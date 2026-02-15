Tối 14/2, buổi họp báo thứ 2 của Nhà Ba Tôi Một Phòng đã chính thức diễn ra ở đầu cầu Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Là một trong những dự án điện ảnh hot nhất dịp lễ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, Nhà Ba Tôi Một Phòng có được không ít "ngôi sao hy vọng" trên đường đua phòng vé sắp tới. Thảm đỏ chương trình quy tụ nhiều gương mặt hot trong showbiz Việt như Thanh Sơn, Hồng Diễm, S.T Sơn Thạch, Quân AP, Đức Phúc, Hoà Minzy, Bảo Hân, Tuấn Ngọc...

Đặc biệt, giữa rừng sao Việt, Minh Trang lôi kéo nhiều ống kính máy quay nhất ngay khi cô nàng bước tới sự kiện. Nữ diễn viên trẻ diện lên mình chiếc đầm ren trắng cúp ngực, cùng với kiểu tóc búi tinh tế giúp Minh Trang toát lên thần cao sang, thanh lịch nhưng không kém phần nữ tính. Ít khi Minh Trang lựa chọn layout makeup trung tính như này nhưng lại "hợp rơ" với đường nét hài hoà của cô. Không còn vẻ ngoài ngọt ngào thường ngày, Minh Trang lần này trưởng thành, nhan sắc "chín" hơn rất nhiều, vô cùng hút mắt.

Minh Trang khoe sắc vóc chuẩn mỹ nhân tại thảm đỏ Nhà Ba Tôi Một Phòng

Hơn nữa, thiết kế ôm sát giúp cô nàng khoe trọn vóc dáng đẫy đà, khoẻ khoắn và vòng nào ra vòng nấy. Điều thú vị là dù khuôn mặt nhỏ nhưng thân hình của mỹ nhân giờ vàng lại nở nang một cách hợp lý. Vì thế, nếu không mặc trang phục ôm body, khán giả gần như nghĩ rằng Minh Trang sở hữu form người mảnh mai, nhỏ nhắn.

Trên MXH, loạt khoảnh khắc của Minh Trang nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ chỉ sau ít phút cô xuất hiện. Nhiều khán giả dành lời khen cho cả sắc lẫn dáng, cho rằng nữ diễn viên đã bước sang một giai đoạn nhan sắc chín muồi và sắc sảo hơn hẳn.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến vóc dáng cân đối và thần thái tự tin của cô. Một số fan nhận xét Minh Trang ngày càng biết cách chọn trang phục tôn lợi thế hình thể, giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa sang trọng, không hề phô trương. Thậm chí, có ý kiến cho rằng chỉ cần giữ phong độ thế này, cô hoàn toàn đủ sức “cân” mọi khung hình cạnh dàn sao đình đám.

Một số bình luận của netizen: - Trời ơi, bình thường xem phim không để ý đâu mà Minh Trang dáng đẹp quá. - Có 1/10 chiếc nhan sắc này thôi là tui chiến thắng thiên hạ rồi. - Mặt thì xinh xắn mà body thì bốc lửa. - Ui tui không nghĩ Minh Trang cao ráo, nở nang đến thế. - Mê chị quá, đẹp từ mặt đến dáng.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Dàn cast Nhà Ba Tôi Một Phòng

Lê Khánh - Như Vân - Anh Tú Atus

Trường Giang

Như Vân

Anh Tú Atus

Đoàn Minh Anh

Đức Phúc

Quân AP

Hồng Diễm - Linh Miu