừa già vừa nhạt nhẽo, thật sự nể ai có dũng khí mời cô ấy đóng chính", "Đọc tên nam nữ chính đã muốn đuổi khán giả", "phim như nhái 10 tác phẩm khác", "quá rối não", "Kiếp nạn đầu tiên của 2026 đây rồi",... khán giả không đánh giá cao diễn xuất của hai diễn viên chính, vì vậy không bỏ tiền mua vé trước.

Điểm yếu của phim nằm ở diễn xuất của hai diễn viên chính. Vương Hạc Đệ và Tống Thiến trước đó đều bị đánh giá là những diễn viên có khả năng diễn xuất tệ, Tống Thiến nhiều năm qua không có vai diễn thành công. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ dù được o bế, có ngoại hình đẹp nhưng liên tục bị chê diễn lố lăng, ngũ quan không đẹp khi lên hình.

Phim có nguy cơ lỗ nặng