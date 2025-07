Sau tập 1 với màn ra mắt đầy ấn tượng, Law and the City (Phố Luật Seocho) tập 2 tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc. Bộ phim của Moon Ga Young - Lee Jong Suk ghi nhận rating tăng 110% ở tập 2 với con số 5,1% trên toàn quốc. Chưa kể Law and The City cũng là chương trình truyền hình cáp được xem nhiều nhất trong khung giờ trong nhóm nhân khẩu học chính của người xem từ 20 đến 49 tuổi.

Tập 2 của bộ phim Law and the City đã chứng kiến màn đối đầu gay gắt giữa hai nhân vật chính là Ahn Joo Hyung (Lee Jong Suk) và Kang Hee Ji (Moon Ga Young) khi họ đối diện với những ký ức quá khứ không trùng khớp, tạo nên xung đột tâm lý sâu sắc. Với tư cách tiền bối - nhân viên tại công ty, hai người khiến các đồng nghiệp khác tò mò về mối quan hệ trong quá khứ của họ. Trong khi Hee Ji có ký ức về một mối quan hệ trên mức bạn bè, thậm chí còn từng trao nụ hôn của Joo Hyung thì với Joo Hyung, cô nhân viên mới này chỉ là người mà mình từng vô tình gặp mặt cách đây khoảng 2 năm.

Nụ hôn trong quá khứ theo ký ức của nữ chính

Sự bất đồng về ký ức giữa hai người tiếp tục bùng lên trong bữa ăn chung với cả team, nơi cả hai không ai nhường ai và cuộc tranh luận trở nên căng thẳng. Trong mắt các đồng nghiệp, hai người này dường như đang "gian díu mập mờ", một mối quan hệ vô cùng thú vị và chắc chắn sẽ tạo ra không ít drama chốn công sở trong tương lai. Còn đối với khán giả, chưa cần biết ký ức của hai nhân vật có chính xác hay không, chỉ cần thấy những khoảnh khắc mật ngọt trong quá khứ là đủ để dân tình phát cuồng. Thậm chí, ngay cả khi họ chỉ vô tình nắm tay nhau trong bữa ăn cũng đủ để chemistry ngập tràn.

Dĩ nhiên, ngoài mối quan hệ khó hiểu và chemistry bùng nổ của cặp chính thì tập 2 Law and the City còn đan xen những vụ án căng thẳng, đúng với chủ đề luật pháp của bộ phim. Ahn Joo Hyung phải xử lý một vụ án phức tạp, anh đứng về phía ngân hàng, thân chủ của mình trong khi Kang Hee Ji lại đứng về phía người bị hại, cố gắng tìm ra các án tiền lệ để giúp anh chuẩn bị cho việc kiện tụng. Giữa hai người lập tức có những cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh quan điểm nghề nghiệp của luật sư. Dù có sự can thiệp của các nhân vật phụ như Jo Chang Won, Bae Moon Jung và Ha Sang Gi, căng thẳng giữa hai nhân vật chính vẫn chưa thực sự lắng xuống. Điều này làm khán giả càng thích thú với mối quan hệ trong quá khứ và sợi dây kết nối của họ ở hiện tại.

Khán giả tò mò về mối quan hệ của các nhân vật trong Law and the City cũng như cách họ rạch ròi giữa công việc với đời tư trong tương lai