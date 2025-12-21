Hàng loạt phim Việt rời rạp trong thua lỗ

Hàng loạt phim rời rạp

Trong ngày 21/12, bộ phim Quán Kỳ Nam chỉ còn 10 suất chiếu, bán được 414 vé, thu về khoảng 35 triệu đồng, theo thống kê từ Box Office Vietnam. Sau ba tuần ra rạp (từ 28/11-21/12), tổng doanh thu phim đạt gần 7,8 tỷ đồng. Dù là con số không quá tệ so với nhiều phim Việt khác, mức doanh thu này vẫn khó giúp nhà sản xuất hòa vốn trong bối cảnh chi phí sản xuất, quảng bá ngày càng cao. Phim dự kiến rút khỏi rạp vào ngày 26/12.

Trong khi đó, Phòng trọ ma bầu và Thế hệ kỳ tích rơi vào tình trạng “chết lâm sàng” trước khi rời rạp. Phòng trọ ma bầu có 15 suất chiếu nhưng chỉ bán được 34 vé, doanh thu vỏn vẹn 2,8 triệu đồng. Tổng doanh thu cả hành trình chiếu rạp dừng ở mức 7,5 tỷ đồng. Thế hệ kỳ tích bi đát hơn khi có 31 suất chiếu nhưng chỉ có 6 vé được bán ra, thu chưa tới 400.000 đồng, tổng doanh thu sau hai tuần chiếu chỉ đạt 836 triệu đồng. Cả hai phim cũng đồng loạt hết suất chiếu vào ngày 26/12.

Ba phim Việt đồng loạt rời rạp vào ngày 26/12

Việc các phim Việt đồng loạt rời rạp trùng thời điểm Avatar 3 vừa ra mắt, kéo theo làn sóng khán giả đổ dồn về bom tấn Hollywood. Với lợi thế thương hiệu toàn cầu, kỹ xảo và sức hút kéo dài nhiều năm, Avatar 3 nhanh chóng chiếm phần thị phần phòng vé, đẩy phim nội vào khung giờ xấu hoặc bị cắt suất liên tục.

Thực tế cho thấy khi đối đầu trực diện với phim ngoại có quy mô lớn, nhiều phim Việt gần như không có cơ hội cạnh tranh nếu thiếu yếu tố bứt phá về nội dung hoặc hiệu ứng truyền thông.

Hiện tại, Avatar 3 áp đảo phòng vé với 4.200 suất chiếu, thu về 13 tỷ đồng và nâng tổng doanh thu lên gần 90 tỷ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu.

Tái diễn kịch bản thua lỗ hàng loạt

Thời điểm ra mắt, Phòng trọ ma bầu không tạo được hiệu ứng bùng nổ truyền thông cũng như hạn chế bàn luận trên mạng xã hội. Phim tiếp tục khai thác mô-típ hài - kinh dị quen thuộc, dễ xem nhưng thiếu cao trào, khó giữ chân khán giả.

Trong khi Quán Kỳ Nam được giới chuyên môn nhận định thuộc dòng phim nghệ thuật, chính kịch, có nhịp kể chậm, ít cao trào. Những yếu tố này khó tiếp cận số đông, nhất là giới trẻ vốn quen với dòng phim có tính giải trí cao.

Thế hệ kỳ tích lại chọn đề tài truyền cảm hứng nhưng xử lý an toàn, thiếu cao trào điện ảnh.

Xét về yếu tố truyền miệng, cả ba bộ phim đều không tạo được làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội sau những ngày đầu ra rạp. Khi khán giả không hào hứng, lượng vé sụt giảm nhanh chóng là điều khó tránh.

Cuối cùng, cả ba bộ phim rơi vào thời điểm phát hành bất lợi. Ra rạp vào cuối năm - giai đoạn cao điểm của phim ngoại và bom tấn quốc tế - khiến phim Việt chịu áp lực lớn về suất chiếu lẫn sự chú ý của khán giả. Khi lựa chọn giải trí đa dạng hơn, khán giả dễ ưu tiên những tác phẩm đã được kiểm chứng về chất lượng và độ hoành tráng.

Việc rời rạp với doanh thu dưới 10 tỷ đồng khiến bài toán lợi nhuận của các nhà sản xuất trở nên nan giải. Trong bối cảnh chi phí sản xuất phim điện ảnh Việt thường dao động từ vài chục tỷ đồng khiến không ít dự án đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Câu chuyện Quán Kỳ Nam, Phòng trọ ma bầu hay Thế hệ kỳ tích một lần nữa cho thấy phim Việt không chỉ cần ra rạp, còn cần chiến lược nội dung và phát hành đủ mạnh để tồn tại giữa cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu không, kịch bản “ra rạp rồi rời rạp trong lặng lẽ” có thể lặp lại trong thời gian tới.