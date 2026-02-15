Giữa rừng tin đồn showbiz, hiếm có cặp đôi nào rải hint công khai khắp mọi mặt trận mà vẫn một mực khẳng định chỉ là đồng nghiệp như Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Hai ngôi sao đang cùng nhau đóng chính phim Tết - Báu Vật Trời Cho hiện trở thành tâm điểm bàn tán khi những khoảnh khắc thân mật của họ phủ sóng từ hậu trường, sự kiện cho tới thảm đỏ.

Tin đồn hẹn hò thực chất đã xuất hiện suốt 2 năm qua, kể từ lần cả hai hợp tác trong phim Mai. Thời điểm đó, ngoại hình trời sinh một cặp, ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý cùng loạt tương tác ngọt ngào ngoài đời khiến cư dân mạng gần như mặc định họ là đôi thật. Dù vậy, cả Tuấn Trần lẫn Phương Anh Đào đều giữ nguyên một câu trả lời quen thuộc: chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Cặp đôi "chỉ là đồng nghiệp" tại một sự kiện quảng bá phim gần đây

Cư dân mạng còn soi ra khoảnh khắc Phương Anh Đào cố gắng che mưa cho Tuấn Trần tại sự kiện này

Mọi chuyện càng bùng nổ khi họ tái hợp trong Báu Vật Trời Cho và tiếp tục vào vai một cặp đôi. Chemistry vốn đã mạnh nay lại càng tự nhiên, ăn ý đến mức khán giả khó tin đó chỉ là diễn xuất. Trong suốt quá trình quảng bá phim, từ họp báo, showcase đến các buổi giao lưu, hai người liên tục bị soi những cử chỉ chăm sóc tinh tế, ánh nhìn trìu mến và những màn tung hứng không cần kịch bản. Đỉnh điểm là tại họp báo công chiếu phim khi phụ huynh hai bên cùng xuất hiện. Mẹ của Tuấn Trần và bố mẹ của Phương Anh Đào ngồi cạnh nhau vô cùng thân thiết. Đặc biệt, khoảnh khắc Phương Anh Đào trò chuyện, cười nói tự nhiên với mẹ nhà trai lập tức được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước cho rằng đây chẳng khác nào ra mắt gia đình ngay giữa thảm đỏ.

Phương Anh Đào tới chào bố mẹ và mẹ Tuấn Trần ngay tại thảm đỏ ra mắt Báu Vật Trời Cho

Phương Anh Đào thân thiết với mẹ của bạn diễn

Tuấn Trần là một trong những nam diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Việt vài năm gần đây. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng cùng lối diễn xuất ngày càng tiến bộ, anh ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh ăn khách, được mệnh danh là "mỹ nam nghìn tỷ". Trong khi đó, Phương Anh Đào được đánh giá là một trong những mỹ nhân thực lực của thế hệ diễn viên 9X. Không chỉ sở hữu nhan sắc được nhiều người tung hô là "đẹp nhất Việt Nam", cô còn có khả năng biến hóa đa dạng với nhiều dạng vai, từ cô gái mong manh, nhiều tổn thương đến những nhân vật cá tính, mạnh mẽ.

Ở Báu Vật Trời Cho, Phương Anh Đào vào vai Ngọc - một bà mẹ đơn thân có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của Thiên (Quách Ngọc Ngoan), mẹ con Ngọc chạm mặt Hồng - chàng trai làng chài phóng khoáng do Tuấn Trần thủ vai. Trớ trêu thay, Hồng lại có lai lịch liên quan đến cả hai mẹ con cô. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cả ba bị cuốn vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười. Ngọc nhiều lần tìm cách trốn chạy khỏi gia đình Hồng và cả số phận đang bày sẵn trước mắt. Câu hỏi lớn nhất mà bộ phim đặt ra là liệu cô có chấp nhận Hồng như người cha thật sự của con mình?

Với câu chuyện pha trộn giữa yếu tố gia đình, tình cảm và hài hước, Báu Vật Trời Cho được kỳ vọng trở thành món ăn tinh thần đáng chú ý dịp đầu năm. Phim chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2026.