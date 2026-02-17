Nhà Ba Tôi Một Phòng và “tham vọng” của Trường Giang sau 5 năm vắng bóng điện ảnh

Sự trở lại mang tính "chuyển mình"

Ở thời điểm hiện tại, thị trường điện ảnh Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn so với giai đoạn trước, khi khán giả ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn tác phẩm ra rạp. Trong bối cảnh đó, việc Trường Giang đảm nhận đồng thời ba vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính cho thấy Nhà Ba Tôi Một Phòng không đơn thuần là một dự án giải trí mùa Tết mà còn là nỗ lực kiểm soát toàn diện tiếng nói sáng tạo của anh.

Nhà Ba Tôi Một Phòng vì thế không mang dáng dấp của một dự án "đánh nhanh - thắng nhanh" mùa Tết, mà giống một phép thử dài hơi: Trường Giang tự đặt mình vào vị trí chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhịp điệu, tông màu và cảm xúc của phim. Đây là lựa chọn nhiều rủi ro nhưng cũng là cách rõ ràng nhất để anh bước sang một giai đoạn khác của sự nghiệp.

Việc quy tụ dàn nghệ sĩ thân thiết như Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Phát La,… dễ khiến người xem liên tưởng đến "vũ trụ quen mặt" của Trường Giang. Tuy nhiên, các vai diễn trong Nhà Ba Tôi Một Phòng không được đẩy thành những mảng miếng hài độc lập, mà được đặt trong vai trò hỗ trợ cho mạch kể chung. Ở góc độ làm nghề, đây là một bước tiết chế đáng chú ý. Trường Giang dường như hiểu rằng điều khán giả e ngại nhất ở các dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ hài là sự lấn át cảm xúc và phá vỡ nhịp phim. Việc giữ cho dàn diễn viên phụ "vừa đủ" cho thấy anh đang ưu tiên tính liền mạch điện ảnh hơn là hiệu ứng sân khấu. Chính sự hòa hợp này đã tạo nên sắc thái ấm áp rất đặc trưng của Trường Giang, đồng thời khơi gợi tinh thần sum vầy - yếu tố luôn được khán giả mong chờ trong các tác phẩm ra mắt dịp Tết.

Đáng chú ý, giữa nhiều đồn đoán trước thềm công chiếu, ê-kíp Nhà Ba Tôi Một Phòng vẫn khéo léo giữ kín danh tính "em út" HIEUTHUHAI cho đến phút cuối. Màn xuất hiện bất ngờ của nam ca sĩ mang đến sự thích thú rõ rệt cho khán giả trong rạp. Không chỉ dừng lại ở yếu tố bất ngờ, HIEUTHUHAI còn được trao cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất khi tung hứng trực tiếp cùng cô Châu do Lê Khánh đảm nhận. Sự kết hợp này tạo nên những mảng miếng hài hước tự nhiên, duyên dáng và vừa đủ, trở thành một trong những phân đoạn đáng nhớ, góp phần làm phong phú thêm bức tranh cảm xúc của Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Lựa chọn câu chuyện: an toàn nhưng có chủ ý

Ở trung tâm câu chuyện là mối quan hệ cha con giữa ông Thạch (Trường Giang) và bé An (Đoàn Minh Anh). Không xây dựng xung đột kịch tính hay những cao trào gây sốc, Nhà Ba Tôi Một Phòng lựa chọn cách kể chậm rãi, đi sâu vào những va chạm rất thật trong đời sống gia đình: sự khác biệt thế hệ, những nguyên tắc yêu thương vụng về, khoảng cách vô hình giữa người lớn và con trẻ. Câu chuyện về một người cha đơn thân thương con theo cách bảo thủ, và một đứa trẻ khao khát được lắng nghe. Đây là những xung đột không mới nhưng được đặt trong một bối cảnh quen thuộc đủ để khán giả dễ dàng nhận diện và liên hệ.

Nếu nhìn từ góc độ thị trường, đây là một lựa chọn an toàn tại phòng vé. Câu chuyện gia đình với trọng tâm là mối quan hệ cha - con vốn đã chứng minh được sức bền với khán giả Việt, đặc biệt trong dịp Tết. Tuy nhiên, ở góc độ nghề nghiệp, lựa chọn này phản ánh khá rõ định hướng của Trường Giang trong lần trở lại: anh không tìm cách tạo ra sự khác biệt mang tính cực đoan hay phá bỏ hình ảnh cũ một cách đột ngột, mà chủ động đi theo con đường chuyển dịch mềm. Chất liệu đời sống quen thuộc vẫn được giữ lại, nhưng yếu tố gây cười thuần túy được tiết giảm, nhường chỗ cho những khoảng lặng và cảm xúc.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác, Nhà Ba Tôi Một Phòng cho thấy phiên bản Trường Giang chín muồi hơn. Lần đầu hoá thân thành hình ảnh người cha trên màn ảnh rộng, Trường Giang cho thấy khả năng diễn xuất nội tâm được tiết chế khác với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu hài. Ông Thạch không phải mẫu người cha hoàn hảo, thậm chí có lúc bất lực, lúng túng trước thế giới nội tâm của con. Có thể nói, Trường Giang đã mang những trải nghiệm thật được đúc kết để truyền tải nhân vật trọn vẹn trên màn ảnh rộng.

Dấu mốc cho một khởi đầu mới

Bên cạnh đó, sự đồng hành của Nhã Phương trong vai trò hậu phương vững chắc cũng là một yếu tố đáng chú ý phía sau Nhà Ba Tôi Một Phòng. Không chỉ góp mặt trong quá trình casting và sản xuất, Nhã Phương còn là người thấu hiểu rõ nhất con đường mà Trường Giang đang theo đuổi.

Nhà Ba Tôi Một Phòng có thể không phải là bộ phim tạo bước ngoặt lớn cho điện ảnh Việt, nhưng với Trường Giang, đây là một dấu mốc nghề nghiệp quan trọng. Bộ phim cho thấy anh đang đi theo hướng chín chắn hơn. Thay vì coi đây là một màn "trở lại hoành tráng", có lẽ đúng hơn khi nhìn Nhà Ba Tôi Một Phòng như bước khởi động cho một giai đoạn mới của Trường Giang trong điện ảnh - nơi anh không còn chỉ xuất hiện trước ống kính, mà đứng sau toàn bộ cách một câu chuyện được kể.