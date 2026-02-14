Sau gần hai thập kỷ gắn bó với phim truyền hình giờ vàng, cái tên Khải Anh từ lâu đã trở thành thương hiệu bảo chứng cho chất lượng nội dung trong sản xuất. Từ những bộ phim thanh xuân đời đầu đến các bom tấn hình sự gây bão sóng quốc gia, hành trình của nam đạo diễn là chuỗi ngày nỗ lực bền bỉ, không ngừng cống và tìm tòi.

Sau khi chính thức rời Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) để bước vào “server” mới, đạo diễn Khải Anh tung ra dự án micro drama (series phim ngắn) Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế, một sản phẩm được xem như “Táo Quân thế hệ mới” trên nền tảng social vào dịp Tết Bính Ngọ năm nay. Và một lần nữa, anh chọn đi trước xu hướng, thay vì đi theo xu hướng.

Từ “con nhà nòi” truyền hình đến đạo diễn giờ vàng bảo chứng rating

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề, anh là con trai của NSND Nguyễn Khải Hưng. Khải Hưng được coi là một trong những trụ cột đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam, từng giữ vị trí Giám đốc đầu tiên của VFC. Vì thế, Khải Anh từng đối diện không ít áp lực từ danh xưng “con nhà nòi”. Tuy nhiên, suốt chặng đường làm nghề, anh chứng minh vị thế bằng chính các tác phẩm và giải thưởng.

Gia nhập VFC năm 2007 sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Khải Anh bắt đầu sự nghiệp từ những vị trí nền tảng trước khi từng bước khẳng định năng lực chuyên môn. Năm 2021, anh trở thành Phó Giám đốc VFC - một trong những gương mặt trẻ giữ vai trò quan trọng tại đơn vị sản xuất phim truyền hình hàng đầu cả nước.

Tên tuổi của Khải Anh gắn với hàng loạt tác phẩm giờ vàng như Nhật Ký Vàng Anh, Tuổi Thanh Xuân, Người Phán Xử, Mê Cung, Nhà Trọ Balanha, Sinh Tử… Đặc biệt, Người Phán Xử được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh khi tạo nên cơn sốt truyền hình toàn quốc, giúp anh giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Cánh Diều 2018. Ở tác phẩm này, khán giả thấy rõ một Khải Anh chắc tay về nhịp phim, sắc bén trong xây dựng xung đột - cao trào cũng như sự tinh tế để cân bằng yếu tố giải trí và tính thời sự.

Không chỉ làm phim dài tập, những năm gần đây anh còn tham gia đạo diễn chương trình Gặp Nhau Cuối Năm hay Táo Quân. Việc cầm trịch nhiều mùa Táo Quân giúp Khải Anh tích lũy kinh nghiệm xử lý chất liệu châm biếm xã hội, miếng hài chính luận và cách xây dựng cấu trúc nội dung cho dịp Tết.

Gần 20 năm làm nghề, từ phim thanh xuân, hình sự đến hài Tết, Khải Anh xây dựng hình ảnh một đạo diễn cầu toàn, luôn tìm tòi cái mới và không ngại thử thách bản thân ở những thể loại khó. Tháng 9/2025, anh chính thức nói lời chia tay VTV, khép lại hành trình rực rỡ để mở ra một chặng đường mới tự do và táo bạo hơn.

Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế - Táo Quân thế hệ mới xuống hạ giới vi hành

Trong thị trường phim Tết vốn cạnh tranh khốc liệt, khán giả ngày càng khó tính và bội thực nội dung, yếu tố quan trọng nhất vẫn là niềm tin và uy tín. Với bề dày thành tích, kinh nghiệm dàn dựng Táo Quân nhiều mùa và tư duy làm nghề nghiêm túc, đạo diễn Khải Anh chính là “bảo chứng” rõ ràng nhất cho chất lượng của Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế.

Điểm khác biệt lớn nhất của Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế nằm ở phần nội dung. Nếu ở Táo Quân truyền thống, các nhân vật đứng trên thiên đình nghe báo cáo, tổng kết năm cũ, thì ở dự án lần này, Nam Tào - Bắc Đẩu sẽ trực tiếp dấn thân vào đời sống để tự mình trải nghiệm, va chạm và thấu hiểu người dân. Không còn khoảng cách giữa “trên” và “dưới”, tiếng cười được tạo nên từ sự nhập cuộc, “ma sát” với xã hội thay vì chỉ là quan sát.

Về format, trong bối cảnh phim ngắn trên nền tảng số đang tràn ngập những câu chuyện drama lặp lại, thiếu chiều sâu và quảng cáo trá hình dày đặc, Khải Anh lựa chọn đi theo xu hướng micro drama. Series có độ dài ngắn gọn, phù hợp gu xem nhanh của khán giả trẻ, song được kết hợp với chất hài truyền thống thâm sâu, thứ từng làm nên sức hút của Táo Quân suốt nhiều năm.

Mỗi tập phim được xây dựng như một mắt xích liên kết chặt chẽ trên hành trình vi hành, mang đến những giây phút giải trí sảng khoái nhưng ẩn chứa nhiều lớp nghĩa xã hội. Phim được phát sóng đều đặn trong dịp Tết, tạo thói quen theo dõi và chờ đợi từ phía khán giả. Đây cũng là chiến lược quen thuộc của giới truyền hình giờ vàng, nay được áp dụng trên nền tảng MXH.

Với sự trở lại của bộ ba quen thuộc: Nam Tào (Đỗ Duy Nam), Bắc Đẩu (Trung Ruồi) và Ngọc Hoàng (NSND Quốc Khánh). Trong lần tái xuất này, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu quyết định vi hành xuống hạ giới để tận mắt chứng kiến đời sống thường nhật thay vì ở trên thiên đình đợi báo cáo từ các Táo.

Đáng chú ý, dự án còn ứng dụng công nghệ AI trong quá trình sản xuất, từ tiền kỳ đến hậu kỳ, giúp tối ưu thời gian và mở ra khả năng thử nghiệm hình ảnh mới. Tuy nhiên, theo Khải Anh, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, cốt lõi vẫn nằm ở câu chuyện và cảm xúc. Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế, vì thế, cho thấy tham vọng định hình lại cách làm nội dung hài xã hội trên không gian số.