Mùa phim Tết 2026 tại Trung Quốc đang nóng dần lên từng ngày, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở thời điểm hiện tại chính là Phi Trì Nhân Sinh 3. Sau thành công vang dội của hai phần trước với tổng doanh thu toàn series vượt mốc 5 tỷ nhân dân tệ, phần ba được kỳ vọng sẽ tiếp tục càn quét phòng vé dịp đầu năm.

Phi Trì Nhân Sinh 3 quy tụ dàn diễn viên chất lượng, hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng tại phòng vé Tết 2026 tại Trung Quốc.

Theo thống kê mới nhất, Phi Trì Nhân Sinh 3 đang dẫn đầu bảng xếp hạng pre-sale, chính thức phá mốc 100 triệu nhân dân tệ tiền vé đặt trước. Đây là con số cực kỳ ấn tượng trong mùa phim Tết vốn cạnh tranh khốc liệt. Bám đuổi phía sau là các tác phẩm Kinh Trập Vô Thanh, Tiêu Nhân, Gấu Bonnie, Tinh Hà Nhập Mộng và Kế Hoạch Gấu Trúc.

Thuộc thể loại hài hành động kết hợp đề tài đua xe, Phi Trì Nhân Sinh 3 tiếp tục do vua phòng vé Trung Quốc - Thẩm Đằng đảm nhận vai chính. Với sức hút phòng vé đã được kiểm chứng qua hàng loạt dự án ăn khách, Thẩm Đằng được xem là cái tên bảo chứng chất lượng. Chỉ cần nghe đến sự xuất hiện của anh, nhiều khán giả đã sẵn sàng mua vé ra rạp.

Trailer phim Phi Trì Nhân Sinh 3

Ông hoàng phòng vé Thẩm Đằng tiếp tục đóng chính trong Phi Trì Nhân Sinh 3.

Phi Trì Nhân Sinh 3 tiếp tục xoay quanh nhân vật Trương Trì do Thẩm Đằng thủ vai. Lần này, anh đại diện đội tuyển Trung Quốc tham gia tranh tài tại đường đua Mộc Trần 100 đầy thử thách. Vẫn giữ phong cách tấu hài duyên dáng, giàu tính giải trí đặc trưng của thương hiệu, phim hứa hẹn mang đến những màn rượt đuổi tốc độ nghẹt thở xen lẫn các tình huống gây cười khó đỡ.

Hoàng Cảnh Du trong phim Phi Trì Nhân Sinh 3.

Bên cạnh Thẩm Đằng, phim còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả yêu phim Hoa ngữ như Doãn Chính, Hoàng Cảnh Du, Trương Bản Dục và Trương Tân Thành. Mỹ nam Vương An Vũ cũng sẽ góp mặt với một vai cameo. Sự kết hợp giữa những gương mặt thực lực cùng yếu tố giải trí cao giúp bộ phim trở thành lựa chọn lý tưởng để thưởng thức cùng gia đình, bạn bè trong dịp Tết.

Với lợi thế thương hiệu đã được khẳng định, sức hút từ dàn diễn viên đình đám cùng thành tích pre-sale ấn tượng, Phi Trì Nhân Sinh 3 đang được kỳ vọng sẽ trở thành tựa phim thống trị mùa Tết 2026, tiếp tục nối dài chuỗi thành công của dòng phim hài hành động đua xe ăn khách này.