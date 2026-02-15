Thị trường phòng vé tháng 3 đang những tín hiệu tích cực đầu tiên khi Quỷ Nhập Tràng 2 đã "chốt sổ" lịch công chiếu vào ngày mùng 6/3. Nối tiếp phần 1 lập kỷ lục với doanh thu 149 tỷ đồng, phần 2 sắp tới hứa hẹn sẽ khiến cho khán giả lạnh sống lưng, trải nghiệm những khung hình tâm linh - ma quái đến ám ảnh. Mới đây, NSX tung ra bộ ảnh hậu trường lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước, mảnh đất vừa thân thuộc vừa giàu văn hoá - chất liệu phù hợp cho

Những dòng sông lặng lẽ, cánh đồng mênh mang, nhịp sống chậm rãi và hệ thống tín ngưỡng dân gian đặc trưng được lồng ghép như một lớp văn hóa bao phủ toàn bộ phim. Chính lựa chọn này giúp đạo diễn Pom Nguyễn tạo nên màu sắc khác biệt cho phần hai, thay vì chỉ lặp lại công thức kinh dị quen thuộc.

Trong quá trình ghi hình, sự nồng hậu của người dân địa phương để lại nhiều cảm xúc cho đoàn phim. Theo Giám đốc sản xuất Đình Cường, nguồn năng lượng tích cực từ con người miền Tây phóng khoáng, chân thành đã giúp ê-kíp duy trì tinh thần suốt những ngày quay kéo dài. Các diễn viên như Đào Anh Tuấn hay Phương Bình đều ấn tượng trước sự mến khách, thậm chí người dân xem việc đoàn phim đến ghi hình như một sự kiện đặc biệt của cộng đồng.

Điểm nhấn độc đáo của phần phim mới nằm ở làng nghề nhuộm vải Tân Châu (An Giang). Chất liệu vải mềm, bảng màu trầm và không gian xưởng nhuộm nhuốm màu thời gian được khai thác như một yếu tố tạo hình đầy ẩn dụ. Theo Pom Nguyễn, vải vừa mong manh vừa ma mị, khi đưa lên màn ảnh có thể khuếch đại cảm giác huyền bí. Diễn viên cũng dành thời gian tìm hiểu nghề dệt để nhập vai tự nhiên hơn, giúp các khung hình thêm phần chân thực.

Bước vào một dự án mang màu sắc tâm linh, ê-kíp luôn giữ thái độ tôn trọng tín ngưỡng bản địa. Từ việc thắp hương trước những bối cảnh đặc biệt đến quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” của dàn diễn viên, tất cả đều cho thấy sự cẩn trọng khi chạm đến yếu tố linh thiêng.

Nhờ sự kết hợp giữa văn hóa vùng miền, chất liệu tâm linh và câu chuyện nhân quả, Quỷ Nhập Tràng 2 không chỉ mở rộng thế giới của phần đầu mà còn tạo nên trải nghiệm điện ảnh đậm bản sắc. Miền Tây hiện lên vừa thơ mộng vừa rợn ngợp, nơi nỗi sợ không chỉ đến từ thế lực vô hình, mà còn bắt nguồn từ những góc khuất rất đời.

Nếu phần đầu còn khiến khán giả rùng mình vì những cú hù dọa thuần kinh dị, thì Quỷ Nhập Tràng 2 lần này được định vị là cú đánh nặng đô hơn về tâm lý. Câu chuyện xoáy sâu vào nhân vật Minh Như (Khả Như), lần lượt bóc tách những bí ẩn từng bỏ lửng: gia đình cô thực sự là ai, biến cố nào trong quá khứ đã đẩy mọi thứ vào bi kịch, và mối dây ràng buộc giữa Như và Quang bắt nguồn từ đâu.

Đạo diễn Pom Nguyễn chia sẻ, nếu phần trước đặt trọng tâm vào mối quan hệ vợ chồng, thì phần hai sẽ đào sâu vào tình thân - thứ tình cảm tưởng chừng ấm áp nhưng lại có thể trở thành điểm khởi phát của những tổn thương dai dẳng nhất. Bộ phim vì thế đậm chất drama hơn, song vẫn giữ lớp vỏ kinh dị – ma mị đã làm nên bản sắc của thương hiệu Quỷ Nhập Tràng.

Song song với poster chính thức, tấm Special Poster của phim cũng đủ khiến người xem “lạnh gáy”. Hình ảnh Minh Như vùng vẫy giữa những dải vải đỏ quấn chặt cơ thể, phía sau là một thực thể tà ác như đang bám riết lấy linh hồn, tạo nên cảm giác giằng co giữa phần người và phần quỷ. Chỉ riêng chi tiết những dải vải nhuốm sắc đỏ ấy cũng đã trở thành điểm nhấn mềm mại mà ám ảnh.

Một điểm đáng chờ đợi khác là màn lột xác của Doãn Quốc Đam. Quen thuộc với hình ảnh gai góc, nội tâm phức tạp trên truyền hình, lần này anh tiết chế biểu cảm tối đa, thay vào đó là thần thái u uẩn, nặng nề như bị quá khứ đè nén. Tạo hình không cầu kỳ, chủ yếu xoay quanh chất liệu vải thô, gam màu trầm và những dấu vết hao mòn của thời gian. Đặc biệt, ê-kíp sử dụng công nghệ hóa trang 3D scan để xử lý các nếp nhăn, vết sạm, mang lại độ chân thực cao khi lên màn ảnh rộng.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của Vân Dung cũng khiến khán giả tò mò. Gắn liền nhiều năm với hình ảnh hài hước, đời thường, nữ nghệ sĩ lần này xuất hiện với gương mặt gần như vô cảm, ánh nhìn lạnh và dáng vẻ khắc khổ. Phục trang được “làm cũ” thủ công, lớp hóa trang tối giản nhưng đủ để khắc họa một người phụ nữ mang trong mình nhiều bí mật chưa được hé lộ.

Quỷ Nhập Tràng 2 đang cho thấy tham vọng vượt khỏi khuôn khổ phim kinh dị thuần túy. Đây có thể sẽ là bộ phim mà sau khi rời rạp, cảm giác rờn rợn không nằm ở tiếng động bất ngờ, mà ở những dư âm âm ỉ, đủ khiến khán giả mất ngủ nhiều đêm liền.