Báu Vật Trời Cho: Bất ngờ lớn nhất mùa phim Tết 2026

Sau thành công của Mai (2024), Tuấn Trần và Phương Anh Đào trở thành cặp diễn viên được yêu quý bậc nhất màn ảnh Việt. Song, Phương Anh Đào lại vắng bóng màn ảnh suốt hai năm và bất ngờ tái xuất trong đường đua phim Tết năm nay với Báu Vật Trời Cho. Những tưởng đây là bước lùi của cô khi “rời xa” Trấn Thành nhưng tác phẩm lại có chất lượng hơn hẳn mong đợi.

Nhân vật chính của Báu Vật Trời Cho là Ngọc (Phương Anh Đào) - một cô gái chuyên hành nghề lừa đảo những người đàn ông giàu có. Cô khao khát mái ấm gia đình nhưng người bạn trai Long (Khương Lê) chỉ muốn tiếp tục phạm pháp. Ngọc dứt áo ra đi và trở thành mẹ đơn thân của bé Tô (Mì Gói). Sau nhiều năm, Long bất ngờ quay lại và ép Ngọc thực hiện “phi vụ cuối cùng”. Cô phải lừa trộm chiếc hộp xì gà trị giá hàng chục tỷ đồng của ông trùm Thiên (Quách Ngọc Ngoan). Song, nữ đạo chích sớm nhận ra một âm mưu khác đằng sau nên cùng bé Tô bỏ trốn ra huyện đảo Yên Hòa - nơi ở của bác sĩ Tiền (Võ Tấn Phát) từng giúp mình mang thai năm xưa. Ngọc không ngờ lại đụng mặt cha sinh học của bé Tô là Hồng (Tuấn Trần) và bắt đầu một cuộc sống mới.

Câu chuyện mang đậm tính chữa lành

Do chọn thời điểm phát hành là dịp Tết, đạo diễn Lê Thanh Sơn mang đến cho Báu Vật Trời Cho một câu chuyện, bối cảnh và màu sắc đậm tính chữa lành. Mọi thứ chủ yếu diễn ra trên một huyện đảo có biển xanh, nắng vàng và bờ cát trắng khác lạ so với thành phố xô bồ. Cuộc sống người dân được khắc họa một cách rõ nét với nhiều hoạt động thường ngày thú vị như đánh cá, lặn biển, nuôi tôm hay hướng dẫn khách thăm quan.

Đặc biệt, lễ hội nghinh ông cầu cho một năm bội thu được tái hiện khá hoành tráng và chi tiết. Mỗi năm, các trai làng từ hai hòn đảo sẽ thi đấu với nhau để chọn ra bên nào sẽ được “đón ông” về. Sau đó là các nghi lễ cúng kiếng, rước ông quy tụ hàng trăm người dân với trang phục rực rỡ sắc màu, các đoàn thuyền ra khơi tạo cảm giác hứng khởi cho dịp đầu năm. Gia đình của Hồng còn có nghề làm nước mắm truyền thống độc đáo, các công đoạn công phu như một gia vị về văn hóa giới thiệu đến khán giả.

Dù có nhiều yếu tố hành động, giang hồ rượt đuổi, Báu Vật Trời Cho vẫn là một câu chuyện mang đậm thông điệp chữa lành. Ngọc khao khát làm mẹ nhưng không thể tìm được người đàn ông như ý nên buộc phải làm IVF. Bé Tô được mẹ yêu thương hết mực nhưng vẫn luôn muốn có một người cha ở cạnh bên. Cuộc gặp định mệnh với Hồng khiến cuộc sống của họ thay đổi. Bản thân Hồng là một chàng trai sống bất cần, chẳng muốn vướng bận con cái. Thế nhưng, anh dần cảm nhận được tình yêu thương xuyên suốt thời lượng phim. Thông điệp về gia đình, sự bao dung là điểm mạnh về cảm xúc trong những ngày Tết.

Kịch bản hài hước, ý nghĩa dù còn sạn

Bên cạnh câu chuyện với Ngọc, mâu thuẫn giữa Hồng với gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Ông Vinh (Trung Dân) cha anh vốn là trưởng làng, giữ vai trò chủ tế trong lễ nghinh ông. Chức vụ chỉ có thể truyền cho con trai nhưng Hồng lại ham chơi, không muốn gánh vác trách nhiệm. Sự xuất hiện của bé Tô như cứu cánh cho ông. Trong khi đó, cô em gái Bích (Thư Đan) sợ cha sẽ để lại hết tài sản cho Ngọc và Tô nên xúi anh trai giả vờ nhận con để có thể làm người giám hộ.

Từ đây, nhiều tình tiết hài hước diễn ra. Đạo diễn Lê Thanh Sơn khai thác tiếng cười một cách nhẹ nhàng, chủ yếu đến từ sự vụng về của Hồng khi lần đầu làm cha, sự yêu thương và vui mừng quá lố của ông Vinh khi có cháu… Bên cạnh đó, nhóm giang hồ của Quách Ngọc Ngoan, La Thành, Khuyến Dương và NSND Kim Xuân có vẻ ngoài bặm trợn, hung dữ nhưng cũng đóng vai trò tấu hài qua hàng loạt tình huống lầy lội.

Đằng sau tiếng cười, Báu Vật Trời Cho cũng để lại nhiều bài học ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự yêu thương bảo bọc quá mức hay lạnh lùng đến từ cha mẹ đều có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của đứa con. Phim có nhiều phân cảnh cảm động khi gia đình của Hồng, Ngọc và ông Thiên đều không có đủ cha mẹ khiến những đứa con chịu nhiều tổn thương mà không hề hay biết.

Song, với một kịch bản khá dài và nhiều nhân vật nên phim cũng có kha khá sạn. Việc Ngọc có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống nhưng vẫn quyết định làm mẹ đơn thân thông qua IVF khiến nhiều khán giả khó hiểu. Nhóm giang hồ được giới thiệu là cộm cán nhưng hỗn loạn và dành nhiều thời gian để truy tìm một hộp xì gà chưa hợp lý. Nửa đầu phim có quá nhiều sự kiện diễn ra dễ khiến người xem rối loạn. Nửa sau phim ổn hơn và kéo lại được mạch cảm xúc.

Bất ngờ mang tên Quách Ngọc Ngoan

Tái hợp sau hai năm từ Mai (2024), Báu Vật Trời Cho được xem như một cái kết khác cho Sâu và Mai của Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Với những ai còn “lụy” cặp đôi này, Báu Vật Trời Cho mang đến cảm giác thỏa mãn khi cả hai có nhiều cảnh chung thú vị. Mối quan hệ của họ không phải yêu nhanh rồi tàn vội như Mai mà dần có sự đồng cảm, rung động với nhau thông qua việc có đứa con chung.

Diễn xuất của Tuấn Trần và Phương Anh Đào vẫn rất tốt, tương tác với nhau mượt mà và ăn ý. Nhất là Ngọc của Phương Anh Đào là một nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc và bộ mặt khác nhau, từ một cô gái giang hồ lẳng lơ chuyên lừa đảo cho đến người mẹ yêu thương và hi sinh mọi thứ cho con. Các phân đoạn cảm động được nữ diễn viên sinh năm 1992 thể hiện rất tốt, tạo được sự đồng cảm cho khán giả.

Song, điểm nhấn sáng nhất lại chính là Quách Ngọc Ngoan. Anh thường xuyên đảm nhận các vai giang hồ ngầu và tàn nhẫn trên màn ảnh rộng. Trong Báu Vật Trời Cho, ông Thiên vẫn ngầu và tàn nhẫn nhưng… phát ngôn câu nào là gây cười câu đó. Sự si tình đến mức nổi da gà, sến súa của ông Thiên như giễu nhại lại tạo hình dữ tợn, lạnh lùng. Nhân vật như châm biếm lại chính các vai diễn của Quách Ngọc Ngoan trước đây. Nếu không phải Quách Ngọc thì khó có ai diễn ra được nét này và dễ làm hỏng nhân vật.

Dàn diễn viên còn lại như Trung Dân, NSND Kim Xuân, La Thành, Thư Đan, Khuyến Dương… đều tròn vai. Khương Lê lần đầu đóng phản diện rất tốt và có sự bứt phá rõ rệt so với trong Gái Già Lắm Chiêu V (2021) cách đây 5 năm.

Chấm điểm: 3/5

Trước đây, Lê Thanh Sơn và Tuấn Trần từng kết hợp trong Móng Vuốt (2024) với doanh thu phòng vé chỉ vài tỷ. Thế nên nhiều người từng lo ngại cho Báu Vật Trời Cho. Song, bộ phim lại có chất lượng tốt hơn mong đợi, từ cả sự hài hước lẫn ý nghĩa và diễn xuất. Tuy nhiên, điểm yếu của đạo diễn ở khâu kịch bản vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Nếu tiết chế câu chuyện cùng các nhân vật không cần thiết, phim có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.