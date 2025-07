Danh xưng “em gái quốc dân” từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự trong sáng, đáng yêu và gần gũi trong làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ có nhan sắc hút mắt, những gương mặt mang danh hiệu này còn sở hữu tài năng nổi bật, trở thành hình mẫu lý tưởng của mọi nhà. Qua nhiều thế hệ, khán giả Hàn đã chứng kiến không ít mỹ nhân giữ trọn vẹn hào quang từ khi còn là “em gái nhỏ” đến khi thành nữ thần quốc dân. Và đây là 10 cái tên đẹp nhất, xứng đáng với danh hiệu ấy.

1. Im Ye Jin

Nổi danh từ cuối thập niên 1970, Im Ye Jin là người mở đầu cho khái niệm “em gái quốc dân” tại Hàn. Những bộ phim như Graduation (1976) hay The Last Snow (1978) đưa cô lên đỉnh cao với hình ảnh trong sáng, lễ phép và đáng yêu. Gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt long lanh từng khiến cả đất nước xao xuyến. Dù hiện tại đã là một diễn viên gạo cội chuyên trị vai mẹ, bà vẫn luôn được nhắc đến như biểu tượng đầu tiên của danh xưng này.

2. Lee Sang Ah

Lee Sang Ah từng là người tình trong mộng của hàng triệu thanh niên Hàn Quốc nhờ bộ phim đình đám The Last Match (1994). Vẻ đẹp mong manh, thần thái trầm lặng và đôi mắt có chiều sâu khiến cô trở nên khác biệt giữa rừng mỹ nhân thời ấy. Dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, cái tên Lee Sang Ah vẫn luôn gợi nhớ về một thời thanh xuân dịu dàng, cổ điển.

3. Jang Nara

Jang Nara gây bão khắp châu Á nhờ loạt hit như Sweet Dream và các phim truyền hình đình đám như Successful Story of a Bright Girl (2002), Baby-Faced Beauty (2011) hay gần đây là The Last Empress (2018). Cô vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, lại sở hữu gương mặt không tuổi và nhân cách đáng quý. Dù đã ngoài 40, Jang Nara vẫn giữ được vẻ đáng yêu khiến khán giả gọi cô là “em gái quốc dân bất diệt”.

4. Moon Geun Young

Được ví như “quốc bảo” của điện ảnh Hàn, Moon Geun Young ghi dấu với Trái Tim Mùa Thu (2000), My Little Bride (2004) và Painter of the Wind (2008). Gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong sáng và diễn xuất vượt tuổi giúp cô được yêu mến từ bé đến lớn. Cô không chỉ được gọi là “em gái quốc dân” mà còn được báo chí mệnh danh là "người phụ nữ mà mọi chàng trai khao khát".

5. Park Bo Young

Tỏa sáng rực rỡ từ Scandal Makers (2008), Park Bo Young nhanh chóng chinh phục khán giả với hình tượng dễ thương, tự nhiên và ấm áp. Những phim như Oh My Ghost (2015), Strong Woman Do Bong Soon (2017), và gần nhất là Một Seoul Chưa Biết Đến cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất nhưng vẫn không làm mất đi hình ảnh “cô em gái quốc dân” ngọt ngào như ban đầu.

6. Park Shin Hye

Từ sao nhí đến nữ chính vạn người mê, Park Shin Hye chiếm trọn trái tim fan với các phim như Stairway to Heaven (2003), You're Beautiful (2009), The Heirs (2013) và Doctors (2016),... Gương mặt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào và sự nghiệp sạch giúp cô trở thành hình mẫu của mọi chàng trai xứ Hàn - người bạn gái trong mơ, người con dâu lý tưởng. Hiện dù đã kết hôn, hình tượng này của cô vẫn không thay đổi trong mắt khán giả.

7. IU (Lee Ji Eun)

IU khởi đầu bằng âm nhạc với Good Day (2010), sau đó lấn sân diễn xuất cực kỳ thành công. Các bộ phim như Dream High (2011), Moon Lovers (2016), My Mister (2018) và Hotel Del Luna (2019) và năm nay là cơn sốt Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đều khẳng định IU không chỉ là idol mà còn là diễn viên thực lực. Vẻ đẹp thánh thiện, giọng nói nhẹ nhàng và sự trưởng thành đúng mực khiến IU trở thành một trong những “em gái quốc dân” nổi tiếng và đông fan nhất mọi thời đại.

8. Kim Yoo Jung

Tươi sáng và đầy sức sống Từ “diễn viên nhí đẹp nhất Hàn Quốc” trong The Moon That Embraces the Sun (2012) đến nữ chính ngọt ngào trong Love in the Moonlight (2016), 20th Century Girl (2022), My Demon (2024),... Kim Yoo Jung luôn khiến người xem xao xuyến vì gương mặt rạng rỡ, thần thái vừa cổ điển vừa hiện đại. Cô là hình ảnh “em gái trong mơ” mà bất kỳ khán giả nào cũng muốn được bảo vệ và yêu thương.

9. Hyeri

Thành viên Girl’s Day, Hyeri vụt sáng nhờ Real Men và đặc biệt là vai nữ chính Deok Sun trong Reply 1988 (2015). Không đi theo hình mẫu mong manh, Hyeri nổi bật với sự hoạt bát, chân thật và cảm giác thân thiện như “người quen trong nhà”. Chính nét đáng yêu đời thường này giúp cô chiếm trọn cảm tình của mọi lứa tuổi. Gần đây nhất, màn thay đổi hình tượng quá gắt trong Friendly Rivalry khiến tên tuổi của cô một lần nữa bùng nổ khắp châu Á.

10. Kim So Hyun

Từng là diễn viên nhí với vai phụ trong Moon Embracing the Sun (2012), Kim So Hyun dần khẳng định mình qua Who Are You: School 2015, Love Alarm (2019) và River Where the Moon Rises (2021) và hiện là cơn sốt Good Boy, đóng cặp với "chồng quốc dân" Park Bo Gum. Vẻ đẹp dịu dàng, ánh mắt nhiều tâm sự và lối diễn chững chạc giúp cô trở thành đại diện tiêu biểu của dàn “em gái quốc dân” thế hệ Z.

Nguồn ảnh: Tổng hợp