Tính đến 1h sáng ngày 16/2, thị trường phim Tết đang trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Cuộc chiến doanh thu của 4 dự án chiếu Tết thay đổi theo từng giờ, nhưng hiện tại có 1 điểm chung duy nhất - Trấn Thành vẫn dẫn đầu. Có sự giới hạn nhất định về đối tượng khán giả, lại không phải phim mở đặt vé trước sớm nhất, Thỏ Ơi!! của anh vẫn vươn lên dẫn đầu với con số hơn 8 tỷ đồng. Con số này gần gấp bốn lần Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang, gấp 3 lần Mùi Phở của Minh Beta, và gấp 10 lần Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn.

Doanh thu vé mở bán trước của 4 bộ phim Tết 2026, tính đến 1h sáng ngày 16/2 (Theo Box Office Vietnam)

Nhìn vào bộ tứ phim Tết 2026, dễ thấy Thỏ Ơi!! của Trấn Thành có sự tách biệt hẳn hoi so với 3 tác phẩm còn lại. Trong khi các phim khác gắn nhãn K thân thiện với gia đình, Thỏ Ơi!! gắn hẳn nhãn T18 - không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Khi các phim khác chọn đề tài tình thân tươi sáng, đậm không khí Tết thì Thỏ Ơi!! theo đuổi thể loại drama đen tối, giật gân. Rõ ràng Trấn Thành đang có một "chiêu bài" khá mạo hiểm trong mùa phim ảnh vốn là địa bàn của anh trong 5 năm trở lại đây. Tuy vậy, nhìn vào con số doanh thu đặt trước ngày đầu tiên, Trấn Thành có vẻ đang thắng thế chứ không lép vế. Tự tách mình khỏi xu hướng chung của phim Tết 2026, Thỏ Ơi!! trở nên nổi bật, gây tò mò, không còn quẩn quanh những câu chuyện mâu thuẫn thế hệ. Thay vào đó, đây là những lát cắt bí ẩn của tình ái, danh vọng và tiền tài, không dễ để đoán ra kết cục sẽ như thế nào.

Thỏ Ơi!! không khó để chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu nhờ tầm nhìn của Trấn Thành

Thực chất Trấn Thành chưa bao giờ làm phim Tết nhãn K thân thiện. Anh có 2 bộ T18 (Mai, Thỏ Ơii!), 1 bộ C16 (Bộ Tứ Báo Thủ), 1 bộ C16 (Nhà Bà Nữ) và Bố Già là phim C13. Vì vậy, chẳng có gì đáng lo ngại đối với Thỏ Ơi!! khi chính cái tên Trấn Thành vẫn luôn là bảo chứng của sự bất ngờ và sáng tạo. Những cái mới của anh vượt ra ngoài khuôn khổ từ cách khai thác cốt truyện đến cả cách chọn diễn viên, suốt 2 năm nay đã không còn chỉ quanh quẩn những cái tên "người nhà" quen thuộc.

Trên MXH, cư dân mạng dù thích hay không thích Trấn Thành cũng phải công nhận, Tết là mùa phim của nam nghệ sĩ. Có người dự đoán Thỏ Ơi!! ít nhất cũng thu về 300 tỷ đồng một cách dễ dàng, còn lại là câu chuyện đường dài. Việc Trấn Thành thống trị phòng vé mùa phim Tết trong nửa thập kỷ qua là sự thật, dù cho anh có đứng trước muôn vàn sóng gió về "ép suất", chất lượng phim, hay làn sóng dồn dập của các đối thủ. Nếu không có Mưa Đỏ, Bộ Tứ Báo Thủ vẫn sẽ là phim ăn khách nhất 2025 dù từng bị đánh giá là bước lùi của nam nghệ sĩ. Và trong dịp Tết 2026 này cũng vậy, Trấn Thành vẫn là "chuẩn" mà các dự án còn lại phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua.

Doanh thu tổng của Thỏ Ơi!! vẫn phụ thuộc vào chất lượng phim và sức truyền miệng của khán giả

Tuy vậy, 3 dự án phim Tết còn lại vẫn có hy vọng đạt được thành tích cao. Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang đang thu hút sự chú ý truyền thông lớn trong thời gian qua. Phim không chỉ đánh dấu màn tái xuất của Mười Khó với điện ảnh, mà còn sở hữu dàn sao đáng chú ý từ chính đến phụ. Sự hỗ trợ của Anh Tú Atus và dàn cast 2 Ngày 1 Đêm có thể xem là bàn đạp để Nhà Ba Tôi Một Phòng có được con số khủng bước đầu.

Sự khó đoán trong cách truyền thông phim của Trường Giang có thể tác động lớn đến cuộc đua

Trong khi đó, Báu Vật Trời Cho cũng là một ẩn số lớn. Bộ phim về đời sống làng chài của Lê Thanh Sơn gây chú ý với cặp đôi chính Tuấn Trần - Phương Anh Đào vốn được yêu thích sau siêu phẩm Mai của Trấn Thành. Thêm vào đó, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực sau buổi chiếu sớm, trong đó Quách Ngọc Ngoan hay Phiến Dương cũng là nhân tố gây chú ý. Chưa kể, Tuấn Trần đang là yếu tố "bảo chứng" khi anh cho thấy khả năng gánh doanh thu của mình dù không còn đóng phim của Trấn Thành. Trường hợp gần đây nhất qua Làm Giàu Với Ma 2 (đạt doanh thu trăm tỷ dù đụng độ Mưa Đỏ) và Mang Mẹ Đi Bỏ trong năm 2025. Thế nên dù hiện tại Báu Vật Trời Cho đang lép vế về doanh thu so với các đối thủ khác, thế nhưng tác phẩm này vẫn có thể trở thành một chú ngựa ô, tạo nên bất ngờ và có thể đạt mốc trăm tỷ.

Báu Vật Trời Cho có thể chạy đường dài tốt khi nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả xem sớm

Cuối cùng là Mùi Phở - bộ phim được dự đoán gặp nhiều "chông gai" nhất lại đang có kết quả đầu tiên khá khả quan. Doanh thu đặt trước của phim vượt qua cả Nhà Ba Tôi Một Phòng và Báu Vật Trời Cho, thể hiện đây rất có thể là tác phẩm có những cú bứt phá khó đoán trong mùa Tết sắp tới. Thời gian qua, phim có Xuân Hinh - Thu Trang đóng chính gặp phải nhiều đánh giá trái chiều, cùng với dàn cast không có nhiều cái tên phòng vé nhưng hiện tại cho thấy tiềm năng vươn lên khá cao. Nhìn chung, Mùi Phở vẫn cần lắm một kỳ tích để trở thành kỳ tích doanh thu thật sự trong thời gian tới.