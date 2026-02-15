Tính đến sáng 15/2, theo thống kê từ Box Office Vietnam, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác chỉ bán được 3 vé trên tổng số 11 suất chiếu trong ngày. Con số ảm đạm này phản ánh rõ tình trạng “hấp hối” của bộ phim tại phòng vé, trước khi chính thức rời rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán.

Doanh thu cuối tuần, phim còn 13 suất chiếu nhưng chỉ bán được 27 vé, thu về 2,2 triệu đồng. Tuần trước đó, dự án duy trì 36 suất chiếu, bán 89 vé, doanh thu vỏn vẹn 8,4 triệu đồng.

Tạo hình của Trương Minh Cường trong phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác.

Phim hiện chỉ còn được trình chiếu rải rác tại một số cụm rạp ở TPHCM, Bắc Ninh và Sóc Trăng. Tình trạng ế ẩm kéo dài nhiều ngày liên tiếp, có thời điểm mỗi ngày chỉ bán vài chục vé, doanh thu dao động ở mức vài triệu đồng.

Thực tế, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đã có màn ra quân kém khả quan ngay từ những ngày đầu công chiếu. Sau ba ngày đầu ra rạp, phim chỉ thu về hơn 190 triệu đồng. Đáng chú ý, trong tổng số 317 suất chiếu, phim chỉ bán ra 81 vé - tỷ lệ lấp rạp thuộc nhóm thấp nhất thị trường tại thời điểm đó.

Con số này phần nào cho thấy sức hút hạn chế của tác phẩm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt khi thị trường chuẩn bị bước vào cao điểm mùa phim Tết với sự góp mặt của Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở .

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác được giới thiệu là dự án ấp ủ suốt 10 năm, do hai đạo diễn Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình thực hiện. Phim khai thác đề tài hình sự - hành động, xoay quanh cuộc đối đầu giữa chiến sĩ công an Chiến Nam và đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, núp bóng tập đoàn kinh tế Thái Minh Legend.

Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Trương Minh Cường, Longka, Thùy Vi, Nhi Katy, Quách Ngọc Tuyên cùng nhóm diễn viên hài Vinh Râu, Huỳnh Phương... Nhà sản xuất cho biết ê-kíp đã nỗ lực tái cấu trúc kịch bản để phù hợp hơn với thị hiếu hiện đại, đồng thời đầu tư vào các cảnh hành động, truy đuổi và yếu tố chính nghĩa - tội phạm nhằm tăng tính kịch tính.

Dù mang màu sắc chính luận và thông điệp về công lý, bộ phim vẫn chưa tạo được sức bật cần thiết. Một số ý kiến cho rằng cách kể chuyện còn thiếu cao trào, nhịp phim chưa đủ cuốn hút, trong khi chiến dịch quảng bá chưa đủ mạnh để tạo sự chú ý giữa “rừng” phim cùng thời điểm.

Với doanh thu 324 triệu đồng, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác gần như không có khả năng thu hồi chi phí sản xuất và phát hành. Dự án được xem là phim Việt thứ hai lỗ nặng trong năm 2026.

Việc bộ phim rời rạp đúng mùng 1 Tết là bước đi tất yếu, khép lại hành trình nhiều kỳ vọng nhưng thiếu may mắn của một dự án từng được ấp ủ suốt thập kỷ.