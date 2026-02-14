Bộ phim The Art of Sarah (tựa Việt: Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah) đã ra mắt trọn bộ 8 tập trên Netflix, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích thể loại tâm lý - tội phạm.

Phim xoay quanh Sarah Kim (Shin Hae Sun), một nhân vật bí ẩn với cái tên xuất hiện khắp nơi nhưng bản thân cô lại "không tồn tại" ở bất kỳ đâu. Là người đứng đầu chi nhánh châu Á của một thương hiệu cao cấp, Sarah Kim đột ngột trở thành nạn nhân trong một vụ án mạng chưa rõ danh tính. Từ đây, câu chuyện mở ra hàng loạt lớp lang phức tạp về thân phận thật sự của cô.

Shin Hae Sun và Lee Jun Hyuk kết hợp hoàn hảo trong The Art of Sarah.

Song song đó là hành trình điều tra của Park Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk), một thám tử sắc sảo và bền bỉ thuộc đội trọng án. Càng lún sâu vào vụ việc, anh càng phát hiện Sarah Kim không chỉ có một cái tên. Những thân phận khác nhau, độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp và xuất thân khác nhau dần được bóc tách, khiến câu hỏi "Sarah Kim thực sự là ai?" trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

Dự án quy tụ dàn diễn viên thực lực, trong đó nổi bật là hai diễn viên chính Shin Hae Sun và Lee Jun Hyuk. Đặc biệt, Shin Hae Sun gây ấn tượng mạnh khi hóa thân vào Sarah Kim với những chuyển biến tâm lý phức tạp. Ở những phân đoạn cao trào, nữ diễn viên được khen "diễn như lên đồng", dẫn dắt khán giả đi qua hành trình đầymê hoặc. Khi xem phim, tin rằng rất nhiều người phải gật gù đồng tình rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà cô được xem như một trong những gương mặt thực lực nổi bật của màn ảnh Hàn.

Về nội dung, The Art of Sarah được nhận xét có nét tương đồng với series đình đám Inventing Anna. Tuy nhiên, điểm mạnh của phim nằm ở nửa sau với loạt cú twist dồn dập, khiến khán giả liên tục rơi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thậm chí, có khán giả còn "cày" xuyên đêm vì phim quá cuốn hút.

Shin Hae Sun diễn như lên đồng ở những cảnh cao trào.

Bình luận của netizen về The Art of Sarah: - Vừa cày hết xuyên đêm xong. Motif kiểu Inventing Anna nhưng nửa sau nhiều twist, cách kể chuyện cũng cuốn. Diễn xuất 2 diễn viên chính tuyệt vời. - Series coi được. Đang coi tập 2 thấy cuốn. - Diễn xuất nam nữ chính cuốn, nhất là Shin Hae Sun. Nội dung hay, ít tình tiết thừa thãi, tuy nhiên cái kết ok nhưng chưa có đã. - Phim cuốn thực sự, còn Lee JunHyuk thì quá đẹp, đẹp mà không tập trung nổi luôn á. - 8 tập phim nữ chính sống 80 cuộc đời. Nội dung phim thì cuốn, Shin Hae Sun với Lee Jun Hyuk đẹp điên luôn.

nguồn: Netflix