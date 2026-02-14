Tưởng chừng là một màn bắt tay lịch sử để ăn mừng cột mốc kỷ niệm, nhưng việc Thám tử lừng danh Conan kết hợp cùng My Hero Academia đã vô tình chạm vào "vết sẹo" lịch sử, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng đòi tẩy chay mạnh mẽ.

Mới đây, cụm từ "Detective Conan bị tẩy chay" đã trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nguồn cơn của sự việc không bắt nguồn từ nội dung của Conan, mà lại đến từ mối quan hệ với một cái tên đầy thị phi khác: My Hero Academia.

Màn bắt tay gây tranh cãi của hai "ông lớn" Shonen

Nhằm kỷ niệm 30 năm hành trình của Detective Conan và 10 năm ra mắt của My Hero Academia, hai tác giả Aoyama Gosho và Kohei Horikoshi đã thực hiện một màn giao lưu đặc biệt. Hai tác giả đã vẽ nhân vật chính của đối phương để đăng tải trên các tạp chí Weekly Shonen Jump và Weekly Shonen Sunday vào tháng 2/2026. Thậm chí, một đoạn video quảng bá chung cũng đã được phát sóng ngay sau tập phim Conan ngày 31/1.

Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích từ netizen xứ Trung bùng lên dữ dội. Lý do là bởi My Hero Academia vốn đã bị "cấm cửa" triệt để tại Trung Quốc từ năm 2020 sau scandal liên quan đến lịch sử.

Nhắc lại "vết nhơ" Maruta Shiga

Năm 2020, tác giả Horikoshi từng đặt tên cho một nhân vật phản diện là Maruta Shiga. Trong lịch sử, "Maruta" (khúc gỗ) là mật danh mà Đơn vị 731 của phát xít Nhật dùng để gọi các nạn nhân trong các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người tàn khốc tại Trung Quốc trong Thế chiến II.

Dù tác giả và đội ngũ biên tập đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nỗi đau lịch sử này vẫn khiến độc giả Trung Quốc không thể tha thứ. Kể từ đó, toàn bộ manga và anime My Hero Academia đã biến mất khỏi các nền tảng số tại quốc gia này.

Việc Conan – một biểu tượng được yêu thích tại Trung Quốc nay lại công khai hợp tác với thương hiệu này bị coi là hành động "thiếu tôn trọng" người hâm mộ.

Lời giải thích từ phía trung gian

Trước tình hình căng thẳng, Công ty Quản lý Giấy phép Nhân vật Thượng Hải đã phải nhanh chóng lên tiếng đính chính. Họ khẳng định rằng màn hợp tác này thực chất chỉ là "một cuộc giao lưu hữu nghị cá nhân" giữa hai tác giả nhằm kỷ niệm cột mốc sự nghiệp, chứ không mang hàm ý chính trị hay chiến dịch thương mại lớn.

Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa đủ để xoa dịu những cái đầu nóng. Sự việc lần này là một bài học lớn về việc quản lý hình ảnh và sự nhạy cảm văn hóa - lịch sử đối với các thương hiệu toàn cầu khi hoạt động tại thị trường Trung Quốc.