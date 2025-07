Trong tuần lễ đầu tiên ra rạp, một bộ phim kinh dị Hàn Quốc mang đề tài âm thanh đô thị bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé về số lượng vé đặt trước – vượt qua cả các tác phẩm hành động và tình cảm vốn chiếm ưu thế vào mùa hè. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng phim kinh dị khi được làm mới bằng cách tiếp cận tâm lý và không gian đô thị hiện đại.

Không sử dụng các yếu tố giật gân quen thuộc như máu me hay hình ảnh ma mị, Tiếng Ồn Quỷ Dị tập trung vào việc khơi gợi nỗi sợ thông qua những âm thanh vụn vặt tưởng như vô hại: Tiếng bước chân, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng nước nhỏ giọt.

Trong bối cảnh thành thị ngày càng ngột ngạt và đông đúc, các âm thanh đó bỗng trở thành thứ chất liệu mang sức mạnh ám ảnh, khiến người xem cảm thấy bất an ngay trong chính không gian sống của mình.

Biến âm thanh thành phản diện

Lấy bối cảnh tại một khu chung cư tưởng như bình thường, phim xoay quanh hai chị em gái sống cùng nhau, cố gắng xây dựng lại cuộc sống sau một bi kịch gia đình. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi cô em gái bất ngờ mất tích. Manh mối duy nhất còn lại là những âm thanh kỳ quái liên tục vang lên từ trần nhà, hành lang, tường ngăn… như thể có ai đó – hay thứ gì đó – đang theo dõi từng bước đi.

Nhân vật chính là người khiếm thính, không thể nghe thấy những âm thanh kia, nhưng lại cảm nhận được rất rõ sự hiện diện bất thường trong không gian sống. Chính sự đối lập này tạo nên một thế giới vừa tĩnh lặng, vừa đầy nguy hiểm – nơi cảm giác mất phương hướng, nghi ngờ và hoảng loạn dần xâm chiếm tâm trí.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố mất tích và điều tra, phim còn đan cài các lớp nghĩa liên quan đến nghi thức cổ xưa, hiến tế, vòng luân hồi và sự tồn tại của thế lực vô hình. Âm thanh không còn là tín hiệu, mà trở thành lời cảnh báo, là thứ thao túng cả một khu dân cư, và dần đưa từng nhân vật vào bi kịch cá nhân không lối thoát.

Tạo hiệu ứng bằng nỗi sợ hiện đại

Điểm đáng chú ý là phim chọn khai thác nỗi ám ảnh rất thực tế: sự bất an khi sống trong các khu căn hộ hiện đại – nơi mọi người sống gần nhau nhưng lại cô lập trong chính không gian riêng. Những bức tường cách âm không hoàn hảo, những tiếng động lạ thường xuyên xuất hiện nhưng không ai lý giải, những người hàng xóm xa lạ nhưng luôn nhìn chằm chằm qua khe cửa… tất cả tạo nên một cảm giác bất an âm ỉ, kéo dài suốt bộ phim.

Thành công về mặt phòng vé của tác phẩm cũng được lý giải bởi xu hướng khán giả Hàn Quốc ngày càng ưa chuộng những bộ phim kinh dị mang yếu tố tâm lý, xã hội. Tác phẩm gần đây như The Medium, The Call, Concrete Utopia hay The Wailing đều từng đạt được hiệu ứng tương tự – trong đó nỗi sợ không đến từ thế lực siêu nhiên đơn thuần mà gắn liền với đời sống đô thị và các mâu thuẫn nội tại con người.