Gợi ý chọn phim ngày Valentine theo cung Hoàng đạo

Dù bạn thuộc kiểu người "trái dấu hút nhau" hay thích mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng cung Hoàng đạo có ảnh hưởng khá nhiều đến những lựa chọn trong tình yêu và cả phim ảnh về đề tài bất hủ này.

Cung Bạch Dương (21/3 - 19/4): Mô típ phim tình yêu sét đánh

Người thuộc cung Bạch Dương thường bốc đồng, đam mê và hơi thiếu kiên nhẫn, họ dễ dàng yêu say đắm và hành động theo trái tim. Trong bất kỳ bộ phim hài lãng mạn nào, tình yêu đích thực cần thời gian để nảy nở, và sự nhiệt tình tự nhiên của Bạch Dương có nghĩa là họ sẽ sẵn sàng yêu thích và lựa chọn phim thuộc dòng này.

The Notebook (Ảnh: New Line Cinema)

Gợi ý phim: The Notebook - tác phẩm được đánh giá cao với sự tham gia diễn xuất rất ăn ý, bùng nổ cảm xúc của Ryan Gosling và Rachel McAdams.

Cung Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Từ bạn bè thành người yêu

Người thuộc cung Kim Ngưu nổi bật với tính trung thành, họ sẽ luôn bên cạnh bạn bè dù trong hoàn cảnh nào. Thêm vào đó, với tính cách điềm tĩnh, Kim Ngưu lại là người ưa chuộng tình yêu nảy nở từ từ. Vì thế họ sẽ lựa chọn các bộ phim tình cảm lãng mạn, nơi tình yêu đã hiện hữu (thậm chí chỉ là tình bạn) và dần dần phát triển thành một hình thức mới.

When Harry Met Sally với sự tham gia của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Meg Ryan và Billy Crystal (Ảnh: Getty Images)

Gợi ý phim: When Harry Met Sally

Cung Song Tử (21/5 - 20/6): Sự thay đổi khiến tình yêu trở nên mới mẻ

Những bộ phim tình cảm rất chú ý đến chi tiết thay đổi diện mạo cho nhân vật chính như cách thể hiện nét khác trong tính cách, tạo nên bước ngoặt bất ngờ. Diện mạo mới không nhất thiết phải đẹp hơn diện mạo ban đầu, chỉ đơn giản là khác biệt. Điều đó phù hợp với tính cách của những người ở cung Song Tử vốn yêu thích sự thay đổi, không ngừng làm mới.

Phim Pretty Women là biểu tượng lãng mạn một thời, làm nên tên tuổi cho "người đàn bà đẹp" Julia Roberts (Ảnh: Buena Vista Pictures)

Gợi ý phim: Pretty Women

Cung Cự Giải (21/6 - 22/7): Yêu không cần đền đáp

Cung Cự Giải tận tâm và chu đáo sẽ chăm sóc người mình thích ngay cả khi họ nghĩ rằng tình cảm đó sẽ không được đáp lại. Xu hướng ấy có thể khiến họ lựa chọn những bộ phim có nhân vật chung cảm xúc.

Gợi ý phim: Pretty in Pink

Cung Sư Tử (23/7 - 22/8): Những chuyện tình hào nhoáng, nổi bật

Dù lấy bối cảnh trong thế giới giả tưởng hay một phiên bản khác của thời hiện đại, những bộ phim thuộc thể loại này đều tràn ngập sự hào nhoáng, quyến rũ, trang phục lộng lẫy và kịch tính. Loại phim hài lãng mạn thú vị này rất phù hợp với tính cách mạnh mẽ và quyến rũ của người thuộc cung Sư Tử.

Roman Holiday với câu chuyện tình lãng mạn giữa một nàng công chúa và chàng phóng viên (Ảnh: Photofest)

Gợi ý phim: Roman Holiday

Cung Xử Nữ (23/8 - 22/9): Hẹn hò giả mà thành yêu thật

Điều này có thể gây ngạc nhiên nếu xét đến tính cách siêng năng và đôi khi nghiêm túc của cung Xử Nữ. Tuy nhiên, mô típ mối quan hệ giả tạo xoay quanh một mưu mẹo, vốn dĩ chỉ là ảo ảnh, nhưng lại biến thành hiện thực.

How to Lose a Guy in Ten Days (Ảnh: Paramount)

Gợi ý phim: How to Lose a Guy in Ten Days

Cung Thiên Bình (23/9 - 22/10): Trái dấu hút nhau

Biểu tượng chiếc cân tượng trưng cho sự cân bằng. Trong phim hài lãng mạn, biểu tượng này được thể hiện rõ nét qua cặp đôi tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt nhưng bằng cách nào đó vẫn đến được với nhau, bù đắp cho nhau và tạo nên sự hài hòa hoàn hảo.

Beauty and The Beast bản live-action (Ảnh: Disney)

Gợi ý phim: Beauty and The Beast

Cung Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Từ kẻ thù thành người yêu

Một trong những mô típ phim hài lãng mạn phổ biến nhất là câu chuyện về hai người không ưa nhau cuối cùng nhận ra rằng đối thủ cũ của họ không tệ đến thế và nảy sinh tình cảm. Sự mãnh liệt này rất phù hợp với cung Bọ Cạp bí ẩn, vốn cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc.

Gợi ý phim: 27 Dresses

Cung Nhân Mã (22/11 - 21/12): Tình yêu nơi công sở

Mặc dù có tư duy triết học và trí tuệ, Nhân Mã cũng lạc quan và hài hước một cách tự nhiên. Sự kết hợp các đặc điểm này khiến họ trở nên hoàn hảo cho hình mẫu này, thường cân bằng giữa sự thông minh và nghiêm túc với khiếu hài hước.

Gợi ý phim: Two Weeks Notice

Cung Ma Kết (22/12- 19/1): Người quá bận rộn để yêu đương

Trong nhiều bộ phim hài lãng mạn hiện đại, nhân vật chính hoặc người yêu thường tập trung vào sự nghiệp và những vấn đề thực tế khác, cho rằng trách nhiệm của họ ngăn cản họ đến với chuyện tình cảm, cho đến khi họ đến một thị trấn nhỏ hoặc một địa điểm khác và gặp được người đặc biệt.

Gợi ý phim: Baby Boom

Cung Bảo Bình (20/1 - 18/2): Sức hút từ người hàng xóm thân thiện.

Ngọt ngào, thân thiện, nhưng đôi khi bướng bỉnh theo cách riêng của mình, người thuộc cung Bảo Bình được miêu tả rõ nhất qua hình tượng này, hứa hẹn rằng tình yêu có thể được tìm thấy ở những người tốt bụng, cởi mở và ở ngay trước mắt.

Gợi ý phim: Sixteen Candles

Cung Song Ngư (19/2 - 20/3): Tìm người tri kỷ

Phim Crazy, Stupid, Love (Ảnh: Ben Glass)

Song Ngư là cung hoàng đạo mơ mộng và nhạy cảm nhất về mặt tâm linh, sở hữu sự hòa hợp tự nhiên và hiểu biết sâu sắc về tâm hồn mình. Quan niệm lãng mạn của họ xoay quanh tri kỷ; một sự kết hợp tâm linh hoàn hảo, đúng đắn một cách trực giác

Gợi ý phim: Crazy, Stupid, Love