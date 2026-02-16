Ngày 16/2 (tức chiều 29 Tết), một rạp chiếu tại Đông Bắc, Trung Quốc đã phải viết thư cầu cứu lên Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA - gọi tắt là Quảng Điện) vì không thể chịu nổi cách công ty phát hành và nhà sản xuất phim điện ảnh Tiêu Nhân chèn ép các rạp chiếu.

Phim của Ngô Kinh bị tố ra "luật rừng" với các cụm rạp chiếu

Cụ thể, công ty Công ty Phân phối Shanghai Lion khu vực Đông Bắc chịu trách nhiệm cho bộ phim Tiêu Nhân đã yêu cầu các rạp chiếu phải tăng số lượng suất chiếu, nếu không sẽ không mở khóa chiếu phim. Trong văn bản gửi đến Quảng điện, phía rạp chiếu cho rằng "công ty phân phối đã cưỡng chế đình chỉ quyền phân phối phim trong thời gian Tết Nguyên Đán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm xem phim của khán giả, gây thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh và dẫn đến tổn thất kinh tế đáng kể cho cụm rạp".

Theo đó, phía rạp chiếu mong muốn các cơ quan quản lý điện ảnh quốc gia điều tra kỹ lưỡng các hoạt động này và bảo vệ hoạt động bình thường của các doanh nghiệp.

Đại diện cụm rạp phải viết thư cầu cứu lên Tổng cục quản lý nghệ thuật Trung Quốc

Trên các trang mạng xã hội, sau khi có thông tin các đoàn phim như Kinh Trập Vô Thanh, Tiêu Nhân tự ý can thiệp vào hoạt động kinh doanh của rạp chiếu, dùng quyền phân phối ép tăng suất chiếu, đặc biệt là trong giờ vàng, khán giả phản ứng khá gay gắt.

"Phim hay phải do khán giả và thị trường quyết định, suất chiếu tràn lan mà phim dở cũng chẳng ai xem", "Thị trường điện ảnh quá lắm chiêu trò, mỗi năm một lần khiến người xem cạn lời, làm nghệ thuật hay làm mafia vậy", "Đoàn phim và công ty phân phối hành xử như xã hội đen, ai nghe theo thì sống, ai chống lại thì chết", "Tiêu Nhân đây là đang tự chặt đường đi của mình".

Khán giả chỉ trích đoàn phim hành xử như xã hội đen

Theo Sina, bộ phim Tiêu Nhân (Tên khác: Người Bảo Vệ, tiếng Anh: The Guardian) do Ngô Kinh, Vu Thích, Tạ Đình Phong đóng chính, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao võ thuật gạo cội như Lý Liên Kiệt, Huệ Anh Hồng, Trương Tấn, nhận được những phản hồi rất tích cực về chất lượng khi ra mắt trailer.

Tuy nhiên, từ khi mở bán vé trước vào ngày 9/2, doanh thu phòng vé của phim tăng khá chậm. Hôm nay là 29 Tết Nguyên đán, ngày mai sẽ chính thức công chiếu nhưng phim mới đạt 59 triệu NDT theo Đăng Tháp, chỉ đứng thứ ba trong các phim chiếu dịp Tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó, tỷ lệ suất chiếu của phim chỉ đạt khoảng 18%.

Trong khi đó, Tiêu Nhân là dự án dày công chuẩn bị của Ngô Kinh, kinh phí thực hiện lên tới hơn 700 triệu NDT (98,3 triệu USD). Như vậy, phim phải đạt doanh thu tổng khoảng 2 tỷ-2,1 tỷ NDT mới được coi là hòa vốn. Đây là nhiệm vụ khó khăn của Ngô Kinh và dàn diễn viên. Nhưng các chuyên gia dự đoán với số lượng suất chiếu thấp, phim chỉ đạt khoảng 1,5 tỷ NDT.

Phim được chuyển thể từ truyện tranh Tiêu Nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy. Tiêu nhân là chỉ những võ sĩ được thuê để bảo vệ đồ vật, hộ tống nhân vật quan trọng từ sa mạc đến kinh thành. Tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai đang trên hành trình tháp tùng nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang tới Trường An. Nhưng hành trình không yên bình vì nhiều thế lực muốn thủ tiêu Tri Thế Lang.

Phim tập hợp nhiều ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhưng doanh thu đặt trước thấp

Phim vốn được khen có trailer hay, đánh võ đẹp nhưng để xảy ra scandal mất tình cảm của khán giả

Ngô Kinh dành rất nhiều tâm huyết cho dự án. Dàn diễn viên phải trải qua huấn luyện đấu kiếm, cưỡi ngựa, biểu diễn trên không trong vài tháng trước khi ghi hình. Không chỉ có đội ngũ diễn viên nổi danh, tác phẩm còn được chỉ đạo võ thuật bởi Viên Hòa Bình, người làm nên thành công của hàng chục bộ phim võ thuật nổi tiếng khắp thế giới, mang lại danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, nâng đỡ sự nghiệp cho các ngôi sao như Thành Long, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt...

Khi nữ chính Na Nhĩ Na Thiến vướng phốt gian lận thi cử và bị đóng băng sự nghiệp, nhà sản xuất Ngô Kinh quyết tâm không dùng kỹ xảo AI để chỉnh sửa mặt mà mời nữ diễn viên Trần Lệ Quân tới thay thế, khiến phim bị đội vốn khá nhiều.