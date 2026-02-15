Thỏ Ơi!!: Bộ phim hay nhất của Trấn Thành

Trấn Thành hiện là đạo diễn có nhiều phim nằm trong top 5 doanh thu mọi thời đại tại Việt Nam. Dường như rào cản duy nhất của anh chỉ là chính mình mà thôi. Trấn Thành luôn cho thấy nỗ lực thay đổi mạnh mẽ, bứt mình khi chọn thể loại giật gân cho Thỏ Ơi!! và những gì nam đạo diễn thể hiện đã khiến nhiều người bất ngờ.

Nhân vật chính của Thỏ Ơi!! là Hải Linh (LyLy) - một nữ influencer (người có sức ảnh hưởng) kiêm MC nổi tiếng với nghệ danh Chị Bờ Vai. Cô sở hữu chương trình truyền hình nổi tiếng cùng tên cực kỳ ăn khách khi các khách mời đến kể câu chuyện tình yêu của mình và xin lời khuyên. Ngoài đời, Hải Linh có một gia đình hạnh phúc, gương mẫu cùng người chồng “soái ca” Thế Phong (Vĩnh Đam). Một ngày nọ, chương trình Chị Bờ Vai đón một khách mời đặc biệt là Nhật Hạ/Thỏ (Pháo). Cô tiết lộ mình đang bị bạn trai Trung Kim (Trấn Thành) khủng bố tinh thần. Tuy nhiên, đằng sau còn ẩn chứa vô vàn bí mật động trời khác.

Lồng ghép yếu tố giật gân vào câu chuyện hôn nhân giới trẻ

Giật gân là dòng phim khó nhằn ở Việt Nam. Không chỉ khán giả không quá mặn mà, nhiều đạo diễn cũng không thể làm ra sự kịch tính cần thiết. Song, Trấn Thành đã khéo léo lồng ghép yếu tố giật gân vào cạnh một câu chuyện tình yêu, hôn nhân của người trẻ. Nội dung chính của Thỏ Ơi!! xoay quanh hai cuộc hôn nhân của Hải Linh - Thế Phong, chị gái cùng mẹ khác cha Hải Lan (Văn Mai Hương) - Ngọc Sơn (Quốc Anh) cùng đôi tình nhân Nhật Hạ - Trung Kim.

Trong đó, mỗi cặp đôi đại diện cho một hình mẫu khác nhau. Hải Linh - Thế Phong có cuộc hôn nhân trong mơ, cả hai đều thành đạt, giàu có và luôn giữ lửa yêu đương. Hải Lan là tổng giám đốc tài giỏi trong khi Ngọc Sơn chỉ ở nhà nội trợ. Thế nhưng, cô luôn thể hiện sự ghen tuông mù quáng, hành xử thô bạo, nóng nảy và thiếu tôn trọng chồng. Trong khi đó, Trung Kim lại là tuýp người kiểm soát, lụy tình và đeo bám đến ngộp thở. Từ đây mà phim bắt đầu có cái mối quan hệ ngoại tình, đan xen chồng chéo.

Yếu tố giật gân được Trấn Thành xây dựng thông qua màu phim u ám, không khí đầy sự giả dối, bí ẩn. Nam đạo diễn khéo léo sử dụng ánh sáng đỏ cho thấy sự đe dọa và mối nguy hiểm đang đến gần. Các nhân vật “không mời mà đến” xuất hiện bất ngờ kèm tiếng động gây giật mình hay tiếng hát ma mị của Pháo làm tăng thêm sự đáng sợ. Các góc quay có sự sắp đặt rõ rệt, chuyển cảnh sáng tạo cho thấy nhiều sự kiện đối lập đang diễn ra cùng một lúc.

Yếu tố giật gân như một món gia vị làm cho bộ phim thêm phần hấp dẫn, lôi cuốn. Trên thực tế, Thỏ Ơi!! vẫn muốn xoáy sâu vào bi kịch trong hôn nhân và tình yêu khi một người quá lơ là, tập trung cho sự nghiệp sẽ khiến đối phương cảm thấy cô đơn. Nhưng ngược lại, sự kiểm soát quá lố cũng sẽ đẩy họ ra xa. Phim có nhiều câu thoại trending (xu hướng) của giới trẻ. Các tình huống quen thuộc, xưa cũ được giải quyết theo hướng mới, phù hợp lối sống hiện đại. Lời thoại rất bình dân, tự nhiên nhưng vẫn có những câu chất lượng, tâm đắc.

Kịch bản nhiều nút thắt bất ngờ

Nói không ngoa khi Thỏ Ơi!! là bộ phim độc lạ nhất của Trấn Thành. Bên cạnh việc lồng ghép yếu tố giật gân, anh còn áp dụng lối kể chuyện phi tuyến tính để tung hỏa mù cho khán giả. Ban đầu, Nhật Hạ xuất hiện trong chương trình Chị Bờ Vai để nói về việc bị người yêu bạo hành tinh thần. Gia đình của Hải Linh thì lúc nào cũng hạnh phúc, trái ngược với sự độc hại của Hải Lan. Thế nhưng, mọi thứ hóa ra chỉ là bề nổi của sự việc.

Từ đây, bộ phim bắt đầu kể câu chuyện ấy ở nhiều góc nhìn khác nhau của từng nhân vật. Cùng một sự kiện xảy ra, mỗi người lại có một cách nói khác nhau. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình và là phản diện của kẻ khác. Trấn Thành tạo ra một mê hồn trận khiến người xem không rõ ai là kẻ có lỗi, ai là người bị hại. Các tình tiết bất ngờ liên tục xuất hiện, chỉ cách nhau vài giây mà tình huống có thể quay ngoắt 180 độ.

Các nút thắt chồng chéo nhau, đưa người xem đi hết từ ngạc nhiên này tới cú sốc khác và khó mà đoán được cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tính cách bất ổn khi yêu của dàn nhân vật cũng là một điểm nhấn khi người xem không biết lúc nào họ sẽ bùng nổ dẫn đến thảm kịch. Các phân đoạn bí mật suýt bị hé lộ hay biến cố sắp ập đến được cắt dựng khá thông minh, đẩy sự hồi hộp lên cao trào.

Điểm trừ nằm ở việc Trấn Thành vẫn chưa mạnh dạn bỏ hẳn sự ồn ào, cãi vã ra khỏi tác phẩm của mình. Các nhân vật nói rất nhiều, cãi nhau cũng chẳng ít, nhiều lúc như muốn hét vào mặt nhau và màn ảnh. Đặc biệt là khi đang có tình huống căng thẳng diễn ra thì nhân vật vẫn phải nói thêm một câu gì đó gây cười không cần thiết khiến nhịp phim bị loãng đi kha khá. Đây là điểm khiến tác phẩm chưa đạt tới độ tinh gọn tuyệt đối của một thriller thuần túy.

Văn Mai Hương tỏa sáng, dàn diễn viên tròn vai

Lựa chọn một dàn ca sĩ, rapper đi đóng phim khiến Thỏ Ơi!! từng bị đặt dấu hỏi về chất lượng diễn xuất. Tuy nhiên, một lần nữa Trấn Thành cho thấy tay nghề đỉnh cao khi tất cả đều tròn vai, thậm chí tốt hơn kỳ vọng. Pháo có một vai diễn nặng ký, nhiều biến đổi tâm lý, từ bị bạo hành tinh thần cho đến ôm thù hận, từ nạn nhân trở thành kẻ tổn thương người khác. Nữ rapper có nhiều phân đoạn độc diễn rất hay, cho thấy nỗi đau đớn dằn vặt cùng biểu cảm đa dạng.

Văn Mai Hương chính là điểm sáng nhất phim. Trong vai Hải Lan - một nữ tổng giám đốc thành đạt nhưng hay ghen tuông và hung dữ - cô mang đến màn thể hiện vượt xa kỳ vọng cho một diễn viên tay ngang. Nữ ca sĩ có nhiều câu thoại đốp chát, dễ đi vào lòng người cùng đài từ tự nhiên, đầy cung bậc cảm xúc. Dù là nóng giận hay mỉa mai, châm chọc, chỉ trích, cô diễn như không diễn. Biểu cảm khi xúc động, giận hờn cũng rất lôi cuốn. Mỗi khi giọng ca sinh năm 1994 xuất hiện là đều thu hút hết mọi sự chú ý nhờ sự duyên dáng và hài hước. Văn Mai Hương đóng cặp với Quốc Anh cũng rất hợp, ra được màu sắc hai kẻ yêu nhau nhưng đầy độc hại.

Trong khi đó, Trấn Thành chênh lệch tuổi tác với Pháo khá nhiều khiến mối tình Trung Kim - Nhật Hạ có chút khiên cưỡng. Vĩnh Đam có vai diễn đầu tay tròn trịa, còn Lyly có lẽ là mắt xích yếu nhất trong dàn diễn viên. Trách nhiệm đóng vai chính dường như quá lớn với giọng ca Em Không Trách Anh Đâu. Cô thể hiện được sự hoạt ngôn, nhí nhảnh của Chị Bờ Vai ở vai trò MC. Nhưng Lyly không cho thấy được những chuyển biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Đôi lúc, người xem không biết cô nghĩ gì không phải vì giỏi che giấu mà vì biểu cảm không có sự thay đổi nào.

Chấm điểm: 4/5

Thỏ Ơi!! không chỉ là bộ phim hay nhất mà còn cho thấy tay nghề đạo diễn đỉnh cao của Trấn Thành. Bởi lẽ, với một kịch bản khó, một thể loại không dễ nhằn cùng dàn diễn viên toàn ca sĩ, anh lại cho ra đời tác phẩm lôi cuốn và cực kỳ phù hợp với khán giả trẻ. Điều này cho thấy Trấn Thành vẫn luôn tự học hỏi và liên tục vượt qua giới hạn bản thân. Anh chấp nhận thử nghiệm, chấp nhận tranh cãi và tiếp tục tự làm mới mình. Đây cũng là thứ khiến mỗi dịp Tết đến, khán giả lại mong đợi xem anh “nấu” ra “món ăn” mới lạ nào hơn so với năm trước hay không và tiến thêm được bao xa trên hành trình đạo diễn của mình.