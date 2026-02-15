Một trong những điểm cuốn hút trong phim Tết của Trấn Thành chính là những gương mặt khách mời đặc biệt, khó đoán. Trong số đó, sự xuất hiện của Diva nhạc Việt Thanh Lam trong Thỏ Ơi!! là minh chứng cho vị thế và quyền lực của nam đạo diễn trong Vbiz. Thậm chí vừa qua, một video đời thường được quay giữa buổi họp báo phim đã cho thấy mối quan hệ thật sự giữa Trấn Thành và đàn chị.

Thanh Lam tham gia dự án Thỏ Ơi!! của Trấn Thành

Trước khi buổi chiếu phim diễn ra, Trấn Thành và 2 Diva Thanh Lam - Hồng Nhung đã có cuộc đối thoại hài hước xoay quanh sự xuất hiện của Thanh Lam trong Thỏ Ơi!!. Trấn Thành khẳng định rằng người xem phải tập trung thì mới xem được phân đoạn có Thanh Lam xuất hiện. "Khi xem phim thì đừng ngáp, vì ngáp là không thấy vai chị Thanh Lam đâu", Trấn Thành hài hước tiết lộ.

Trấn Thành và Thanh Lam có những tương tác hài hướ

Sau đó, Thanh Lam đã đứng lên đùa đáp lại, "tố cáo" đàn em Trấn Thành vì anh nói hãy vỗ tay cho Thanh Lam cho dù không ra gì. Chia sẻ của Thanh Lam khiến anh dở khóc dở cười, phải đính chính rằng đến đoạn của nữ Diva chưa cần biết ra sao thì cứ vỗ tay rần rần cổ vũ trước. Đoạn video nhanh chóng gây chú ý trên MXH, khẳng định cho sự thân thiết giữa Trấn Thành và Thanh Lam không chỉ là lời đồn, thậm chí có thể "chặt chém" nhau duyên dáng, dễ thương ngay trước mặt nhiều người.

Có thể thấy, Trấn Thành dành sự ưu ái không hề nhỏ cho Thanh Lam khi nữ ca sĩ tham gia diễn xuất trong Thỏ Ơi!!. Theo tiết lộ từ trước đó, Thanh Lam vào vai mẹ của nhân vật Sơn, do Quốc Anh thể hiện. Nữ Diva từng thú nhận rằng khó có thể trách mắng người con có ngoại hình cao ráo, điển trai như Quốc Anh, khiến cảnh phim quay đến 5-6 lần mới xong. Cô còn là "ngoại lệ" của Trấn Thành, nhiều lần quên thoại, tự ứng biến khiến anh đau đầu nhưng không thể trách mắng.

Video tương tác giữa Trấn Thành và Thanh Lam. Nguồn: @vetsantin

Thanh Lam có mối quan hệ đặc biệt với Trấn Thành, từ idol - fan trở thành những đồng nghiệp thân thiết. Trong một phỏng vấn, nữ ca sĩ cũng khẳng định thích làm việc với Trấn Thành vì nhiều năng lượng, giúp cô thêm cảm hứng với nghề. Việc Thanh Lam thường xuyên xuất hiện trên các show truyền hình gần đây như Our Song, A.I Là Ai đều có sự đóng góp to lớn từ Trấn Thành ở vai trò MC dẫn dắt.

Thỏ Ơi!! chính thức công chiếu vào mùng 1 Tết 2026.