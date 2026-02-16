Mới đây, xuất hiện chủ đề các phim Trung Quốc có rating không khả quan, view mạng thấp, danh tiếng không tốt nhưng điểm chung là đều có điểm Douban cao. Trong số các phim được nói đến có Thái Bình Niên, tác phẩm được đầu tư khủng lên tới 300 triệu nhân dân tệ nhưng lại chưa tạo được tiếng vang như kỳ vọng.

Thái Bình Niên không có thành tích view khả quan nhưng nhiều khán giả xem phim đều dành lời khen cho nó.

Nhiều người cho rằng bài viết này được thực hiện với mục đích "cà khịa", mỉa mai các tác phẩm nói trên. Dẫu vậy, bất ngờ là có không ít khán giả vào bênh vực Thái Bình Niên. Họ cho rằng dù chưa thật hoàn hảo nhưng đây thực sự là một tác phẩm chất lượng, mang theo tâm huyết của ekip sản xuất, tái hiện chân thực cả một thời kỳ hỗn loạn. Có lẽ việc Thái Bình Niên thất bại chỉ đơn giản vì ở thời điểm hiện tại, thể loại phim dã sử gặp thực sự gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả đại chúng, nhất là người trẻ.





Một vài bình luận của netizen Việt về Thái Bình Niên: - Thái Bình Niên xứng đáng số điểm 8.1 nhé. Còn nhiều vấn đề trong cách dẫn chuyện của kịch bản cần phải cải thiện thêm nhưng phim chỉn chu, diễn xuất của diễn viên rất ổn. Đọc review nói phim khó hiểu cũng rén nhưng tui xem thấy vào đầu được, không quá khó hiểu như đồn đại. Chắc sẽ xem thử cả Phong Khởi Lũng Tây. Mấy phim kiểu này hợp gu tui hơn là ngôn tình. - Phong Khởi Lũng Tây thì chưa xem nên không rõ nhưng mà Thiên Thịnh Trường Ca và Thái Bình Niên nó ổn áp thực sự á. - Thái Bình Niên xem trên Tiểu Hồng Thư đánh giá tốt mà. - Thái Bình Niên có 1 số chi tiết đúng là làm ăn hơi 3 chấm. Cơ mà tổng thể cũng được, mà mê cái màu phim lắm luôn. - Thái Bình Niên thấy ổn áp mà, chắc giờ đa phần mn quen xem sảng văn vả mặt nên ko thích kiểu phim như này nữa thôi.

Thái Bình Niên rất đáng xem với những ai thích thể loại phim dã sử - quyền mưu.

Nói thêm về Thái Bình Niên, đây là tác phẩm lấy bối cảnh Ngũ Đại Thập Quốc đầy biến động. Tại đây, khán giả sẽ theo chân Tiền Hoằng Thục trên con đường trưởng thành, để rồi cuối cùng chọn nhường đất để Triệu Khuông Dận có thể thống nhất đất nước mà hạn chế chiến tranh, đổ máu, đem lại sự bình an cho bá tánh thiên hạ. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Chu Á Văn, Bạch Vũ, Châu Vũ Đồng... cùng với nhiều tên tuổi gạo cội trong làng điện ảnh Trung Quốc.