Ngày 14/2, nhân dịp ngày Lễ Tình Nhân Valentine, nhiều đoàn phim đã tung loạt ảnh tình tứ của các cặp đôi, hứa sẽ năm 2025 sẽ có nhiều tác phẩm thú vị.

Phim mới của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình dự kiến lên sóng vào tháng 3

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên. Nữ chính Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) không hòa thuận với gia đình, vì thế cô đã trưởng thành bên cạnh bà ngoại. Với tính cách không chịu khuất phục, cô được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Sau đó, Hứa Nghiên cố gắng làm việc, bám trụ lại thành phố lớn. Sau này, Hứa Nghiên kết hôn với chàng trai tài năng xuất chúng Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Cả hai nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới ly hôn, Hứa Nghiên sau đó tự xây dựng sự nghiệp.

Trần Vỹ Đình vào vai con trai một gia tộc giàu có tại Bắc Kinh, một doanh nhân thành đạt. Khán giả không ngớt lời khen ngợi anh giống như "tổng tài xé truyện bước ra".

Nam diễn viên Thừa Lỗi đang là cái tên được các nhà làm phim ưu ái. Anh có diễn xuất nổi bật, ngoại hình mạnh mẽ nam tính, danh tiếng được tích lũy từ các bộ phim nhu Vân Chi Vũ, Nhan Tâm Ký, Hư Nhan, Đại Mộng Quy Ly... Trong ngày 14/2, Thừa Lỗi góp mặt trong 3 bộ phim, đóng cặp với "Tiểu Lưu Diệc Phi" Vương Sở Nhiên, Tống Dật, Lâm Duẫn mà với ai cũng đẹp đôi.

Cặp đôi được đánh giá là có nhan sắc đẹp nhất hiện tại Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi hợp tác trong dự án cổ trang Thành Hà Thể Thống (tạm dịch: Còn ra thể thống gì nữa). Hai nhân vật chính đều là người hiện đại, xuyên không về cổ đại.

Trong đó, Vương Sở Nhiên đóng vai Dữu Vãn Âm vốn là nhân viên văn phòng lại trở thành nhân vật phản diện có số phận bi thảm. Thừa Lỗi từng là tổng giám đốc lạnh lùng lại xuyên không thành vị hôn quân tàn ác Hạ Hầu Đạm. Để thay đổi số phận nghiệt ngã vốn có của nhân vật, Dữu Vãn Âm lên kế hoạch mê hoặc Hạ Hầu Đạm. Từ đây, họ sẽ cùng nhau mang tới cho khán giả một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc.

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên đều là những diễn viên có nhan sắc nổi bật nhất hiện nay

Ngoài ra, Thừa Lỗi còn có bộ phim Dữ Tấn Trường An đóng cùng nữ diễn viên Tống Dật. Tạo hình cổ trang luôn là thế mạnh của Thừa Lỗi. Nam diễn viên thể hiện được nét sắc bén, mạnh mẽ nam tính nổi bật. Tống Dật bị đánh giá là nữ diễn viên khó tạo được chemistry với bạn diễn, nhưng cả hai khá đẹp đôi khi ở bên nhau.

Thừa Lỗi đẹp đôi bên Tống Dật

Dấu chân lấy bối cảnh thời dân quốc tại Trung Quốc, kể về những câu chuyện cũ từng xảy ra trong suốt 60 năm tại một ngôi nhà chứng kiến cuộc đời của 3 người phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau: Lâm Tư Duẫn, Dịch Dặc và Diệp Hi Ninh. Trình Ngao do Thừa Lỗi đảm nhận có mối quan hệ tình cảm với nhân vật Lâm Tư Duẫn (do Lâm Duẫn đóng). Khi những hình ảnh hậu trường được tiết lộ, Thừa Lỗi được khen ngợi hết lời với nhan sắc đẹp ngút ngàn cùng vẻ phong độ, đầy khí chất của một mỹ nam dân quốc.

Cặp đôi dân quốc được mong chờ Thừa Lỗi và Lâm Duẫn tại hậu trường quay phim Dấu Chân

Suỵt, nhà vua đang ngủ đông do hai diễn viên Ngu Thư Hân và Lâm Nhất đóng chính chuẩn bị lên sóng vào tháng 2. Phim kể về mối tình giữa một họa sĩ truyện tranh Vệ Chi (Ngu Thư Hân) và huấn luyện viên môn trượt tuyết Thiện Sùng (Lâm Nhất). Vệ Chi gặp rắc rối khiến bút danh và bản quyền tác phẩm đều bị tịch thu. Giữa lúc vô cùng chán nản, Vệ Chi bất ngờ tìm thấy linh cảm sáng tác ở bộ môn trượt tuyết. Cô gặp gỡ Thiện Sùng và hai người nảy sinh mối tình lãng mạn.

Phim của Ngu Thư Hân và Lâm Nhất dự kiến lên sóng trong tháng 2

Mạnh Tử Nghĩa không chỉ có diễn xuất tốt mà còn khiến khán giả mê mệt bởi nhan sắc đẹp phong thần trời sinh để đóng cổ trang. Trong Đào Hoa Ánh Giang Sơn, cô vào vai Khương Đào Hoa, một mỹ nhân xinh đẹp nhưng vận mệnh trắc trở, vì muốn giữ mạng mà luôn phải giãy dụa, cố gắng trèo cao. Với gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và thần thái sang trọng, Mạnh Tử Nghĩa đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Bạn diễn của cô là mỹ nam cổ trang Lưu Học Nghĩa.

Khó Dỗ Dành sẽ lên sóng vào ngày 18/2. Phim đã đạt kỷ lục về lượng người đặt xem trước trên trang Youku với gần 6 triệu người. Khán giả đều chờ mong chuyện tình yêu "nữ thần giảng đường" Ôn Dĩ Phàm và mỹ nam Tang Diên.

Hoán Vũ là dự án phim thanh xuân học đường được mong chờ với sự tham gia của hai diễn viên Trương Tịnh Nghi và Chu Dực Nhiên. Trước đó, cả hai đã có những tác phẩm rất thành công thuộc thể loại này lần lượt là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trương Tịnh Nghi đóng nữ chính. Còn Chu Dực Nhiên cũng được yêu thích với dự án Khi Anh Chạy Về Phía Em.

Trong Hoán Vũ, Trương Tịnh Nghi sẽ vào vai nữ sinh Kiều Thanh Vũ chịu nhiều tổn thương vì bất hòa với gia đình sau cái chết của chị gái. Trên hành trình tìm lại công lý cho chị, cô nhận được sự giúp đỡ của Chu Dực Nhiên vai Minh Thịnh.

Hoán Vũ là sự kết hợp hai nam nữ thần đình đám của dòng phim thanh xuân học đường Trung Quốc

Ngoài ra, Trương Tịnh Nghi còn đóng cặp với Trần Triết Viễn trong phim cổ trang Mộng Hoa Đình. Poster ngày Tình Nhân của nữ diễn viên được khen ngợi với đôi mắt tràn đầy tình cảm

Song Quỹ xoay quanh Khương Mộ (Ngu Thư Hân) và Cận Triều (Hà Dữ). 2 anh em ruột bị chia cắt từ bé sau cuộc ly hôn của bố mẹ. Khương Mộ được nuôi dạy, ăn học đầy đủ; trong khi Cận Triều trầy trật với cuộc sống khó khăn. Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại nhau. Tình cảm và sự gắn kết một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Cả 2 bắt đầu theo đuổi những ước mơ riêng, không ngần ngại đối mặt với mọi thử thách trên con đường mình đã chọn.

Ngu Thư Hân và Hà Dữ đẹp đôi trong phim mới Song Quỹ