Tết Bính Ngọ 2026 điều đáng tiếc nhất với khán giả Việt là việc chương trình Gặp Nhau Cuối năm - Táo Quân hàng năm đã phải dừng lại sau 20 năm. Trong các năm trước, Táo Quân không chỉ là chương trình mang lại tiếng cười cho khán giả, mà còn là dịp nhìn lại những sự kiện nổi cộm trong năm từ văn hóa xã hội, chính trị thể thao, thông qua diễn xuất của dàn diễn viên hài gạo cội.

Tuy nhiên, năm nay, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu đã nghỉ, thay vào đó là chương trình Gặp Nhau Cuối năm - Quảng Trường Mùa Xuân với nội dung hoàn toàn mới. Đây là chương trình kết hợp giữa tiểu phẩm hài kịch, ca nhạc, kết nối những câu chuyện đời sống từ miền xuôi đến miền ngược.

Gặp Nhau Cuối Năm thay dàn diễn viên mới

Chính vì thể loại của Gặp Nhau Cuối năm - Quảng Trường Mùa Xuân khá đa dạng nên khán giả cảm thấy bị "khớp" khi một lúc là diễn kịch, lại đột ngột chuyển sang trò chuyện hoặc biểu diễn các tiết mục ca nhạc xưa.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân vật như Nam Tào - Thiên Lôi - bộ ba Táo Ông Táo Bà cũng nhận được sự chú ý của người xem. Những năm trước, Táo Quân là hành trình lên Thiên đình báo cáo kết quả công tác cả năm của từng vị Táo Quân phụ trách các mảng khác nhau.

Tuy nhiên, năm nay, khán giả xem mãi vẫn không hiểu Nam Tào - Thiên Lôi, Táo Ông Táo Bà đang diễn cái gì. Nội dung trong câu chuyện của Táo Ông Táo Bà có đề cập đến việc sáp nhập - tinh giản nhưng không đủ sâu sắc, đồng thời diễn xuất kém duyên chẳng thể mang lại tiếng cười cho khán giả.

Bộ ba Táo Ông - Táo Bà do Trần Thanh Sơn - Trung Ruồi - Lưu Huyền Trang thể hiện bị chê nhạt nhẽo

Hành trình xin vào Thiên đình của Nam Tào (Đỗ Duy Nam đóng) và Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh thể hiện) bị chê nhạt nhẽo, không hiểu nhân vật muốn thể hiện điều gì.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả "kêu trời" vì nội dung Gặp Nhau Cuối năm - Quảng Trường Mùa Xuân quá nhạt, lộn xộn.

"Mang ngay Táo quân trở lại giùm em", "Không chấm điểm cho chương trình này nổi vì quá nhạt", "Phải bật lại Táo Quân để xem chứ không thẩm nổi cái chương trình này", "Tắt luôn, nhạt nhẽo, gặp nhau xem quảng cáo", "Xem không hiểu đang diễn gì", "Xem cứ tạp nham kiểu gì ấy. Có vẻ cái bóng của Táo Quân lớn quá, khó mà quên ngay được", "Hơi giống chè thập cẩm lai với trà sữa và nước sâm", "Cố coi mà giờ thấy chán quá. Như cái nồi chè thập cẩm ý", "Cảm thấy hết hay rồi, hương vị Tết ngày một nhạt!", "Năm nào cũng chê Táo Quân đi, năm nay không có thiếu thốn chịu không nổi luôn", "Thề luôn là quá chán, xem 1 đoạn chuyển kênh luôn", "Người Bắc nhưng không thẩm nổi. Tết xem mà nhức cả đầu toàn sáo rỗng, phải chuyển sang Hoa Xuân Ca nghe nhạc", "Hài kịch chả ra hài kịch, ca nhạc cũng chả ra ca nhạc, phóng sự cũng không ra. Tóm lại nhồi nhét thành lẩu thập cẩm"... khán giả chê nội dung của Gặp Nhau Cuối năm - Quảng Trường Mùa Xuân pha tạp quá nhiều thể loại.

Bắc Đẩu do Đỗ Duy Nam thể hiện và Thiên Lôi do NSƯT Tiến Minh đóng không thể kết nối với khán giả, không thể khiến người xem bật cười

Đỗ Duy Nam vẫn bị gắn với hình ảnh "chị Đẩu". Tuy nhiên, vai diễn này đã được thể hiện quá thành công bởi NSND Công Lý. Do đó, khán giả khó chấp nhận Duy Nam, chỉ coi anh là phiên bản lỗi

Bên cạnh đó, việc lồng ghép quảng cáo bị đánh giá quá thô. Chương trình không chỉ cắt sóng liên tục để chèn quảng cáo, mà các nhân vật đang diễn trên sân khấu cũng liên tục dành thời gian khen các sản phẩm khác nhau khiến khán giả khó chịu chuyển kênh.

"Uống nước lọc còn thấy mặn hơn chương trình này, đã vậy còn lắm quảng cáo", "Thế hệ trẻ diễn không cười nổi", "Mọi năm có Táo Quân còn gắng chờ quảng cáo để cười tiếp, chứ năm nay nhạt toẹt như nước lã lại còn quảng cáo lắm thế này tắt tivi ngồi chơi game còn vui hơn",...

Dàn nghệ sĩ trẻ không đủ sức thu hút khán giả